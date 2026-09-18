La leyenda defensiva uruguaya Godin compartió su sincera opinión sobre la enrevesada saga del traspaso del delantero durante una aparición en 'Radioestadio Noche' de Onda Cero.

Al abordar la conmoción pública, el exjugador de 40 años dijo: «Julián Alvarez es un jugador fantástico. Debe de ser un gran tipo, pero creo que cometió un error... El enfado de los aficionados es completamente comprensible. Todos entendemos que alguien pueda querer irse, pero se trata de cómo te vas, de la manera en que lo haces. Creo que todos estamos de acuerdo en que se equivocó. Ahora tendrá que afrontar las consecuencias y, si quiere recomponer la relación, tiene que tener buenos gestos con la afición».