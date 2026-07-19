Colina: «Los sacrificios de los árbitros me ponen los pelos de punta... Y la polémica del partido de Inglaterra la zanjó la tecnología»

El exárbitro italiano había dirigido numerosos partidos importantes, incluida la final del Mundial 2002, en la que Brasil venció 2-0 a Alemania con un doblete de Ronaldo.

Colina, considerado el mejor árbitro de la historia, ha designado al esloveno Slavko Vinčić para pitar la final de esta noche.

Colina declaró: «Ha tenido una trayectoria excelente. Me alegro por él, al igual que me alegro por los demás que han estado aquí; tomar la decisión y elegir al árbitro de la final no ha sido nada fácil».

El esloveno Slavko Vinčić lloró al saber que dirigirá la final.

Colina explicó: «Se me pone la piel de gallina, porque conozco sus años de esfuerzo y los sacrificios, incluido estar lejos de sus familias. Esperaba que se emocionara, es el mismo sentimiento que yo viví».