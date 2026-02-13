Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Cole Palmer Chelsea England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Translated by

Cole Palmer es un truco: el talismán del Chelsea debe estar en el avión que lleva a Inglaterra al Mundial, independientemente de su estado físico

Según él mismo admite, Cole Palmer aún no está en plena forma, ya que sigue luchando contra una molesta lesión en la ingle que le ha afectado durante toda la temporada. Lo preocupante es que estamos empezando a ver al talismán del Chelsea cerca de su mejor nivel a pesar de sus continuos problemas de lesiones, y el momento en que ha recuperado su forma podría ser perfecto, ya que aspira a un puesto en la selección inglesa de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026.

«Estoy seguro de que cuando esté completamente recuperado, veréis lo mejor de mí», advirtió Palmer a los próximos rivales del Chelsea tras marcar un hat-trick contra el Wolverhampton. «No estoy aquí para poner excusas, y superaré mis lesiones. Sé de lo que soy capaz cuando estoy en forma, y espero poder volver pronto a ese nivel».

Aún está por ver cuándo veremos al jugador de 23 años al 100 % de su forma física, ya que está tratando su pubalgia, un problema crónico en la ingle probablemente causado por su estilo de juego impredecible y sus cambios de dirección explosivos. Sin embargo, bajo la dirección de Liam Rosenior, ha encontrado la manera de equilibrar el tratamiento del dolor con su rendimiento en el campo.

Es una buena noticia para su país. Se esperaba que Palmer fuera ya una pieza clave en el ataque de Inglaterra, pero las lesiones le han privado de oportunidades y sus perspectivas para el Mundial parecían sombrías. Sin embargo, tras haber recuperado en parte su mejor forma y su impacto, puede dar un último empujón para entrar en la plantilla de Tuchel, aunque no esté completamente en forma.

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    El momento perfecto

    Al igual que sus últimas incursiones en el área o sus precisos pases en profundidad, la sincronización de Palmer es perfecta. Parece haber recuperado su ritmo antes del último tercio de la temporada, justo cuando Tuchel está confeccionando su selección definitiva para Inglaterra antes de dar a conocer el grupo que participará en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México este verano.

    Los Tres Leones se enfrentarán a Uruguay y Japón en dos amistosos en marzo, y el técnico alemán tendrá que tomar algunas decisiones increíblemente difíciles antes y después de esa concentración, entre ellas quién ocupará el puesto de número 10. A pesar de la dura competencia de jugadores como Morgan Rogers, amigo íntimo de Palmer, la superestrella del Real Madrid Jude Bellingham, Eberechi Eze, del Arsenal, y su excompañero en el Manchester City Phil Foden, es imposible ignorar el estado de forma actual de Palmer.

    La llegada de Rosenior al banquillo de Stamford Bridge parece haber surtido efecto: el delantero ha participado en ocho goles en solo seis partidos desde que el inglés tomó las riendas, incluyendo un hat-trick en la primera parte contra el Wolverhampton el fin de semana, al que siguió un gol y una asistencia en el frustrante empate con el Leeds el martes. Tras varias semanas en las que parecía una sombra de lo que era, su influencia vuelve a crecer de forma constante.

    • Anuncios
  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pensamiento aterrador

    Palmer es el primero en admitir que aún no ha vuelto a su mejor nivel, y eso se nota en algunos de sus movimientos y en su toma de decisiones, ya que su cambio de ritmo y sus movimientos explosivos aún no están al nivel que pueden alcanzar cuando está en su mejor momento. No es alguien que esté totalmente convencido de que su cuerpo no le va a fallar en ningún momento.

    «Ya sabes, obviamente la gente no sabe lo que pasa entre bastidores o lo que sea, pero está claro que estar lesionado toda la temporada no es lo ideal», dijo tras conseguir el balón del partido en Molineux. «Y cuando no puedo rendir como quiero, obviamente, es porque he estado lesionado y sigo lidiando con una lesión. Pero espero poder superar pronto la lesión controlándola, porque obviamente sé el nivel que puedo alcanzar cuando me siento al 100 % en forma».

    Sin duda, fue positivo que pudiera ser titular por segunda vez en tres días contra el Leeds, después de que anteriormente se le hubiera controlado mucho los minutos. Si este es el comienzo del regreso de Palmer a la prominencia, tras un ascenso meteórico que le llevó a marcar 43 goles y dar 29 asistencias en sus dos primeras temporadas en el oeste de Londres, entonces la perspectiva del daño que podría causar cuando esté en plena forma es aterradora y seguramente no se puede ignorar.

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    «Imparable»

    Rosenior no se hace ilusiones sobre lo que Palmer sería capaz de hacer si estuviera en plena forma. «Sabemos que es un jugador de talla mundial. Ha jugado mucho al fútbol durante el último año sin descansar mucho», dijo el entrenador tras la victoria contra los Wolves. «Pero cuando está en plena forma, es imparable. Estoy encantado de trabajar con él.

    No necesita cambiar. Cuando está en plena forma, a pleno rendimiento, es un futbolista magnífico. Pero cuando estás en este club, bajo el escrutinio de todos —algo que yo mismo estoy empezando a aprender—, tienes que bloquear el ruido y recordar lo buen futbolista que eres.

    Me encanta trabajar con él. A él le encanta estar aquí. Espero que pueda disfrutar desde ahora hasta el final de la temporada, porque eso le ayudará en el campo».

  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    El dilema de Tuchel

    En el gran esquema de las cosas, lo que finalmente puede jugar en contra de Palmer es su significativa falta de participación bajo las órdenes de Tuchel desde que el técnico alemán comenzó a trabajar como seleccionador de Inglaterra hace casi un año. De hecho, solo ha disputado tres partidos internacionales desde su gol decisivo en la final de la Eurocopa 2024, un momento que se esperaba que fuera un punto de inflexión en su carrera internacional, como consecuencia de una serie de problemas físicos inoportunos. Solo uno de ellos se ha producido desde que Tuchel llegó al cargo, ya que jugó 65 minutos contra Andorra el pasado mes de junio.

    El persistente problema en la ingle del delantero le ha mantenido fuera de las tres concentraciones de Inglaterra en lo que va de temporada, lo que le ha hecho perderse seis partidos en un momento crucial del ciclo de la Copa del Mundo, en el que se consolidan los planes tácticos y los jugadores buscan ganarse un puesto en la selección definitiva. En ausencia de Palmer, Rogers ha destacado especialmente, lo que sugiere que el centrocampista del Aston Villa podría incluso dejar fuera del once inicial a Bellingham, que también ha tenido problemas físicos.

    Tuchel ha dicho anteriormente que no llenaría su plantilla con centrocampistas ofensivos y que está dispuesto a dejar en casa a los jugadores más talentosos del país si no encajan en su esquema. En octubre se refirió a la situación de Palmer diciendo: «Solo estuvo en la concentración de junio. Eso es preocupante, por supuesto. En primer lugar, lo más importante es que pueda jugar sin dolor, porque el problema en la ingle es muy peligroso si se vuelve crónico. Eso es lo más importante.

    Entendemos y vemos claramente su potencial y su calidad, pero también es una realidad que no ha estado disponible en cinco de los siete últimos campamentos».

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Algo especial»

    El exdelantero del Chelsea y de la selección inglesa Joe Cole, que poseía unas habilidades similares a las de Palmer, cree que el actual número 10 del club debería ser una apuesta segura no solo para la plantilla, sino también para el once inicial, incluso aunque no esté en su mejor momento.

    «Si fuera yo quien eligiera el equipo, Cole Palmer estaría en él independientemente de su estado de forma, porque tiene algo especial», declaró a Paddy Power. «No es un jugador que dependa demasiado de la confianza, ya tiene mucha por la forma en que se maneja. Fue estupendo verle volver a marcar contra el Wolverhampton.

    Pero lo que me preocupa de Cole es la forma en que Thomas Tuchel configura su equipo de Inglaterra. En realidad, no tengo ningún problema con ello, siempre y cuando tengas una estrategia clara y el tipo de jugador que te gusta. Simplemente creo que, con los números 10 que tenemos, Tuchel solo va a alinear a uno de entre Palmer, Morgan Rogers, Jude Bellingham y Phil Foden.

    Yo alinearía a dos de ellos y daría entrada a los otros dos. Ahí es donde temo por Cole, pero si sigue jugando como lo hizo el fin de semana, seguro que se ganará la camiseta de titular con el número 10».

  • Cole Palmer England 2024Getty Images

    Papel familiar

    Reivindicar un puesto en el once inicial a estas alturas puede ser un poco exagerado, incluso para alguien con la habilidad de Palmer, pero es imposible discutir la idea de que aporta «algo especial» al equipo, y está demostrando que puede hacerlo incluso cuando no está en plena forma a nivel de club.

    Una y otra vez, el jugador de 23 años ha demostrado que es el mejor jugador para los partidos importantes, ya sea atormentando al Tottenham en la liga nacional, desmantelando al París Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes o con su infalible remate en la Eurocopa 2024. Hay pocos jugadores en todo el planeta que garanticen algún tipo de contribución cuando están en su mejor momento, pero Palmer es uno de ellos, y eso es una ventaja en un gran torneo.

    Eso es algo que el propio Tuchel ha reconocido. «Cuando está en forma y tiene ritmo y fluidez, puede decidir partidos a nivel de club y, sin duda, a nivel internacional», afirmó. «Lo sabemos».

    En ese momento, se esperaba que Palmer fuera el eje ofensivo de la selección inglesa, pero sus recurrentes problemas de lesiones le han impedido ascender. Pero incluso si no puede ser el punto focal desde el principio en todos los partidos, tal vez su papel en Norteamérica pueda ser similar al que desempeñó en la Eurocopa de Alemania, donde tuvo un gran impacto desde el banquillo, aunque justificaría muchos más minutos de los que le concedió Sir Gareth Southgate. ¿Y si un partido llegara a los penaltis? No hay nadie a quien prefieras tener de tu lado.

    Si puede continuar con su racha actual, entonces Palmer es sin duda una apuesta que vale la pena, esté al 100 % de su forma física o no.

Copa
Hull crest
Hull
HUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0