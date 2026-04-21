Columbus tendrá un equipo de expansión de la NWSL, que ya suma 18 franquicias

El nuevo club de la NWSL jugará en el ScottsMiracle-Gro Field, un estadio de césped natural con capacidad para 21 700 espectadores en el centro de Columbus. Inaugurado en 2021, el recinto alberga al Columbus Crew de la Major League Soccer y será reformado para incluir vestuarios e infraestructura de apoyo para la NWSL.

«La llegada de Columbus, un mercado consolidado con aficionados apasionados y primera infraestructura, refleja el creciente interés por la NWSL y el deporte femenino», afirmó la liga. «Con las expansiones en Boston, Denver y Atlanta, estamos creciendo de forma planificada y Columbus es el socio ideal para nuestro futuro».