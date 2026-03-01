Coleen Rooney admite que es molesto tener a Wayne en casa y revela los altibajos con la leyenda del Manchester United

La pareja, que lleva junta desde que eran adolescentes en Liverpool, ha superado numerosas tormentas públicas, desde las supuestas indiscreciones de Wayne al principio de su carrera hasta su detención por conducir ebrio en 2017. A pesar de los frecuentes titulares y de la batalla legal «Wagatha Christie» con Rebekah Vardy, Coleen sigue siendo el pilar de la familia. El propio Wayne elogió anteriormente la influencia de su esposa en su vida durante una aparición en el podcast de Rio Ferdinand, afirmando: «Sinceramente, creo que si ella no estuviera ahí, estaría muerto. Ella me ha manejado porque yo necesitaba que me manejaran».

Coleen reflexiona sobre su trayectoria con perspectiva al acercarse a los 40 años. «Obviamente, ha cambiado con la edad, la llegada de los hijos y los cambios profesionales», afirma. «Hay altibajos, hay cosas que pasan en la vida. Pero creo que, al estar juntos desde jóvenes, nos conocemos por dentro y por fuera. Somos un equipo. Así que no, no diría que hemos cambiado. Diría que las cosas a nuestro alrededor han cambiado».