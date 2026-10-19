Clasificación FIFA: España por delante de Estados Unidos, Italia cae al 14.º puesto

La FIFA ha actualizado el ranking femenino. Hay pocos cambios en el top 10: los amistosos de estos meses no han alterado demasiado la clasificación de junio. España lidera la tabla con 2.121,50 puntos, seguida de Estados Unidos con 2.042,38 (ambas selecciones se enfrentaron la semana pasada en un partido que terminó 2-2: Estados Unidos remontó una desventaja de dos goles, anotados por Putellas y Salma Paralluelo, gracias a los tantos de Sanchez y Swanson). Alemania ocupa el tercer puesto (2.034,62 puntos), por delante de Inglaterra (cuarta con 2.025,47) y Japón (quinto con 1.994,43).



