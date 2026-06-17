En un vídeo difundido por el medio argentino «La Derecha Diario», el comentarista de DirecTV Sports —encargado de gran parte de la cobertura del Mundial en Sudamérica— llamó al partido entre Francia y Senegal «un encuentro entre dos países africanos». Sin embargo, esto no es cierto.
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¿Comentarios racistas de un comentarista argentino contra Francia? Un vídeo falso desata una avalancha de críticas
Hasta entonces, Nicolás Haase recibió una avalancha de críticas y varios medios franceses difundieron un comentario suyo falsificado, creyendo que era un escándalo racista. Sin embargo, la grabación original muestra que las declaraciones se añadieron después, probablemente con inteligencia artificial.
Pese a ello, Haase tuvo que pronunciarse. «En las últimas horas ha circulado material de audio y vídeo manipulado digitalmente en el que se me atribuyen palabras que nunca he dicho. No es un fragmento sacado de contexto, sino una falsificación intencionada», escribió en X. «Quien tenga dudas puede escuchar la retransmisión original completa, que ya está disponible».
Quien me conoce sabe que siempre actúo con respeto y rechazo el racismo y la violencia verbal. Las mentiras se difunden rápido, pero la verdad está en la grabación original. Gracias a quienes verifican la información antes de compartirla».
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Racismo de Argentina contra Francia: no es la primera vez
El vídeo se difundió rápido por las polémicas de los últimos años. Desde la final del Mundial 2022 entre Francia y Argentina, los jugadores franceses sufren cánticos, publicaciones y comentarios racistas que resaltan su origen africano.
En las celebraciones por la Copa América 2024, algunos jugadores argentinos entonaron un cántico racista: «Juegan para Francia, pero son de Angola».
En abril, Kylian Mbappé confesó en el pódcast «The Bridge» que, por los ataques racistas, llegó a plantearse dejar la selección. Tras fallar un penalti en octavos de la Euro 2021, el delantero recibió insultos en redes. «Lo peor fue cuando fallé el penalti contra Suiza. Me llamaron mono y pensé: para mí la selección era lo más importante, pero me di cuenta de que estaba dando importancia a gente que me menosprecia si no marco», afirmó el delantero del Real Madrid.