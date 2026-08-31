Cole Palmer, Morgan Rogers y Joao Pedro: ¿presume el Chelsea del mejor ataque de la Premier League? La leyenda blue Ruud Gullit responde a esa pregunta

Palmer, Rogers y Pedro tendrán papeles destacados en cualquier intento de conquistar títulos, y el exjugador y exentrenador del Chelsea Gullit, que hablaba en nombre de SportsCasting.com, dijo a GOAL cuando se le preguntó si el Chelsea ha armado el tridente más devastador de la Premier League: “La respuesta corta es sí. Se puede ver el potencial del Chelsea, pero tiene más que ver con la filosofía colectiva de Alonso.

“Jugaron con tres atrás contra el Fulham, pero pude ver un centro del campo muy fuerte, con Cole Palmer teniendo una especie de libertad sin Enzo Fernandez, lo que por ahora es una decisión algo controvertida. De verdad creo que el Chelsea tiene un equipo fuerte, un equipo muy fuerte.

“Sigo teniendo algunas dudas sobre incorporar a [Danny] Welbeck y [Jordan] Henderson en cuanto al tipo de mentoría que querían en el sistema. Recuerdo haberme quejado en los medios de que debían traer a un jugador con experiencia, pero yo quería a alguien como jugador titular, en lugar de alguien que estuviera en el grupo y jugara de vez en cuando, solo para mantener alto el ánimo y levantar al equipo cuando atraviese una mala racha de partidos.

“Así que sí, creo que hay una plantilla muy, muy fuerte. Palmer querrá revancha. No participó en el Mundial. Inglaterra lo hizo bien allí; alcanzó las semifinales. Pero todo el mundo pudo ver que, si hubiera estado allí bajo la disciplina adecuada, podría rendir.

“Ha demostrado que está preparado de inmediato para el nuevo desafío. El año pasado vimos que se hablaba de su marcha al Manchester United, y hubo mucho debate sobre si se quedaría. Se ha quedado, así que esta es una buena temporada para él.

“No hay ninguna otra competición esta temporada, ninguna competición europea, nada más, así que tiene que rendir. Como mínimo, queremos verlo comprometido y, si queda alguna decepción por haberse perdido el Mundial, espero que el Chelsea se beneficie una vez que también haya resuelto sus problemas con los jugadores”.