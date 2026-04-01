Se puede decir lo que se quiera de Didier Deschamps, pero hay que reconocer que es un tipo tenaz. El seleccionador francés, conocido por su pragmatismo a ultranza, parecía estar en la cuerda floja tras una trayectoria hasta las semifinales de la Eurocopa 2024 que resultó de un aburrimiento insoportable. Sin embargo, no hubo nada de aburrido en el camino de Les Bleus hasta las semifinales de la Liga de Naciones 2025, donde cayeron por 5-4 ante España en un partido trepidante.

El regreso a la forma de Kylian Mbappé ha sido, obviamente, fundamental para el resurgimiento de Francia, pero también les ha ayudado que Michael Olise haya elevado su juego a otro nivel desde que fichó por el Bayern de Múnich, que Ousmane Dembélé haya conseguido por fin poner orden en su juego y la irrupción de Hugo Ekitike, que marcó el crucial segundo gol en la victoria de la semana pasada en el amistoso contra Brasil, y de Désiré Doue, la estrella del partido en la derrota del domingo ante Colombia.

En consecuencia, Deschamps tiene muchas posibilidades de terminar su mandato por todo lo alto el próximo verano, porque, aunque persiste la sensación de que Francia no está al nivel que debería debido al conservadurismo del seleccionador, ha sumado 16 de los 18 puntos posibles en la fase de clasificación, encajando solo cuatro goles en seis partidos.

La gran preocupación, sin embargo, es la dificultad de su grupo en la fase final del Mundial, ya que Les Bleus se enfrentarán a Senegal, «ganadora» de la Copa Africana de Naciones, a la Noruega de Erling Haaland y a Irak, lo que significa que les espera una dura batalla para terminar primeros. Aun así, si logran superar esas pruebas sin tropiezos, llegarán a la fase eliminatoria con un gran impulso y mucha confianza.