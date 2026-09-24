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Cole Palmer no «juega con nadie»: la leyenda del Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink responde a las preguntas sobre la «lesión» tras su baja con Inglaterra
Palmer, convocado de nuevo tras perderse el Mundial de 2026
Palmer fue uno de los que se quedó con la miel en los labios este verano mientras Inglaterra perfilaba sus planes para aspirar a la gloria mundial en Norteamérica. Su bajón de rendimiento a nivel de club hizo que el talentoso jugador de 24 años se quedara mirando desde la distancia, junto a nombres como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y Morgan Gibbs-White.
Ha recuperado la chispa al inicio de la presente temporada, con su amigo cercano y compañero internacional Morgan Rogers a su lado, y ha firmado cuatro goles y dos asistencias en siete partidos entre todas las competiciones.
Ha hecho lo suficiente para volver a llamar la atención de Tuchel, pero no sumará a su colección de 14 internacionalidades absolutas. Eso se debe a que Palmer es uno de los cinco jugadores que han sido descartados de la convocatoria inicial de 27 futbolistas anunciada para medirse a España, Chequia y Croacia.
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No se correrán riesgos con el estado físico de Palmer
Los problemas físicos frenaron a Palmer en algunos momentos de la pasada temporada y hay que gestionarlo con cuidado. Sus empleadores a nivel nacional, en el oeste de Londres, desde luego no quieren que se asuma ningún riesgo innecesario con su talismán, el dorsal 10.
Pasará el primer parón de 2026-27 manteniendo el ritmo bajo la atenta mirada de Xabi Alonso, en lugar de hacerlo con Tuchel. También se ha planteado la cuestión de si Palmer necesitaba ese descanso y de si está devolviendo su propio desaire a un entrenador que lo consideró prescindible hace apenas unas semanas.
¿Palmer está lesionado o está jugando con Tuchel?
Preguntado sobre si se están jugando «juegos» de esa naturaleza, el exdelantero del Chelsea Hasselbaink, que hablaba por cortesía de MrQ, dijo a GOAL: «No creo que sea ese tipo de persona como para andar con juegos.
»El chico quiere jugar al fútbol. Lo suyo es el fútbol. Y no olvidemos que jugó muchos partidos en los años anteriores. Y por eso se lesionó el año pasado. Y creo que ahora, con cada pequeña lesión, simplemente quiere cuidarse bien para poder tener una buena temporada.
»Así que sí, creo que está lesionado. Tiene algo. Y no olvidemos que también quiere dar la impresión adecuada cuando está con Inglaterra y ser la mejor versión de sí mismo. Y si está lesionado, no le hace ningún favor a nadie.»
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Gibbs-White tiene su oportunidad de reivindicar su candidatura con Inglaterra
El puesto de Palmer en la selección inglesa ha sido ocupado por el creador de juego del Nottingham Forest Gibbs-White. Ha acortado unas vacaciones familiares para incorporarse a Inglaterra y aprovechar al máximo una oportunidad inesperada para llamar la atención y demostrar su valía.
Con Tuchel apostando firmemente por la continuidad y la estabilidad, está por ver si una de las grandes figuras de Stamford Bridge volverá a entrar en sus planes en noviembre. Palmer tendrá que presentar una candidatura seria para volver a ser incluido.
Si su rendimiento a nivel de club es lo bastante bueno, será imposible ignorarlo. Fue nombrado Jugador del Año de la selección masculina de Inglaterra en 2024 y está claro que tiene un papel que desempeñar con su selección cuando esté en plenitud física y a su mejor nivel.
Inglaterra cuenta, sin embargo, en estos momentos con una gran abundancia de talento creativo, y los minutos en los campos de entrenamiento y la variedad de los partidos, con Tuchel observando, son imprescindibles para quienes albergan ambiciones de convertirse en habituales durante la última campaña de la Nations League y de cara a la clasificación para la Eurocopa 2028.
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