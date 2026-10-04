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Claudia Pina marca cuatro goles y el brillante Barcelona humilla al Real Madrid en el Clásico
Pina inicia la demolición de la primera parte
El Barcelona no tardó en imponer su dominio el domingo, con Claudia Pina abriendo el marcador apenas cuatro minutos después del inicio del partido. Pina mostró una habilidad excepcional para regatear a varias defensoras antes de empujar el balón más allá de la guardameta Merle Frohms.
A pesar de que el Real Madrid intentó ejercer presión desde el principio, el Barcelona superó sus líneas con facilidad. Pina volvió a marcar justo antes de la media hora, aprovechando un rechace tras un intento de Ewa Pajor, antes de completar un sensacional triplete para poner el 3-0 en el minuto 32.
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El Barcelona continúa con su implacable exhibición ofensiva
La exhibición continuó cuando Caroline Graham Hansen vio puerta antes del descanso, culminando una brillante jugada de ataque para hacer el cuarto. Justo antes del final de la primera mitad, Pina añadió su cuarto gol de la tarde.
Tras el descanso, Graham Hansen pasó a ser asistente, aprovechando un brillante pase al espacio de Patri Guijarro para cederle el balón con generosidad a Pajor. La remató con facilidad a la red en el minuto 55, elevando la cuenta a seis goles para las implacables anfitrionas.
Una dura derrota ante una multitud enorme
El Real Madrid sencillamente no tuvo respuesta a la superioridad táctica de su eterno rival. Ante 40.533 espectadores en el Spotify Camp Nou, el conjunto visitante se derrumbó en defensa. El golpe definitivo llegó en los últimos instantes del partido, cuando Sydney Schertenleib sacó un disparo impresionante desde la frontal del área.
Schertenleib encontró la escuadra en el minuto 88 y puso el broche a una inolvidable victoria por 7-0, que puso de relieve la enorme diferencia de calidad entre ambos equipos en este duelo de LaLiga.
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¿Qué viene ahora para el Barcelona y el Real Madrid?
Tras esta victoria monumental, el Barcelona ocupa el liderato de la clasificación con un pleno de 18 puntos en seis partidos, y su próximo rival será la Real Sociedad el 18 de octubre. Mientras tanto, el Real Madrid, tercero en la tabla, sufrió su primera derrota y se queda con 13 puntos tras cuatro victorias y un empate, por lo que debe reaccionar rápido antes de enfrentarse al Espanyol el 17 de octubre.
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