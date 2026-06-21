Los aficionados del Liverpool están acostumbrados a ver a Gakpo recortar hacia dentro desde la izquierda, aunque en Anfield le falta la precisión que muestra con la selección. Ante Suecia fue implacable: colocó el balón en el ángulo inferior con un disparo certero que reflejó su confianza en el sistema de Ronald Koeman. Con 23 goles en 52 partidos internacionales, Gakpo mantiene un promedio goleador con la selección muy superior al que muestra en el club.

Aunque fue clave en el título de la Premier 2024-25 con Arne Slot, en Liverpool su puntería a menudo falla. La temporada pasada marcó solo nueve goles en 52 partidos, muy lejos de su nivel en el Mundial. El “Gakpo del Mundial” parece reservar sus mejores actuaciones para la gran cita.