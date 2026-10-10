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Cole Palmer firma un enorme nuevo contrato con el Chelsea mientras el internacional inglés compromete su futuro con Stamford Bridge hasta 2034
Palmer asegura su futuro a largo plazo en el Chelsea
Palmer ha ampliado oficialmente su contrato con el Chelsea y seguirá vinculado al club del oeste de Londres hasta 2034. El internacional inglés de 24 años, que originalmente tenía contrato hasta 2033, ha sido recompensado con una mejora de sus condiciones tras su rápida irrupción como figura decisiva y líder del vestuario en Stamford Bridge.
Desde su llegada procedente del Manchester City por 42,5 millones de libras en 2023, Palmer se ha convertido en uno de los grandes talentos ofensivos del fútbol mundial. Suma 91 contribuciones de gol en 138 partidos con el Chelsea, liderando al equipo hacia los títulos del Mundial de Clubes de la FIFA y la Conference League de la UEFA, además de arrasar en los premios individuales.
Esta ampliación histórica sitúa a Palmer junto a Erling Haaland, del Manchester City, y sus compañeros en el Chelsea Joao Pedro y Geovany Quenda entre los jugadores con los contratos más largos de la Premier League.
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«El Chelsea significa mucho para mí»
"El Chelsea significa mucho para mí y creo que el club va en la dirección correcta, así que estoy encantado de firmar y, obviamente, muy feliz", dijo Palmer a la web oficial del club después de completar toda la documentación.
El mediapunta agradeció a la cúpula de Stamford Bridge haber facilitado su decisión. "Hablando con los propietarios, con los directores deportivos y, obviamente, con el entrenador, me dieron mucha confianza, así que lo correcto era firmar", añadió.
Palmer también subrayó el impulso colectivo dentro del vestuario como un factor clave. "Hablando también con los jugadores, todos tienen las mismas ambiciones. Siento que aquí ganamos grandes títulos de forma constante y quiero formar parte de eso y desempeñar también un papel importante", concluyó.
Superar los recientes problemas físicos
El nuevo acuerdo llega después de que Palmer atravesara un periodo frustrante sobre el terreno de juego. Luchó contra una persistente molestia en la ingle durante toda la campaña anterior, lo que finalmente le costó un puesto en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial el pasado verano. Tras perderse el reciente parón internacional para recuperarse, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, señaló de forma tajante que el delantero «desaprovecha demasiadas oportunidades» en la escena internacional.
A pesar de esos problemas físicos, Palmer ha comenzado con fuerza la nueva temporada a las órdenes del nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso. Ha formado rápidamente una sociedad dinámica con el fichaje del verano y amigo cercano Morgan Rogers, que llegó procedente del Aston Villa en una operación récord para el club de 117 millones de libras, y ya suma cuatro goles y dos asistencias en siete partidos este curso.
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Alonso respalda a Palmer antes del reto ante el Bournemouth
El Chelsea espera que su estrella, recientemente renovada, pueda impulsar una reacción en el ámbito nacional cuando visite al Bournemouth el sábado. El equipo de Alonso ocupa actualmente la décima posición en la tabla de la Premier League tras cinco partidos, después de haber encajado 12 goles en un flojo arranque defensivo de la temporada.
Al referirse a la disponibilidad de Palmer de cara al fin de semana, Alonso confirmó que el delantero está listo para volver a la acción. «Por supuesto. Está comprometido, pero necesita estar totalmente en forma para jugar», explicó el técnico español. «Y cuando esté totalmente en forma, disfrutará de sus minutos. Lo necesitamos en ese momento. El club y la selección. Ha entrenado durante la última semana y se ha ido encontrando mejor, pero no queríamos apresurarlo».
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