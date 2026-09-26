En una conversación sincera sobre su futuro y la agitación del mercado de fichajes más reciente, Gakpo ha abordado por fin la especulación que estuvo a punto de llevarle de Anfield a la mitad azul de Mánchester. Según se informó, el versátil delantero fue objeto de un fuerte interés por parte del equipo de Enzo Maresca, con una oferta de varios millones de libras sobre la mesa que habría incrementado de forma significativa sus ganancias profesionales.

Al recordar el episodio en una reveladora entrevista con The Telegraph, Gakpo admitió que aquel periodo fue increíblemente agotador tanto para él como para su entorno más cercano. "No sé si quieres entrar en detalles sobre eso, pero no tiene sentido hablar de ello. Fue un verano difícil para mí, para mi familia y para todo lo relacionado con el fútbol y la vida. Así que sí, simplemente dejé que ocurriera, y terminó de la manera en que terminó", dijo Gakpo.