¡Cláusula de rescisión astronómica! El BVB estudia «intensamente» fichar a un internacional portugués

Araujo llegó en 2016 a la cantera del Benfica y, tras renovar en diciembre de 2024, permanecerá hasta 2029 con una cláusula de 80 millones de euros.

El central de 24 años acaba de completar una gran temporada con 39 partidos, un gol y dos asistencias. Desde hace meses se rumorea su fichaje por el Bayern, rival del Dortmund en la Bundesliga, y hace dos semanas el diario «tz» confirmó contactos entre el club muniqués y el entorno del jugador para un posible traspaso veraniego. Puede actuar como central o lateral derecho.

Este verano la zaga del Borussia vive cambios: Niklas Süle se retira y Emre Can estará varios meses de baja por lesión. El director deportivo, Ole Book, ya fichó a Joane Gadou, del RB Salzburgo, por unos 20 millones, para reforzar el centro de la defensa.

Sin embargo, podrían llegar más novedades. Aunque Nico Schlotterbeck renovó hace semanas hasta 2031, su contrato incluye una cláusula de rescisión válida hasta poco después del Mundial de EE. UU., Canadá y México. No obstante, la lesión de rodilla que sufrió el sábado en el 2-1 de Alemania ante Costa de Marfil podría modificar los planes.