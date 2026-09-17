Según The Sun, se espera que Palmer sea la gran novedad cuando Tuchel anuncie el viernes su convocatoria de Inglaterra para cuatro partidos de la Nations League contra España, Croacia y una doble cita, en casa y fuera, contra la República Checa. El versátil atacante sufrió la decepción de quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial tras un bajón de forma la pasada temporada, pero ha respondido de manera contundente bajo la dirección del nuevo técnico del Chelsea, Xabi Alonso.

Su posible regreso llega después de un explosivo inicio de campaña, con la estrella del Chelsea sumando dos goles y dos asistencias en sus primeras cuatro apariciones en la Premier League. Este brillante estado de forma supone un impulso oportuno para Tuchel, que busca dejar atrás un verano que terminó con una derrota en semifinales ante la a la postre finalista Argentina, un torneo en el que Inglaterra terminó tercera pese al escrutinio sobre el planteamiento táctico del alemán en las rondas eliminatorias.