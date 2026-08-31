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Cole Palmer, Morgan Rogers y Joao Pedro: ¿presume el Chelsea del mejor ataque de la Premier League? La leyenda blue Ruud Gullit responde a esa pregunta
Palmer estaba siendo vinculado con un traspaso al Manchester United
El talismánico número 10 Palmer, que marcó 25 goles en su campaña de debut en el Bridge y ha conquistado la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA con el Chelsea, vivió una difícil campaña 2025-26 que le llevó a quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial.
En un momento dado se habló de su salida, y supuestamente el jugador nacido en Manchester estaba considerando un regreso a sus orígenes en el United, pero está vinculado por un contrato de larga duración y vuelve a sonreír después de que su amigo cercano y también canterano del Manchester City Rogers se reuniera con él en la capital.
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Palmer y Rogers se posicionan detrás de Pedro
Xabi Alonso ha colocado en el mismo once inicial a dos futbolistas creativos, situados justo por detrás del delantero brasileño Pedro, otro jugador que tiene algo que demostrar después de haber sido descartado para el Mundial.
El Chelsea ha estado muy acertado de cara a gol en el arranque de la temporada 2026-27, con nueve tantos en tres partidos entre la Premier League y la Carabao Cup, y muchos lo señalan como el rival más cercano del vigente campeón, el Arsenal.
¿Tiene el Chelsea el mejor ataque de la Premier League?
Palmer, Rogers y Pedro tendrán papeles destacados en cualquier intento de conquistar títulos, y el exjugador y exentrenador del Chelsea Gullit, que hablaba en nombre de SportsCasting.com, dijo a GOAL cuando se le preguntó si el Chelsea ha armado el tridente más devastador de la Premier League: “La respuesta corta es sí. Se puede ver el potencial del Chelsea, pero tiene más que ver con la filosofía colectiva de Alonso.
“Jugaron con tres atrás contra el Fulham, pero pude ver un centro del campo muy fuerte, con Cole Palmer teniendo una especie de libertad sin Enzo Fernandez, lo que por ahora es una decisión algo controvertida. De verdad creo que el Chelsea tiene un equipo fuerte, un equipo muy fuerte.
“Sigo teniendo algunas dudas sobre incorporar a [Danny] Welbeck y [Jordan] Henderson en cuanto al tipo de mentoría que querían en el sistema. Recuerdo haberme quejado en los medios de que debían traer a un jugador con experiencia, pero yo quería a alguien como jugador titular, en lugar de alguien que estuviera en el grupo y jugara de vez en cuando, solo para mantener alto el ánimo y levantar al equipo cuando atraviese una mala racha de partidos.
“Así que sí, creo que hay una plantilla muy, muy fuerte. Palmer querrá revancha. No participó en el Mundial. Inglaterra lo hizo bien allí; alcanzó las semifinales. Pero todo el mundo pudo ver que, si hubiera estado allí bajo la disciplina adecuada, podría rendir.
“Ha demostrado que está preparado de inmediato para el nuevo desafío. El año pasado vimos que se hablaba de su marcha al Manchester United, y hubo mucho debate sobre si se quedaría. Se ha quedado, así que esta es una buena temporada para él.
“No hay ninguna otra competición esta temporada, ninguna competición europea, nada más, así que tiene que rendir. Como mínimo, queremos verlo comprometido y, si queda alguna decepción por haberse perdido el Mundial, espero que el Chelsea se beneficie una vez que también haya resuelto sus problemas con los jugadores”.
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Calendario del Chelsea 2026-27: visita al Arsenal a continuación
El mayor problema que debe resolver el Chelsea afecta a su línea defensiva, ya que el equipo de Alonso ha encajado cinco goles en sus dos primeras jornadas de la Premier League. El portero campeón del mundo Emi Martinez ha sido incorporado para ayudar en ese proceso.
Si logra taponar esas fugas atrás, Palmer, Rogers y Pedro deberían generar suficiente peligro en el otro extremo del campo como para que el Chelsea siga sumando puntos valiosos. Volverá a la acción el domingo, una vez cerrado otro ajetreado mercado de fichajes, cuando visite el Emirates Stadium para un exigente duelo ante el vigente campeón, el Arsenal.
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