Claudia Pina marca cuatro goles y el brillante Barcelona humilla al Real Madrid en el Clásico

El Barcelona no tardó en imponer su dominio el domingo, con Claudia Pina abriendo el marcador apenas cuatro minutos después del inicio del partido. Pina mostró una habilidad excepcional para regatear a varias defensoras antes de empujar el balón más allá de la guardameta Merle Frohms.

A pesar de que el Real Madrid intentó ejercer presión desde el principio, el Barcelona superó sus líneas con facilidad. Pina volvió a marcar justo antes de la media hora, aprovechando un rechace tras un intento de Ewa Pajor, antes de completar un sensacional triplete para poner el 3-0 en el minuto 32.