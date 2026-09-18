Getty Images Sport
Traducido por
«Cometió un error»: la leyenda del Atlético de Madrid Diego Godín critica a Julián Alvarez por intentar forzar su fichaje por el Barcelona
El culebrón del traspaso desata una oleada de críticas
El delantero argentino provocó una enorme polémica al presionar públicamente para fichar por el Barcelona durante el Mundial de 2026. El Atlético se negó a mantener cualquier conversación con su rival, e incluso rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid mientras se remitía a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. A pesar del interés posterior de Arsenal y Manchester City, se quedó donde estaba y fue abucheado por los aficionados tras su fría y desagradable reacción.
- Focus Images
El error del delantero, abordado públicamente
La leyenda defensiva uruguaya Godin compartió su sincera opinión sobre la enrevesada saga del traspaso del delantero durante una aparición en 'Radioestadio Noche' de Onda Cero.
Al abordar la conmoción pública, el exjugador de 40 años dijo: «Julián Alvarez es un jugador fantástico. Debe de ser un gran tipo, pero creo que cometió un error... El enfado de los aficionados es completamente comprensible. Todos entendemos que alguien pueda querer irse, pero se trata de cómo te vas, de la manera en que lo haces. Creo que todos estamos de acuerdo en que se equivocó. Ahora tendrá que afrontar las consecuencias y, si quiere recomponer la relación, tiene que tener buenos gestos con la afición».
La comparación con Griezmann pone de relieve el desafío
Recuperar la confianza de la afición del Metropolitano no será fácil después de un enfado tan generalizado por su compromiso con el equipo.
Al reflexionar sobre cómo su excompañero Antoine Griezmann recompuso su propia relación con la afición tras regresar del Barcelona, el ganador de ocho grandes títulos añadió: "No sé si Julian Alvarez podrá recomponer la relación. A Antoine le costó un esfuerzo enorme, y con Julian, ya veremos... El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que la gente esperará de él, como mínimo, que lo dé todo en el campo cada vez que tenga su oportunidad".
- AFP
La batalla por estar en forma precede al derbi
El equipo de Diego Simeone ocupa la cuarta plaza de LaLiga con 13 puntos en seis partidos antes del crucial choque del domingo contra su vecino, el Real Madrid. Alvarez sigue siendo una duda importante por lesión para el derbidespués de perderse el partido anterior contra la Real Sociedad por una sobrecarga muscular.
El delantero renunció a su día libre para entrenarse con carreras de alta intensidad, en una carrera contrarreloj para poder jugar antes del parón internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias