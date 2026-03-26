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Yildiz TurchiaGetty Images
Francesco Guerrieri

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Clasificación para el Mundial, Turquía-Rumanía EN DIRECTO: Yildiz y Calhanoglu saltan al campo

FIFA Club World Cup Qualification

No solo Italia-Irlanda del Norte y Gales-Bosnia: hoy hay otros seis partidos en la fase de clasificación europea para el Mundial

Todas las miradas están puestas en el Italia-Irlanda del Norte, con un oído atento a Cardiff para saber cómo va el Gales-Bosnia. Esta noche se disputará la penúltima jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial, que se celebrará del 10 de junio al 19 de julio próximos, entre Estados Unidos, Canadá y México, y además de estos dos partidos hay otros seis encuentros programados: a las 18:00 horas dará comienzo el partido entre Turquía y Rumanía, con Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz jugándose una plaza en el Mundial. Los demás partidos se disputarán todos a las 20:45: República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia, Polonia-Albania, Eslovaquia-Kosovo y Ucrania-Suecia.


  • TURQUÍA-RUMANÍA 0-0

    Turquía-Rumanía 0-0


    TURQUÍA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturcoglu. Entrenador: Montella.

    RUMANÍA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Seleccionador: Lucescu.

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  • REPÚBLICA CHECA-IRLANDA 0-0

    República Checa-Irlanda 0-0


    REPÚBLICA CHECA: en camino

    IRLANDA: próximamente


  • DINAMARCA-MACEDONIA 0-0

    Dinamarca-Macedonia 0-0


    DINAMARCA: en camino

    MACEDONIA: próximamente

  • POLONIA-ALBANIA 0-0

    Polonia-Albania 0-0


    POLONIA: en camino

    ALBANIA: próximamente

  • ESLOVAQUIA-KOSOVO 0-0

    Eslovaquia-Kosovo 0-0


    ESLOVAQUIA: en camino

    KOSOVO: próximamente


  • Ucrania-Suecia

    Ucrania-Suecia 0-0


    UCRANIA: en camino

    SUECIA: próximamente