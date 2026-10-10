Palmer ha ampliado oficialmente su contrato con el Chelsea y seguirá vinculado al club del oeste de Londres hasta 2034. El internacional inglés de 24 años, que originalmente tenía contrato hasta 2033, ha sido recompensado con una mejora de sus condiciones tras su rápida irrupción como figura decisiva y líder del vestuario en Stamford Bridge.

Desde su llegada procedente del Manchester City por 42,5 millones de libras en 2023, Palmer se ha convertido en uno de los grandes talentos ofensivos del fútbol mundial. Suma 91 contribuciones de gol en 138 partidos con el Chelsea, liderando al equipo hacia los títulos del Mundial de Clubes de la FIFA y la Conference League de la UEFA, además de arrasar en los premios individuales.

Esta ampliación histórica sitúa a Palmer junto a Erling Haaland, del Manchester City, y sus compañeros en el Chelsea Joao Pedro y Geovany Quenda entre los jugadores con los contratos más largos de la Premier League.











