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«Cometí un error»: el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, rompe su silencio sobre el enfado de Cristiano Ronaldo en el banquillo y las conversaciones de emergencia de la FPF
Abordando la polémica por la sustitución de Ronaldo
El ambiente en torno a la selección portuguesa se ha ido tensando cada vez más de cara a su viaje, cargado de tensión, a Dinamarca. A pesar de haber comenzado de forma perfecta su campaña en la Nations League, liderando el Grupo 4 de la Liga A tras sendas victorias sobre Gales (1-0) y Noruega (2-1), la preparación de Portugal se ha visto eclipsada por la frustración de Ronaldo. A sus 41 años y con 234 internacionalidades y 146 goles con su selección, según se informó, el veterano delantero quedó descontento después de quedarse sin jugar contra Noruega pese a estar en el banquillo.
Jesus admitió que su gestión de la rutina de calentamiento contribuyó a la fricción. «Es cierto que llegué a un acuerdo con él, elaboramos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni el partido contra Noruega ni el de Dinamarca, porque llevo un año trabajando con Cris», explicó el seleccionador. «No llegué a la selección hace solo tres meses para conocer a Cris. Conozco perfectamente las capacidades físicas de Cris».
Al profundizar en cómo se desarrolló la situación durante el partido, Jesus reveló que las circunstancias del juego alteraron su acuerdo inicial con el capitán. «No soy el tipo de entrenador que, en cuanto se sienta en el banquillo, ya está pensando en el minuto 60 y en el cambio que va a hacer», añadió. «Había acordado con él que no jugaría los dos primeros partidos, pero pensé durante el encuentro que quizá podría necesitarlo en los minutos finales. Pero el partido dictó otra cosa y no lo hice entrar. Esa es la verdad. Durante el partido, pensé que quizá podría necesitarlo y que calentaría, y luego no lo hice entrar».
- Getty Images Sport
Admitir un error táctico
El veterano técnico admitió que pedirle a Ronaldo que se preparara para una entrada que nunca se materializó fue un error de juicio. Después de disputar 67 minutos en la victoria inaugural de Portugal por 1-0 sobre Gales en la Liga de Naciones, gracias a un gol de Joao Felix, Ronaldo se quedó frustrado en el banquillo durante todo el siguiente partido contra Noruega. Jesus señaló que a ningún jugador le gusta calentar sin acabar pisando el terreno de juego, especialmente a un competidor de la talla de Ronaldo y de empuje incansable.
«Ningún jugador está contento cuando calienta durante 20 o 30 minutos y luego no juega. Nadie está contento. Y menos aún Cris. ¿Qué prometí? Como dije, no iba a sacarlo, pero antes del partido le dije: “Cris, si te necesito, jugarás 20 o 30 minutos”, y él dijo: “Vale”. Una vez que estuvo en el campo, le pedí que calentara en el minuto 45; no sabía qué iba a hacer. Ahí es donde cometí un error; debería haberle hecho calentar unos 15 minutos más tarde. No sabía qué iba a pasar, empecé a ver el partido y no lo saqué», declaró Jesus ante los medios presentes.
Intervención de la FPF y rumores sobre los entrenamientos
La situación se volvió tan delicada que el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proenca, se vio obligado a intervenir directamente. Proenca se reunió con Ronaldo y Jesus el martes por la noche para mantener una conversación aclaratoria con el objetivo de limar sus diferencias después de que el delantero de 41 años se perdiera dos sesiones de entrenamiento consecutivas.
«No se negó a entrenar. Francisco Conceicao, que estaba lesionado, y Joao Felix no entrenaron, y Cris hizo trabajo de fuerza. Hizo ejercicios de movilidad sobre el césped y luego ejercicios de fortalecimiento en el hotel. No se negó. Va a entrenar hoy. No se negó a entrenar. Eso es imposible. Ese no es Cris. ¿Creen que un jugador de la selección se negaría a entrenar?», declaró Jesus. Y añadió sobre la visita del presidente: «El presidente Proenca habló con Cris y conmigo, porque ese es el papel de un presidente. Hablar con el capitán, con el entrenador cuando hay rumores. Si no hubiera sido por este asunto, habría venido igualmente, pero hablamos los tres. Yo ya había hablado con Cris después de la cena. No vino a resolver nada, porque no había nada que resolver».
- AFP
Los vigentes campeones buscan el control del Grupo 4
Portugal afronta el encuentro como vigente campeona de la Liga de Naciones, después de conquistar su segundo título de la Nations League tras una dramática victoria en la tanda de penaltis ante España en la final del torneo anterior. Después de medirse a Dinamarca el jueves, la selección portuguesa cerrará el actual parón internacional recibiendo a Noruega el 4 de octubre. Portugal ocupa actualmente el primer puesto del Grupo 4 con seis puntos, mientras que Noruega y Dinamarca le siguen con tres puntos cada una, dejando a Gales, que aún no ha ganado, en el último lugar de la clasificación.
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