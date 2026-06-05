Inglaterra no es la selección más profunda, y Thomas Tuchel podría haber convocado dos equipos con opciones de llegar lejos este verano. Aun así, sorprendió que el técnico dejara fuera a Cole Palmer de la lista final de 26.

Es cierto que Palmer ha tenido problemas de forma y condición física durante la última temporada en el Chelsea, pero no hay duda de su capacidad para cambiar el rumbo del partido, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo. También es un lanzador de penaltis experimentado, pero el hombre que marcó el gol de Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 no estaba en el avión rumbo a Norteamérica dos años después.

Tampoco entraron Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire y Luke Shaw, habituales en citas anteriores. Sorprendió que ni Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton ni Lewis Hall, brillantes en la Premier, encontraran sitio.