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Cole Palmer se verá «muy tentado» por fichar por el Manchester United, pero una leyenda de la selección inglesa sugiere que el delantero del Chelsea ni siquiera entraría en el once inicial
Waddle opina sobre la retirada del Manchester United
Waddle, leyenda del Tottenham y del Newcastle, cree que a Palmer le resultaría difícil rechazar una oferta para fichar por el Old Trafford, sobre todo teniendo en cuenta que, según se dice, siempre ha sido seguidor del club. Al hablar sobre el futuro del jugador, Waddle señaló que el atractivo de volver a sus raíces en Mánchester podría desempeñar un papel importante en cualquier decisión que tome este verano.
- AFP
A Palmer le «tentaría mucho» el Manchester United
En una entrevista exclusiva con Ozoon, Waddle compartió sus opiniones sobre la situación actual del jugador en Londres y sobre cómo el encanto de Old Trafford podría hacerle cambiar de opinión.
«Palmer es sin duda un talento, y soy un gran admirador suyo. Sé que ha tenido altibajos y no ha sido constante desde que llegó al Chelsea. Ya sean problemas fuera del campo o que no se sienta a gusto en Londres, no lo sabemos; solo él puede responder a eso. El Chelsea tiene una plantilla enorme, así que ha estado descansando, jugando, descansando y saliendo desde el banquillo. Probablemente quiera jugar todos los partidos, como todos los jugadores. Si es de Manchester y, supuestamente, aficionado del United, estoy seguro de que se sentiría muy tentado», explicó Waddle.
Aunque la calidad de Palmer es indiscutible, a Waddle le preocupa la competencia por un puesto en el equipo si se decidiera a volver al noroeste. Con jugadores como Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha ocupando puestos en ataque, el exextremo de Inglaterra no está convencido de que Palmer fuera titular por defecto por delante de los actuales titulares.
Añadió: «Sin embargo, con Matheus Cunha y Bruno Fernandes, solo se puede alinear a un número limitado de jugadores creativos. ¿Entrará en el equipo? En la mayoría de los equipos, dirías que sí, pero Fernandes y Cunha están en buena forma ahora mismo. Sí, Cunha puede jugar más adelantado, por la izquierda o por la derecha, pero le gusta moverse por todo el campo. Entonces, ¿dónde pondrías a Palmer? Pero, como he dicho antes, el United tendrá que hacer limpieza. Hay algunos jugadores veteranos de los que probablemente querrán deshacerse».
Bridge advierte a Palmer que no dé ese paso
Waddle no es el único exjugador profesional que se ha pronunciado sobre los rumores. El exlateral izquierdo de la selección inglesa, el Manchester City y el Chelsea, Wayne Bridge, cree que, aunque es obvio que los Red Devils recibirían a Palmer con los brazos abiertos, un traspaso sería un desastre para los Blues.
En declaraciones a 10bet, Bridge lanzó una advertencia sin rodeos al joven delantero. Dijo: «Probablemente tenga sentido para Cole Palmer porque es aficionado del Man United. Pero, personalmente, no lo conozco, así que no sabría qué está pensando.
«Puede que tenga sentido para el Manchester United —a cualquier club le encantaría fichar a Cole Palmer—, pero no tiene sentido para el Chelsea. Como exjugador del Chelsea, me quedaría destrozado si se fuera allí. Hablaría con él y le diría: "Mira, recuerda lo que le pasó a Mason Mount, vamos, no te vayas a ningún sitio". Es el hombre clave del Chelsea. El Chelsea quiere construir el equipo en torno a Cole Palmer».
- Getty Images Sport
Un precio sin precedentes
Cualquier posible fichaje del ganador del premio al Mejor Jugador Joven del Año de la PFA de 2024 no sería barato. El Chelsea se encuentra en una posición negociadora muy sólida, dado que el contrato de Palmer se extiende hasta 2033, y es probable que exijan una suma astronómica para siquiera plantearse una venta. Se ha sugerido que el United tendría que rascarse el bolsillo para hacerse con su objetivo, ya que, según los comentarios de los expertos, se necesitaría un traspaso récord en el fútbol británico de más de 150 millones de libras para convencer a los Blues de que se desprendan de su delantero más influyente.
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