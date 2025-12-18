AFP
'Cometió un error' - Critican la decisión de Lamine Yamal de representar a España y no a Marruecos
El ascenso meteórico de la superestrella de España
Lamine Yamal debutó con el primer equipo del Barcelona en abril de 2023 con apenas 15 años, convirtiéndose en el futbolista más joven del club en disputar un partido de LaLiga. Desde entonces, ha pulverizado múltiples récords de precocidad tanto a nivel de club como de selección, consolidándose como un talento generacional y acumulando reconocimientos individuales, entre ellos el Trofeo Kopa.
Yamal era elegible para representar a España o Marruecos a nivel absoluto. Criado en España, siempre sintió un fuerte vínculo con el país en el que se formó como futbolista, aunque la histórica clasificación de Marruecos a las semifinales del Mundial de 2022 también lo llevó a considerar esa posibilidad. Sin embargo, su decisión final estuvo marcada por una ambición de largo recorrido: competir en la Eurocopa y en otros grandes torneos europeos, que, a su juicio, ofrecen una mayor proyección internacional.
La Federación Española, además, le garantizó un lugar en la convocatoria para la Euro 2024. El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, confirmó posteriormente que Yamal fue honesto sobre sus sentimientos, al asegurar que se sentía español y que eligió a España sin renunciar al respeto por sus raíces marroquíes. El extremo debutó con la selección española en septiembre de 2023 y, con 16 años, se convirtió en el jugador y goleador más joven en la historia del combinado nacional.
Su impacto fue decisivo en la conquista de la Euro 2024, torneo en el que también se convirtió en el futbolista más joven en disputar y ganar una final, además de recibir el premio al Jugador Joven del campeonato.
Pese a los títulos y elogios, Mustapha Hadji, ex internacional marroquí y exjugador de la Premier League con Coventry City y Aston Villa entre 1999 y 2004, considera que Yamal se equivocó al tomar su decisión internacional.
Lamine Yamal explicó por qué su elección generó dudas
En declaraciones a Al Arabiya Sports, Hadji afirmó: “Aunque juegue con España, el afecto que pueda recibir allí nunca será comparable al que tendría en Marruecos. Por eso es una lástima que no haya elegido a nuestra selección; de haberlo hecho, todo habría sido distinto. Es triste, porque recientemente leí en un periódico español que algunos periodistas decían: ‘Tenemos a Pedri, queremos a Pedri, nos encanta Yamal, pero no lo queremos tanto como a Pedri’. Eso demuestra que se equivocó. Ojalá hubiera jugado con Marruecos. Siempre será marroquí, incluso si representa a España”.
La estrella del Barcelona explica una decisión compleja
En una entrevista reciente, Lamine Yamal habló abiertamente del proceso interno que vivió al decidir qué selección representar. La joven estrella explicó que Marruecos fue una opción real en su pensamiento, especialmente después de la histórica actuación del combinado africano en el Mundial, pero que, llegado el momento decisivo, nunca tuvo dudas.
“Sí, en mi cabeza estaba la idea de jugar con Marruecos. Acababan de llegar a las semifinales de la Copa del Mundo, pero en el momento de la verdad nunca dudé. Con todo mi amor y respeto por Marruecos, siempre he querido jugar una Eurocopa, competir aquí en Europa. El fútbol europeo está más cerca del nivel internacional. Estando en el Barça, quería ganar una Eurocopa, algo que gracias a Dios ya he conseguido, y ahora disputar un Mundial con opciones reales de ganarlo”, explicó.
Yamal dejó claro que su decisión no supuso un rechazo a sus raíces: “Siempre tendré cariño por Marruecos, también es mi país. No habría sido nada extraño ni negativo jugar con ellos, pero España disputaba la Eurocopa. Crecí en España y también siento que es mi país”.
Lamine Yamal apunta a dar el salto definitivo en la escena mundial
El atacante de 18 años suma ocho goles y nueve asistencias en todas las competiciones con el Barcelona esta temporada y confía en dejar atrás los problemas físicos, tras haber lidiado con una pubalgia durante buena parte del curso. Con la mirada puesta en el torneo del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México —durante el cual cumplirá 19 años—, España quedó encuadrada en un grupo que compartirá con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
