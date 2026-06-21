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Cody Gakpo brilla con una «libertad diferente» en la selección de Países Bajos tras su magistral actuación frente a Suecia
Gakpo, en plena forma, encuentra su ritmo en el torneo
Los aficionados del Liverpool están acostumbrados a ver a Gakpo recortar hacia dentro desde la izquierda, aunque en Anfield le falta la precisión que muestra con la selección. Ante Suecia fue implacable: colocó el balón en el ángulo inferior con un disparo certero que reflejó su confianza en el sistema de Ronald Koeman. Con 23 goles en 52 partidos internacionales, Gakpo mantiene un promedio goleador con la selección muy superior al que muestra en el club.
Aunque fue clave en el título de la Premier 2024-25 con Arne Slot, en Liverpool su puntería a menudo falla. La temporada pasada marcó solo nueve goles en 52 partidos, muy lejos de su nivel en el Mundial. El “Gakpo del Mundial” parece reservar sus mejores actuaciones para la gran cita.
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La «libertad» táctica, clave del resurgimiento holandés
Al preguntarle por qué rinde mejor con la selección, Gakpo admitió sentirse frustrado por cuestiones tácticas en su club. «Es un poco diferente», admitió al analizar sus brillantes actuaciones internacionales. «La forma en que juego aquí, dónde quiere el entrenador que esté, la libertad que tengo en el club», dijo, y se interrumpió, como si temiera provocar una polémica en el Centro de Entrenamiento AXA. «Eso es básicamente».
El delantero holandés brilló en una delantera fluida, muy superior a la que apenas empató con Japón. Junto a Brian Brobbey, del Sunderland, Gakpo aprovechó un referente que fijaba a los defensas y le abría espacios para sus incursiones en el área. Esa “libertad diferente” le permitió marcar dos goles y dar una asistencia, que además llevó el torneo a su centésimo gol más rápido desde 1958.
Brobbey recibe críticas muy favorables
Aunque Gakpo acaparó los titulares, Koeman destacó el impacto de Brobbey. El potente delantero, titular, respondió con un doblete en la primera parte. «En ese primer gol había todo lo que se puede pedir; sabemos que Brian es bueno en eso», afirmó Koeman. «Todo empieza con Bart Verbruggen, que le hace un buen pase en profundidad. Luego tenemos mucha velocidad y Brian vuelve a estar delante de la portería. No se puede marcar un gol más perfecto, empezando por el portero».
Gakpo secundó los elogios y subrayó cómo la potencia de Brobbey, con dos tantos en 17 minutos, impulsó el ataque holandés hacia una victoria clara: «Siempre hemos conocido sus cualidades; es muy, muy fuerte», bromeó Gakpo. «Sabe aguantar el balón y llegar a tiempo al área. Aprovechamos sus cualidades y me alegro de que haya marcado dos goles».
Koeman exige más pese a la actuación estelar
A pesar del contundente marcador, Koeman no se conforma, pues Holanda busca consolidarse como aspirante al título. El entrenador admitió que los ajustes tácticos de Suecia complicaron a su equipo en momentos clave. «Un gran resultado, pero hubo suficientes momentos en los que podemos decir: eso podría haber sido mejor», advirtió Koeman. «A pesar de la victoria por 5-1, hay momentos en los que, si el rival cambia su juego, tardamos en darnos cuenta».
La victoria, necesaria tras el empate inaugural, calma las críticas. Koeman lo celebró: «Queremos ganar siempre. Queríamos iniciar el torneo con una victoria; eso tranquiliza. Quizá los cambios fueron mejores que en el partido anterior. Había más presión, sabíamos que era imprescindible ganar, pero no sentí tensión».