Getty
Traducido por
Club contra selección: ¿Necesita Morgan Gibbs-White dejar el Nottingham Forest para convertirse en un habitual con Inglaterra? La leyenda del Nottingham Forest Des Walker responde a una conocida pregunta sobre su traspaso
Inglaterra cuenta con varias opciones para el puesto de mediapunta
El fútbol inglés está repleto de creativos mediapuntas en la actualidad, lo que dificulta que jugadores como Gibbs-White escalen puestos en la jerarquía. Se considera que el ‘Galáctico’ del Real Madrid Jude Bellingham encabeza esa lista.
En lo que respecta a las labores de recambio, nombres como Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze y Phil Foden están todos en la pelea, mientras que la joya del Fulham Josh King sigue aumentando su cotización con 19 años.
- Getty
Gibbs-White, descartado para el Mundial de 2026
Gibbs-White rindió mejor que todos los mencionados anteriormente al firmar una racha espectacular entre el inicio de 2026 y el final de la pasada temporada. Marcó 12 goles con el Forest en todas las competiciones durante ese periodo, ayudando a alejar al equipo del peligro del descenso y a llevarlo hasta las semifinales de la Europa League.
Esos esfuerzos siguieron sin ser suficientes para darle un asiento en el avión rumbo a Norteamérica, ya que Thomas Tuchel se decantó por otras opciones al confeccionar sus planes para el Mundial. El técnico alemán volvió a dejar inicialmente fuera a MGW al preparar el inicio de otra campaña de la UEFA Nations League.
El talentoso jugador de 26 años ha acabado recibiendo la llamada, debido al infortunio del talismán del Chelsea Palmer, pero ¿siempre será el ‘siguiente en la fila’? ¿Podría un cambio de aires, potencialmente a un club que compita en la Champions League de forma habitual, ayudar a su causa?
Quedarse o irse: ¿qué le depara el futuro a Gibbs-White?
Preguntado por si Gibbs-White puede presentar una candidatura seria para lograr reconocimiento internacional en el City Ground, o si puede dejarse seducir en próximos mercados, el icono de los Reds Walker, que hablaba en asociación con Power Up Gaming, dijo a GOAL: «[Elliot] Anderson se convirtió en un habitual de Inglaterra mientras era jugador del Forest, así que no creo que el club en el que juegues sea necesariamente el problema. Con el actual seleccionador de Inglaterra, no creo que le preocupe demasiado a qué club representas. Si le gustas y cree que eres un buen jugador, te elegirá.
«La dificultad para Gibbs-White es que hay muy buenos jugadores en su posición. Ha entrado en la convocatoria porque Cole Palmer se cayó, así que eso le sitúa por detrás de Palmer. Luego tienes a Foden y a Morgan Rogers presentando también sus candidaturas para esa posición. Hay muchísima competencia, pero así es como debe ser cuando juegas con Inglaterra.
«Creo que Gibbs-White terminó la temporada pasada de forma fantástica, aunque a lo largo de toda la temporada quizá no fue tan regular como algunos de los otros. Eso es lo que tiene que corregir esta temporada: la regularidad.
«Pero ahora ha tenido su oportunidad. Solo necesitas un partido en el que salgas a ese campo y mandes, y de repente estás plenamente dentro. La baja de Cole Palmer le ha dado ese pequeño punto de suerte, así que tiene que aprovecharlo.
«No creo que jugar en el Forest le perjudique. Mira a James Maddison, que pasó del Leicester al Tottenham: ese movimiento no le mantuvo en el equipo de Inglaterra. No es necesariamente un traspaso lo que te mete en la convocatoria de Inglaterra. Es jugar bien. En eso es en lo que Gibbs-White tiene que centrarse. Y si juega bien, probablemente ahí es cuando llegará el movimiento de todas formas».
- Getty
El aspirante de Inglaterra Gibbs-White porta el brazalete del Forest
Gibbs-White ha vuelto a ver puerta con el Forest en el arranque de la temporada 2026-27, ya que inauguró su cuenta goleadora al transformar un penalti en el empate 2-2 de los Reds en Liverpool. Oliver Glasner, tras hacerse cargo del equipo a orillas del Trent, ha seguido entregando el brazalete de capitán a su enigmático dorsal 10.
El compromiso inquebrantable con cualquier causa está garantizado con Gibbs-White, ya que nunca da menos del 100 %, y esperará ampliar su cuenta de seis internacionalidades absolutas con Inglaterra cuando Inglaterra se enfrente a España, Chequia y Croacia durante las próximas dos semanas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias