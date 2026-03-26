Todas las miradas estaban puestas en el Italia-Irlanda del Norte, con un oído atento a Cardiff para saber cómo iba el Gales-Bosnia. Esta noche se ha disputado la penúltima jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial, que se celebrará del 10 de junio al 19 de julio próximos, entre Estados Unidos, Canadá y México, y además de estos dos partidos había otros seis encuentros programados: Turquía ganó 1-0 y se clasificó para la final de la repesca, en la que se enfrentará a Kosovo, que eliminó a Eslovaquia; Yildiz y sus compañeros eliminaron a Rumanía. Cuatro goles de Dinamarca a Macedonia y próximo enfrentamiento con la República Checa o Irlanda, que han llegado a la prórroga. Suecia elimina a Ucrania y en la final de la repesca se enfrentará a Polonia, que ha vencido a Albania.
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Clasificación para el Mundial: Dinamarca y Turquía pasan a la siguiente fase. Un gol de Zielinski da la victoria a Polonia
TURQUÍA-RUMANÍA 1-0
Turquía-Rumanía 1-0
GOLES: 53' Kadioglu.
TURQUÍA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturcoglu. Entrenador: Montella.
RUMANÍA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Seleccionador: Lucescu.
REPÚBLICA CHECA - IRLANDA 0-1
República Checa-Irlanda 1-2
GOLES:19' (penalti) Parrott (I), 23' (autogol) Kovar (I), 27' (penalti) Schick (R).
REPÚBLICA CHECA (3-4-3): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Darida, Jurasek; Schick, Chory, Sulc. Seleccionador: Koubek.
IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, N. Collins, O'Shea; Coleman, Taylor, Molumby, Manning; Azaz, Ogbene; Parrott. Seleccionador: Hallgrimsson.
DINAMARCA-MACEDONIA 4-0
Dinamarca-Macedonia 4-0
GOLES: 49' Damsgaard, 58' Isaksen, 59' Isaksen, 75' Eriksen.
DANEMARCA(4-3-3): Hermansen; Bah (sustituido en el 81' por Hogsberg), Norgaard (sustituido en el 87' por Provsgaard), Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen (sustituido en el 73' por Eriksen), Hojlund (sustituido en el 81' por Hog), Damsgaard (sustituido en el 86' por Nartey). Entrenador: Riemer.
MACEDONIA(3-5-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu; Churlinov (sustituido en el 64' por Miovski), Elmas, Atanasov (sustituido en el 64' por Doriev), Bardhi, Herrera; Qamili (sustituido en el 64' por Alimi), Rastoder (sustituido en el 77' por Musovski). Entrenador: Milevski.
POLONIA-ALBANIA 2-1
Polonia-Albania 2-1
GOLES: 42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P).
POLONIA(3-4-3): Grabara; Kedziora (por Swiderski en el 62'), Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski (por Moder en el 81'), Skoras; Kaminski (por Pyrka en el 91'), Lewandowski (por Slisz en el 92'), Rozga (por Pietuszweski en el 46'). Seleccionador: Urban.
ALBANIA(4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti (min. 18 Ismajli), Dijmsiti, Mitaj; Asllani, Laci (min. 82 Muçi), Bajrami (min. 68 Broja); Shehu; Hoxha (min. 68 Pilios), Uzuni. Seleccionador: Sylvinho.
ESLOVAQUIA-KOSOVO 3-4
Eslovaquia-Kosovo 3-4
GOLES: 6' Valjent (S), 21' Hodza (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 70' Hajrizi (K), 94' Strelec (S).
ESLOVAQUIA (4-3-3). Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero (desde el 90' Mraz), Lobotka, Duda (desde el 83' Benes); Sauer (desde el 45' Suslov), Strelec, Haraslin (desde el 83' Tupta). Seleccionador: Calzona.
KOSOVO(4-4-2): Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza (min. 90' Hemerllahu), Rexhbeçaj, Muslija (min. 90' Hadergjonaj); Asllani (min. 73, Zabergia), Muriqi (min. 90, Rrahmani). Seleccionador: Foda.
Ucrania-Suecia 1-3
Ucrania-Suecia 1-3
GOLES: 6' Gyokeres (S), 51' Gyokeres (S), 73' Gyokeres (S), 90' Ponomarenko (U).
Ucrania(4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko; Kalyuzhnyi (sustituido en el 60' por Hutsuliak); Tsygankov, Yarmolyuk (por Shaparenko en el 85'), Sudakov (por Ponomarenko en el 77'), Zubkov (por Ocheretko en el 60'); Vanat (por Yeremchuk en el 60'). Seleccionador: Rebrov.
SUECIA(4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien (sustituido en el minuto 37 por Starfelt), Lindelof, Gudmundsson (sustituido en el minuto 77 por Svensson); Johansson, Ayari (sustituido en el minuto 77 por Bergvall), Karlstrom, Nygren; Elanga (sustituido en el minuto 94 por Svanberg), Gyokeres. Entrenador: Potter.