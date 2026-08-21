¡Colapso en el reconocimiento médico! La Lazio apunta de inmediato a Andrea Pinamonti después de que se caiga el fichaje de Bamba Dieng

Según Calcio Mercato, el propuesto traspaso de Bamba Dieng a la Lazio se ha caído después de que el delantero senegalés no superara el reconocimiento médico. La ruptura de la operación obligó a la cúpula biancoceleste a reaccionar de inmediato y buscar refuerzos alternativos para el ataque.

El entrenador Gennaro Gattuso ha convertido ahora al delantero del Sassuolo Pinamonti en su prioridad absoluta. El atacante nacido en 1999 ha emergido como el principal candidato para reforzar la delantera del club.