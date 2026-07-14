El prestigioso Balón de Oro premia la excelencia global y la influencia en la competición, más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, reconoce a jugadores decisivos.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores figuran Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las estrellas en activo Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), busca un tercer título consecutivo. Pero Kylian Mbappé, subcampeón de 2022; Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro; la revelación española Lamine Yamal; y el capitán inglés Harry Kane aspiran al mismo galardón.

Con las semifinales en marcha, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue a los principales candidatos.