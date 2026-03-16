Cole Palmer se verá «muy tentado» por fichar por el Manchester United, pero una leyenda de la selección inglesa sugiere que el delantero del Chelsea ni siquiera entraría en el once inicial

En una entrevista exclusiva con Ozoon, Waddle compartió sus opiniones sobre la situación actual del jugador en Londres y sobre cómo el encanto de Old Trafford podría hacerle cambiar de opinión.

«Palmer es sin duda un talento, y soy un gran admirador suyo. Sé que ha tenido altibajos y no ha sido constante desde que llegó al Chelsea. Ya sean problemas fuera del campo o que no se sienta a gusto en Londres, no lo sabemos; solo él puede responder a eso. El Chelsea tiene una plantilla enorme, así que ha estado descansando, jugando, descansando y saliendo desde el banquillo. Probablemente quiera jugar todos los partidos, como todos los jugadores. Si es de Manchester y, supuestamente, aficionado del United, estoy seguro de que se sentiría muy tentado», explicó Waddle.

Aunque la calidad de Palmer es indiscutible, a Waddle le preocupa la competencia por un puesto en el equipo si se decidiera a volver al noroeste. Con jugadores como Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha ocupando puestos en ataque, el exextremo de Inglaterra no está convencido de que Palmer fuera titular por defecto por delante de los actuales titulares.

Añadió: «Sin embargo, con Matheus Cunha y Bruno Fernandes, solo se puede alinear a un número limitado de jugadores creativos. ¿Entrará en el equipo? En la mayoría de los equipos, dirías que sí, pero Fernandes y Cunha están en buena forma ahora mismo. Sí, Cunha puede jugar más adelantado, por la izquierda o por la derecha, pero le gusta moverse por todo el campo. Entonces, ¿dónde pondrías a Palmer? Pero, como he dicho antes, el United tendrá que hacer limpieza. Hay algunos jugadores veteranos de los que probablemente querrán deshacerse».