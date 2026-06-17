¿Comentarios racistas de un comentarista argentino contra Francia? Un vídeo falso desata una avalancha de críticas

Hasta entonces, Nicolás Haase recibió una avalancha de críticas y varios medios franceses difundieron un comentario suyo falsificado, creyendo que era un escándalo racista. Sin embargo, la grabación original muestra que las declaraciones se añadieron después, probablemente con inteligencia artificial.

Pese a ello, Haase tuvo que pronunciarse. «En las últimas horas ha circulado material de audio y vídeo manipulado digitalmente en el que se me atribuyen palabras que nunca he dicho. No es un fragmento sacado de contexto, sino una falsificación intencionada», escribió en X. «Quien tenga dudas puede escuchar la retransmisión original completa, que ya está disponible».

Quien me conoce sabe que siempre actúo con respeto y rechazo el racismo y la violencia verbal. Las mentiras se difunden rápido, pero la verdad está en la grabación original. Gracias a quienes verifican la información antes de compartirla».