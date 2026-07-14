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Clasificación para el Balón de Oro del Mundial 2026: Mbappé y Messi lideran; Bellingham y Kane persiguen

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
España
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane
J. Bellingham
Marruecos
L. Yamal
I. Saibari
O. Dembele
M. Oyarzabal

El Mundial 2026 entra en su fase final con cuatro selecciones en lucha por el título. Aunque el objetivo es colectivo, Lionel Messi y Kylian Mbappé destacan como candidatos a mejor jugador, pese a la dura competencia de las semifinales.

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, permite premiar la excelencia y la influencia de los jugadores en la competición.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores figuran Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), busca un tercer título consecutivo. Pero Kylian Mbappé, subcampeón de 2022; el Balón de Oro Ousmane Dembélé; la revelación Lamine Yamal; y el capitán inglés Harry Kane aspiran al mismo galardón.

Con las semifinales en marcha, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue a los principales candidatos.

  • Lamine YamalGetty Images

    10Lamine Yamal | España

    Es justo decir que Yamal no ha estado a la altura de las expectativas en este Mundial. Pero eso se debe únicamente a que eran totalmente irrealistas. La joven promesa del Barcelona acaba de cumplir 19 años esta semana y llegó al torneo aún recuperándose de una lesión que truncó su temporada con el club.

    Que ya se le vea como un referente para club y selección demuestra lo mucho que ha logrado a su edad. Con tres Ligas, un título europeo y un segundo puesto en el Balón de Oro, es quizá el mejor adolescente de la historia del fútbol. Este verano ha ido recuperando ritmo, pero España ha seguido confiando en su magia.

    Deslumbró en la segunda jornada, cuando España goleó 4-0 a Arabia Saudí: marcó el primer gol y dejó atónitos a los defensas cada vez que tocó el balón. No volvió a anotar en los cuatro partidos siguientes, pero su influencia en el último tercio no decayó. Fue clave en la victoria de cuartos contra Bélgica, con 80 toques, cuatro regates completados, seis disparos y nueve duelos ganados.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    9Ismael Saibari | Marruecos

    El Bayern de Múnich puede considerarse afortunado por haber cerrado ya un acuerdo de 50 millones de euros para fichar a Ismael Saibari, procedente del PSV, antes de que comenzara el Mundial. El internacional marroquí sin duda ha aumentado su valor real en unos cuantos millones de euros gracias a su papel protagonista en cada partido.

    Fue este jugador de 25 años quien se lanzó hacia la portería antes de batir a Alisson con un potente disparo para abrir el marcador contra Brasil; fue él quien arrolló a Escocia a los dos minutos de partido para asegurar el pase de Marruecos desde la fase de grupos; fue él quien empató el partido por segunda vez y puso a su equipo en camino de la victoria contra Haití; y fue él quien transformó el penalti decisivo que eliminó a los Países Bajos en octavos de final, cuando ya parecía que toda esperanza se había perdido.

    No evitó la eliminación ante Francia en cuartos, pero dejó huella con su talento y potencia.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    8Mikel Oyarzabal | España

    Mikel Oyarzabal se ha convertido en el héroe inesperado de España en el Mundial 2026, con cuatro goles en seis partidos. El jugador de la Real Sociedad destaca por sus oportunas entradas al área y su puntería, decisiva en los dieciseisavos, donde marcó dos tantos en la victoria 3-0 ante Austria.

    Su rendimiento no sorprende a los seguidores españoles: marcó seis goles en la fase de clasificación y 15 en 34 partidos con la Real la temporada pasada, lo que despertó el interés del Barcelona.

    No marcó en los duelos eliminatorios contra Portugal y Bélgica, pero siguió siendo una amenaza constante y se consolidó como el segundo arma más peligrosa de Luis de la Fuente, solo por detrás de Yamal.

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  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | Francia

    Las hazañas de Ousmane Dembélé en las dos últimas Ligas de Campeones con el PSG le han dado el Balón de Oro. También ayudó a Francia a ganar el Mundial 2018. Pero es en 2026 cuando brilla de verdad en la gran cita internacional.

    Aunque nunca antes había marcado en el torneo más importante de la FIFA, el versátil delantero del PSG estrenó su cuenta goleadora en la victoria por 3-0 sobre Irak. Luego se llevó el balón del partido ante Noruega tras un hat-trick en la primera parte que llevó a Les Bleus a dieciseisavos, donde asistió a Mbappé para su primer gol contra Suecia.

    Ante Paraguay volvió a crear peligro y, en cuartos, cerró el 2-0 a Marruecos con un soberbio tanto: arrancó desde el círculo central y definió con precisión al segundo palo.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un impacto asombroso. Su momento estelar llegó en la victoria de Noruega 2-1 ante Brasil en octavos de final. El potente delantero aprovechó el momento perfecto: cabeceó el primer gol en los últimos minutos de la segunda parte y, poco después, creó una ocasión de la nada y envió el balón al ángulo inferior, eclipsando el penalti final de Neymar.

    Ya había marcado a los 30 minutos del debut ante Irak y repitió justo antes del descanso para superar a Oriente Medio.

    Noruega ganó 4-1 y Haaland fue nombrado mejor del partido. Luego anotó dos veces en el 3-2 sobre Senegal. Repitió con el tanto de la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en dieciseisavos, y aunque cayeron ante Inglaterra en cuartos, su actuación lo colocó entre los candidatos al Balón de Oro.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    5Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a los hinchas. Su velocidad, control y definición le permitieron anotar 20 goles y dar 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre algo similar: mientras Mbappé acapara los elogios por sus goles, Olise brilla por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador contra Senegal en el debut, y su manejo del balón le valió el premio a Mejor Jugador del Partido de la FIFA en la victoria por 3-1.

    El excentrodelantero del Crystal Palace ya suma cinco asistencias en el torneo: dos para Mbappé y una para Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, ha intimidado a todas las defensas de Norteamérica.

    A menudo se le criticó por fallar en los grandes partidos con Inglaterra, pero en este Mundial ha callado a los escépticos. Su doblete ante Croacia fue clave en el 4-2 y sentenció el triunfo sobre Panamá, antes de salvar a los Tres Leones de la eliminación en octavos frente a la República Democrática del Congo con un fantástico doblete en los últimos 15 minutos.

    En octavos, ante México en el Azteca, Kane asistió a Bellingham en el segundo gol y luego marcó de penalti el 3-1.


  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, silenció a sus críticos este verano. Tras gritar su famoso «¿quién más?» en la Euro 2024, volvió a ser decisivo con Inglaterra.

    Volvió a adelantar a los Tres Leones en el debut mundialista contra Croacia y luego rompió el empate ante Panamá en Nueva Jersey, asegurando el primer lugar del Grupo L. Su impacto fue mayor en octavos contra México: marcó dos goles consecutivos que encarrilaron la victoria por 3-2.

    Luego superó esa marca con otro doblete en la ajustada victoria 2-1 ante Noruega en cuartos, lo que llevó a Gary Lineker a asegurar que este jugador de 23 años podría ser el mejor de la historia de Inglaterra.

  • Lionel MessiGetty Images

    2Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, tras cumplir 39 años durante el torneo, el hecho de que vuelva a liderar la carrera por el premio es una prueba de su longevidad.

    En 2026 abrió con un hat-trick ante Argelia (3-0).

    Ese triplete lo igualó como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos, y luego batió el récord al anotar un doblete ante Austria en la segunda jornada. El mejor jugador sudamericano de la historia ingresó desde el banco para marcar de falta contra Jordania y convertirse en el primero en anotar en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo.

    Tras la agónica prórroga ante Cabo Verde, en la que marcó de nuevo, falló un penalti ante Egipto en octavos. Los africanos se adelantaron 2-0, pero él empató y Argentina ganó en el descuento.

  • Mbappe Torgetty

    1Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualaba el récord de Pelé (12 goles en 14 partidos) antes del torneo.

    Sin embargo, el francés quiere más: en su primer partido en Estados Unidos superó a Pelé al anotar dos goles en la victoria 3-1 de Les Bleus. Luego marcó otro doblete ante Irak y dio dos asistencias contra Noruega, resultados que colocaron a Francia primera de grupo.

    En dieciseisavos ante Suecia, tras ver anulado un gol, marcó el 1-0 y el 3-1. En octavos contra Paraguay transformó un penalti decisivo. En cuartos abrió el marcador con un disparo magistral y Francia venció 2-0 a Marruecos.