Cole Palmer es un truco: el talismán del Chelsea debe estar en el avión que lleva a Inglaterra al Mundial, independientemente de su estado físico

«Estoy seguro de que cuando esté completamente recuperado, veréis lo mejor de mí», advirtió Palmer a los próximos rivales del Chelsea tras marcar un hat-trick contra el Wolverhampton. «No estoy aquí para poner excusas, y superaré mis lesiones. Sé de lo que soy capaz cuando estoy en forma, y espero poder volver pronto a ese nivel».
Aún está por ver cuándo veremos al jugador de 23 años al 100 % de su forma física, ya que está tratando su pubalgia, un problema crónico en la ingle probablemente causado por su estilo de juego impredecible y sus cambios de dirección explosivos. Sin embargo, bajo la dirección de Liam Rosenior, ha encontrado la manera de equilibrar el tratamiento del dolor con su rendimiento en el campo.
Es una buena noticia para su país. Se esperaba que Palmer fuera ya una pieza clave en el ataque de Inglaterra, pero las lesiones le han privado de oportunidades y sus perspectivas para el Mundial parecían sombrías. Sin embargo, tras haber recuperado en parte su mejor forma y su impacto, puede dar un último empujón para entrar en la plantilla de Tuchel, aunque no esté completamente en forma.