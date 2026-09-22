Preguntado por si Gibbs-White puede presentar una candidatura seria para lograr reconocimiento internacional en el City Ground, o si puede dejarse seducir en próximos mercados, el icono de los Reds Walker, que hablaba en asociación con Power Up Gaming, dijo a GOAL: «[Elliot] Anderson se convirtió en un habitual de Inglaterra mientras era jugador del Forest, así que no creo que el club en el que juegues sea necesariamente el problema. Con el actual seleccionador de Inglaterra, no creo que le preocupe demasiado a qué club representas. Si le gustas y cree que eres un buen jugador, te elegirá.

«La dificultad para Gibbs-White es que hay muy buenos jugadores en su posición. Ha entrado en la convocatoria porque Cole Palmer se cayó, así que eso le sitúa por detrás de Palmer. Luego tienes a Foden y a Morgan Rogers presentando también sus candidaturas para esa posición. Hay muchísima competencia, pero así es como debe ser cuando juegas con Inglaterra.

«Creo que Gibbs-White terminó la temporada pasada de forma fantástica, aunque a lo largo de toda la temporada quizá no fue tan regular como algunos de los otros. Eso es lo que tiene que corregir esta temporada: la regularidad.

«Pero ahora ha tenido su oportunidad. Solo necesitas un partido en el que salgas a ese campo y mandes, y de repente estás plenamente dentro. La baja de Cole Palmer le ha dado ese pequeño punto de suerte, así que tiene que aprovecharlo.

«No creo que jugar en el Forest le perjudique. Mira a James Maddison, que pasó del Leicester al Tottenham: ese movimiento no le mantuvo en el equipo de Inglaterra. No es necesariamente un traspaso lo que te mete en la convocatoria de Inglaterra. Es jugar bien. En eso es en lo que Gibbs-White tiene que centrarse. Y si juega bien, probablemente ahí es cuando llegará el movimiento de todas formas».