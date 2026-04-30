Cody Gakpo está bajo presión para demostrar que es el extremo que Liverpool necesita, tras la exhibición de regates de Luis Díaz con el Bayern

La renovación de Gakpo por dos años y medio mostraba la alta consideración de Slot, pero el técnico admitió que el juego a menudo unidimensional del holandés ha sido un problema esta temporada.
«En mi opinión, Cody tuvo dificultades para imponerse en los uno contra uno», declaró Slot a los periodistas tras el amargo empate 1-1 con el Sunderland en diciembre. «Para superar a un rival que se cierra atrás solo hay dos opciones: un golpe de genio individual o una jugada a balón parado. En la primera parte le faltó ese destello, ya que no dominó los duelos ni los centros».
Por eso crecen las voces que piden a Slot dejar fuera a Gakpo y alinear a Rio Ngumoha. El joven, de solo 17 años, muestra un talento para superar a los defensas que su rival en la banda izquierda no tiene, lo que hace aún más evidente la ausencia de Díaz.
El exjugador del Oporto era, de lejos, el más habilidoso del plantel: realizó 79 regates la temporada pasada, casi el doble que Gakpo (43), cuya tendencia a repetir siempre la misma jugada está desesperando a la afición.
En este escenario, los últimos partidos de una temporada decepcionante son clave para Gakpo, empezando por la visita del domingo a Old Trafford. Ha mostrado sus cualidades con asistencias recientes a Salah ante Fulham y Everton, y cuenta con un buen historial frente al Manchester United: cuatro goles en seis partidos de la Premier League, uno en cada una de sus dos últimas salidas.
Pero la afición quiere ver, más que goles, señales de evolución o al menos de potencial. Tras la exhibición colectiva de regates en París, muchos se preguntan si Gakpo es el extremo que el Liverpool necesita.