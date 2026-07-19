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Hussein Hamdy

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Colina: «Los sacrificios de los árbitros me ponen los pelos de punta... Y la polémica del partido de Inglaterra la zanjó la tecnología»

Inglaterra
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Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, admitió que elegir al árbitro para la final del Mundial no fue fácil y destacó que aún sorprende que algunos no acepten que el balón no tocó ningún cable en el Noruega-Inglaterra.

Colina concedió una entrevista al diario italiano «La Gazzetta dello Sport» con motivo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

  • Final del Mundial

    El exárbitro italiano había dirigido numerosos partidos importantes, incluida la final del Mundial 2002, en la que Brasil venció 2-0 a Alemania con un doblete de Ronaldo.

    Colina, considerado el mejor árbitro de la historia, ha designado al esloveno Slavko Vinčić para pitar la final de esta noche.

    Colina declaró: «Ha tenido una trayectoria excelente. Me alegro por él, al igual que me alegro por los demás que han estado aquí; tomar la decisión y elegir al árbitro de la final no ha sido nada fácil».

    El esloveno Slavko Vinčić lloró al saber que dirigirá la final.

    Colina explicó: «Se me pone la piel de gallina, porque conozco sus años de esfuerzo y los sacrificios, incluido estar lejos de sus familias. Esperaba que se emocionara, es el mismo sentimiento que yo viví».

    • Anuncios

  • Decisiones polémicas

    El exárbitro italiano habló sobre el VAR y las decisiones más polémicas de este Mundial.

    El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA explicó: «La tecnología se introdujo en el fútbol para resolver una situación contradictoria. En el estadio, más de 80 000 espectadores podían ver lo que ocurría sobre el terreno de juego en tiempo real, pero la única persona que no podía hacerlo era precisamente la encargada de tomar las decisiones».

    Colina continuó: «Teníamos dos opciones: crear una especie de comunidad amish en el campo, donde la tecnología estuviera prohibida, o dar a los árbitros las mismas herramientas que todos. Invertimos millones con la esperanza de que no se usen, porque eso significaría que los árbitros han hecho bien su trabajo».

    Y añadió: «Desde los noventa hasta hoy, el fútbol ha cambiado. Los jugadores son distintos y el ritmo es mucho mayor. En todo este proceso, la tecnología ha ayudado».

    El exárbitro estrella recordó sus vivencias: «Recuerdo la final Brasil-Alemania: pedí al equipo arbitral japonés vídeos de ambos equipos y me miraron extrañados. Hoy contamos con el sistema FIFA iPro, desarrollado con Lenovo, que ofrece datos muy útiles para preparar los partidos».

  • ¿Se ha tratado injustamente a Croacia frente a Inglaterra?

    En los cuartos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega, los «Tres Leones» empataron tras un golpe del balón contra un cable de cámara que desvió su trayectoria.

    Colina respondió con rotundidad: «Es sorprendente que la gente no se convenza de que el balón no tocó ningún cable... Se mostró un gráfico que ilustraba que, cuando un jugador u otro objeto toca el balón, aparece una curva o un pico claro en el gráfico».

    En ese caso el gráfico fue plano desde el pase del portero hasta el control del otro jugador; solo hubo una oscilación mínima por el aire. Lo mismo ocurrió con el giro del balón y la cámara permaneció estable. La tecnología disponible permite aclarar estas cuestiones».

    El mismo sensor fue clave en la victoria de Portugal 2-1 sobre Croacia, al anular un empate croata por fuera de juego.

    Sobre esa jugada, Colina afirmó: «El gráfico fue claro: un pico al tocar el balón la cabeza del delantero croata, luego una línea plana y otro pico al impactar en la espalda del defensa portugués».

    El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA añadió: «Como el sistema no detecta el contacto con el pelo, el pico del gráfico se basa en el contacto directo con la cabeza».

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  • La falta de emoción

    Colina subrayó que el VAR mejora el juego sin robar emoción a los aficionados.

    Y añadió: «Esta afirmación es históricamente inexacta. En los fueras de juego hay que esperar unos segundos para confirmar la decisión, pero el jugador celebra el gol en cuanto lo marca».

    Si se confirma, hay una segunda celebración; si se anula, celebra el rival. Es justo que la emoción se base en una decisión correcta, no en una polémica que dure semanas o décadas. Hoy, sesenta años después, aún se debate si el balón superó la línea de gol en el tanto de Inglaterra en la final de 1966».