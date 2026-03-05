Cole Palmer se burla de la celebración habitual de la estrella del Aston Villa tras la victoria del Chelsea, al romper finalmente el extraño récord de «no penaltis» que se prolongó durante 107 partidos

Onana suele hacerse viral por su forma de celebrar las victorias, contando en broma hasta tres y metiéndose los dedos en los bolsillos mientras regresa por el túnel tras los partidos. Sin embargo, Palmer se burló de Onana en Instagram compartiendo un vídeo de la rutina característica del belga junto con varias fotos de sus celebraciones durante la victoria del Chelsea sobre el Villa.

A finales del año pasado, el defensa del Arsenal Gabriel Magalhaes también se hizo viral tras imitar el estilo de Onana tras la victoria por 4-1 de los Gunners sobre el Villa. El defensa marcó el primer gol de ese partido e imitó el estilo del centrocampista del Villa mientras estaba en el túnel.