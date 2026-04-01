En Europa, la gran noticia fue que Bosnia y Herzegovina se impuso a Italia en la tanda de penaltis, lo que significa que los Azzurri no participarán en su tercer torneo consecutivo. Por su parte, la superestrella del Barcelona Robert Lewandowski tampoco jugará el Mundial, ya que su selección, Polonia, cayó por 3-2 ante Suecia en Solna. En las otras dos repescas de la UEFA, Turquía acabó con el sueño de Kosovo, mientras que Chequia se impuso a Dinamarca en la tanda de penaltis. Por su parte, en México, Irak dio la sorpresa al derrotar a Bolivia en su repesca interconfederativa, mientras que la República Democrática del Congo se impuso por los pelos a Jamaica tras la prórroga.
Así pues, ahora que por fin conocemos a los 48 clasificados, ¿quiénes parecen tener opciones de llegar hasta el final en Norteamérica este verano y qué países aún tienen mucho trabajo por delante de aquí al partido inaugural en Ciudad de México el 11 de junio? A continuación, GOAL evalúa las perspectivas de los tres coanfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y del resto de participantes en el mayor Mundial de la historia...
Última actualización:19 de enero de 2026.