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World Cup 2026 Power RankingsGOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

Clasificación de poderío para el Mundial de 2026: una Francia en plena forma muestra su poderío, mientras que Inglaterra y la selección estadounidense adolecen de debilidades y una Suecia en resurgimiento se hace con una de las seis últimas plazas de clasificación

Power rankings
World Cup
England
USA
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South Africa
Saudi Arabia
Qatar
Croatia
Cape Verde
Switzerland
Austria
Panama
Curacao
Haiti
Sweden
Turkiye
Czechia
Bosnia and Herzegovina
DR Congo
Iraq
FEATURES

No hay nada comparable al Mundial. El mero hecho de las eliminatorias genera un entusiasmo a nivel nacional que el fútbol de clubes simplemente no puede igualar, y por eso pudimos presenciar escenas de auténtica alegría en todo el mundo durante el parón internacional de marzo, cuando se confirmaron los seis últimos clasificados para la gran cita futbolística de este verano en Norteamérica.

En Europa, la gran noticia fue que Bosnia y Herzegovina se impuso a Italia en la tanda de penaltis, lo que significa que los Azzurri no participarán en su tercer torneo consecutivo. Por su parte, la superestrella del Barcelona Robert Lewandowski tampoco jugará el Mundial, ya que su selección, Polonia, cayó por 3-2 ante Suecia en Solna. En las otras dos repescas de la UEFA, Turquía acabó con el sueño de Kosovo, mientras que Chequia se impuso a Dinamarca en la tanda de penaltis. Por su parte, en México, Irak dio la sorpresa al derrotar a Bolivia en su repesca interconfederativa, mientras que la República Democrática del Congo se impuso por los pelos a Jamaica tras la prórroga. 

Así pues, ahora que por fin conocemos a los 48 clasificados, ¿quiénes parecen tener opciones de llegar hasta el final en Norteamérica este verano y qué países aún tienen mucho trabajo por delante de aquí al partido inaugural en Ciudad de México el 11 de junio? A continuación, GOAL evalúa las perspectivas de los tres coanfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y del resto de participantes en el mayor Mundial de la historia...

Última actualización:19 de enero de 2026.

  • Curacao World Cup qualify 2026Getty

    48Curacao ⬇️

    Curazao ha mejorado enormemente en los últimos diez años, pasando del puesto 150 al 82 en la clasificación mundial, pero su clasificación para la fase final no deja de ser sorprendente. De hecho, aún parecía poco probable durante su decisivo partido de la fase de grupos contra una selección de Jamaica que partía como gran favorita, la cual estrelló el balón tres veces en los postes en el enfrentamiento de noviembre en Kingston y a la que también le anularon un penalti en el tiempo de descuento gracias al árbitro asistente de vídeo (VAR).

    Sin embargo, a pesar de contar también con la ausencia del seleccionador Dick Advocaat, que se perdió el partido por motivos personales antes de dimitir en febrero, Curazao se mantuvo firme para sumar el punto que necesitaba y convertirse en la nación más pequeña —tanto en extensión como en población— en clasificarse jamás para un Mundial. 

    Así pues, aunque las derrotas en los amistosos del mes pasado ante China y Australia pusieron de manifiesto que es poco probable que «La Ola Azul» cause un gran impacto en Norteamérica con una plantilla de jugadores poco conocidos (Tahith Chong, canterano del Manchester United, será la cara más familiar para los seguidores de la Premier League), en realidad no importa. Curazao ya ha hecho historia, y su recompensa —si se le puede llamar así— es un partido inaugural contra la poderosa Alemania, antes de enfrentarse posteriormente a Ecuador y Costa de Marfil.

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  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    47Haití ⬇️

    Que Haití se haya clasificado para su segundo Mundial, 52 años después de su debut en la fase final, es poco menos que un milagro. La ausencia de las tres selecciones más fuertes de la fase de clasificación de la CONCACAF (los coanfitriones del Mundial, Estados Unidos, México y Canadá) ayudó, evidentemente, pero nadie creía que Les Grenadiers pudieran encabezar un grupo en el que figuraban Costa Rica y Honduras, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo de Sébastien Migne se vio obligado a disputar todos sus partidos como local en Curazao debido al conflicto que ha asolado Haití desde que el país quedara devastado por un terremoto en 2010. 

    Migne, que aún no ha podido visitar la isla caribeña y ha tenido que recurrir a los responsables de la Federación Haitiana de Fútbol para obtener información sobre los jugadores locales, no cuenta con una plantilla especialmente fuerte a su disposición. Sin embargo, tras haber convencido al centrocampista del Wolverhampton Jean-Ricner Bellegarde, nacido en Francia, para que se declarara por Haití, el delantero del Sunderland Wilson Isidor ha seguido sus pasos, marcando en su debut oficial en el empate amistoso de marzo contra Islandia, al tiempo que ha reforzado las esperanzas del equipo de dar la sorpresa en un grupo intimidante que incluye a Brasil, Marruecos y Escocia.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    46Irak 🆕

    Irak, el 48.º y último equipo en clasificarse para el torneo, lleva 40 largos años sin participar en un Mundial. Se hicieron con la única plaza de Asia en la repesca interconfederal tras una agotadora campaña que comenzó en 2023 y que incluyó cinco rondas de clasificación, derrotando por la mínima a los Emiratos Árabes Unidos en una eliminatoria a doble partido en noviembre de 2025 para enfrentarse a Bolivia o Surinam y decidir quién pasaría a la fase final del torneo.

    Finalmente, se enfrentaron a Bolivia en marzo, derrotando a la selección sudamericana por 2-1 en México a pesar de que sus preparativos y su viaje se vieron interrumpidos por el estallido de la guerra en Oriente Medio —un triunfo que les obligó a superar nueve minutos de tiempo de descuento que pusieron a prueba sus nervios al final del partido.

    Esa histórica victoria le ha valido una plaza en el llamado «Grupo de la Muerte» de esta edición del Mundial, junto a la campeona de 2018, Francia, la potencia africana Senegal y la revelación Noruega. Irak será, por tanto, el gran outsider, pero tras cuatro décadas de ausencia del mayor escenario, no les importará lo más mínimo tras haberse ganado el derecho a ponerse a prueba contra los mejores del planeta.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    45Panamá ⬇️

    Tras ganarse el corazón de todos en el Mundial de Rusia de 2018, la fantástica afición de Panamá regresará con gran expectación a la fase final el próximo verano, después de que su selección se hiciera con una plaza de clasificación automática en la última jornada de la fase de clasificación de la CONCACAF. La Marea Roja arrolló a una ya eliminada El Salvador con una victoria por 3-0 en la Ciudad de Panamá y ese resultado, sumado a la derrota por 3-1 de Surinam en Guatemala, permitió al equipo de Thomas Christiansen terminar primero en el Grupo A.

    Teniendo en cuenta la calidad de su plantilla, llegar a la fase de eliminatorias del Mundial ya parecía un objetivo inalcanzable para Los Canaleros, aunque esta semana demostraron que no serán un rival fácil al vencer a Sudáfrica en Ciudad del Cabo. Sin embargo, tras quedar encuadrados con Inglaterra, Croacia y Ghana, Panamá podría, por desgracia, acabar perdiendo los tres partidos de la fase de grupos, tal y como ocurrió en Rusia 2018.

  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    44Jordania ⬇️

    Jordania hizo historia el 5 de junio al clasificarse por primera vez para el Mundial, lo que desató escenas de celebración desenfrenadas por todo el país. La victoria por 3-0 sobre Omán, gracias a un hat-trick de Ali Olwan, dejó a Al Nashama a un paso de asegurarse una plaza en la fase final, y el segundo puesto en el Grupo B de la AFC quedó asegurado gracias a la victoria por 2-0 de Corea del Sur sobre Irak, tercero en la clasificación, más tarde ese mismo día.

    Obviamente, no se espera mucho de Jordania en la fase final, aunque el martes lograra un meritorio empate con Nigeria. La mayoría de los jugadores del equipo de Jamal Sellami militan en su país, aunque el extremo estrella Musa Al-Taamari ha pasado la mayor parte de su carrera en Europa y el año pasado dejó el Montpellier para fichar por el Rennes.

    Jordania, que ocupa el puesto 63 del ranking mundial, también ha ido mejorando de forma constante en los últimos años e incluso dio la sorpresa al derrotar a Corea del Sur en su camino hacia el subcampeonato de la Copa Asiática de 2023 en Catar. Sin embargo, las recientes derrotas en amistosos ante Bolivia, Albania y Túnez ponen de manifiesto que su campaña en el Mundial probablemente será muy dura. Para tener alguna esperanza de alcanzar los dieciseisavos de final, simplemente tendrán que ganar a Austria o a Argelia antes de enfrentarse a la actual campeona, Argentina, en su último partido de la fase de grupos.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    43Qatar ⬇️

    Tras decepcionar a todos en su debut como anfitriones en el Mundial de 2022, Catar intentará causar una impresión mucho más positiva en el torneo dentro de cuatro años. Sin embargo, su clasificación estuvo rodeada de polémica, ya que a los bicampeones de Asia se les permitió, inexplicablemente, disputar sus dos partidos de la cuarta ronda en casa y, tras empatar a cero con Omán en Al Rayyan, vencieron a los Emiratos Árabes Unidos por 2-1 en el mismo estadio para hacerse con el primer puesto de su grupo de tres equipos.

    El exentrenador del Real Madrid y de la selección española, Julen Lopetegui, dirigió la recta final de la campaña de Catar tras asumir el cargo de seleccionador en mayo, y realizó un buen trabajo reforzando una defensa que había encajado 24 goles en 10 partidos durante la tercera ronda de clasificación. Con Almoez Ali, Lopetegui cuenta además con un delantero prolífico que marcó más goles (12) que ningún otro jugador en la fase de clasificación de la AFC.

    Sin embargo, aunque Catar logró evitar a los grandes en el sorteo del Mundial, que lo colocó en el mismo grupo que Canadá, Suiza y Bosnia y Herzegovina, pasar a la fase eliminatoria parece un objetivo inalcanzable para un equipo que acumula cuatro derrotas consecutivas.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    42Arabia Saudí ⬇️

    De vuelta en el Mundial por octava vez desde que debutó en el torneo en Estados Unidos en 1994, Arabia Saudí se vio obligada a recorrer un tortuoso camino hacia la clasificación antes de conseguir finalmente su plaza en octubre.

    Roberto Mancini dimitió como seleccionador tras poco más de un año al frente del equipo, a raíz de una mala campaña en la Copa de Asia y un decepcionante inicio de la fase de clasificación para el Mundial en octubre de 2024, lo que llevó al reingreso de su predecesor, Hervé Renard. Y aunque el rendimiento bajo la dirección del técnico francés no ha sido constante, los saudíes lograron superar a Irak por diferencia de goles en la cuarta ronda de la fase de clasificación asiática para asegurarse su plaza en el sorteo, aunque se vieron muy favorecidos por poder disputar sus dos partidos en Yeda.

    Parece que la llegada de superestrellas extranjeras a la Liga Profesional Saudí ha tenido un efecto perjudicial en la selección nacional, ya que varios jugadores se han visto obligados a abandonar las alineaciones de sus clubes, y repetir su sorprendente victoria sobre Argentina en 2022 parece actualmente una posibilidad remota para un equipo que cayó por 4-0 ante Egipto la semana pasada.

  • FOOTBALL-CPV-FINAFP

    41Cabo Verde ⬇️

    Cabo Verde se convertirá en el tercer participante con menor población de la Copa del Mundo tras mantener la calma y asegurarse su plaza en la gran cita del próximo verano. Los «Tiburones Azules» se aseguraron su debut en el torneo gracias a una victoria por 3-0 sobre Esuatini en octubre, que les valió el primer puesto de su grupo de clasificación, tras terminar, sorprendentemente, con cuatro puntos de ventaja sobre Camerún, una de las potencias tradicionales del fútbol africano.

    Ciertamente no es un equipo formado por grandes nombres ni respaldado por una federación de fútbol adinerada. Pico Lopes, del Shamrock Rovers, por ejemplo, fue reclutado a través de la red social profesional LinkedIn, mientras que se han beneficiado de que jugadores elegibles se hayan presentado para representarlos desde su trayectoria hasta los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en 2023.

    Cabo Verde será, por lo tanto, un claro outsider en el Mundial, donde un equipo derrotado por una selección sudamericana en horas bajas como Chile durante el parón internacional de marzo probablemente lo pasará muy mal contra España y Uruguay, aunque sin duda considerarán que su encuentro con Arabia Saudí es ganable.

  • FBL-IRN-CRC-FRIENDLYAFP

    40Irán ⬇️

    Irán se aseguró su plaza en el Mundial de 2026 tras remontar dos veces el marcador para empatar 2-2 con Uzbekistán, segundo clasificado, en Teherán en marzo, un resultado que garantizó al equipo local terminar entre los dos primeros del Grupo A de la AFC. Mehdi Taremi resultó, como era de esperar, decisivo: el delantero del Olympiacos marcó los dos goles de su selección, aunque contó una vez más con el eficaz apoyo de Sardar Azmoun.

    Irán no cuenta con una plantilla especialmente amplia —como puso de manifiesto su pobre actuación en la decepcionante derrota ante Uzbekistán en la Copa de Naciones de la CAFA de 2025—, pero desde luego no le falta experiencia, y no hay que subestimar a un equipo que actualmente ocupa el puesto 21 del ranking mundial. Esta será su cuarta fase final consecutiva y, tras un sorteo relativamente favorable en el que le han tocado Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, podría superar la fase de grupos por primera vez en su séptimo intento.

    Sin embargo, los preparativos del Team Melli, y de hecho su propia participación en el torneo, se han visto sumidos en un caos total por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado públicamente que no sería «apropiado» que Taremi y compañía jugaran porque no puede garantizar su seguridad.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    39República Democrática del Congo 🆕

    Un exinternacional sub-21 de Inglaterra se convirtió en el héroe de la República Democrática del Congo, que puso fin a una espera dolorosamente larga de 52 años para clasificarse para el Mundial. El exjugador del Manchester United y actual defensa del Burnley, Axel Tuanzebe, marcó el gol de la victoria en el minuto 100 para la nación anteriormente conocida como Zaire en su eliminatoria intercontinental contra Jamaica en México. Los Leopards ya habían eliminado a las potencias futbolísticas africanas Camerún y Nigeria para disputar la eliminatoria, tras quedar segundos por detrás de Senegal en su grupo de clasificación.

    Portugal, Colombia y Uzbekistán les esperan en el Grupo K, y la plantilla cuenta con algunos jugadores de calidad, como Aaron Wan-Bissaka, del West Ham, Noah Sadiki, del Sunderland, y el delantero del Newcastle Yoane Wissa. Pero tras una espera tan larga, los aficionados y los jugadores congoleños seguramente estarán encantados de participar en un Mundial.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    38Sudáfrica ⬇️

    Por primera vez desde que fueron anfitriones en 2010, y por tercera vez en su historia por méritos propios, Sudáfrica se ha clasificado para el Mundial, aunque estuvo a punto de dejar escapar la oportunidad a pesar de una sólida campaña en el Grupo C de la CAF. La alineación de un jugador no elegible contra Lesoto en septiembre les costó tres puntos, por lo que necesitaban una victoria sobre Ruanda en su último partido —además de un favor de Nigeria— para asegurarse su plaza para el próximo verano.

    La clasificación para las semifinales de la Copa Africana de Naciones de 2023 sugería que los Bafana Bafana habían vuelto a la senda del éxito tras una década más o menos en el ostracismo, pero la decepcionante eliminación en octavos de final de este año ha puesto de manifiesto que aún les queda muchísimo trabajo por hacer, tanto dentro como fuera del campo. Por supuesto, el seleccionador Hugo Broos poco puede hacer ante los problemas estructurales que tanto se debaten en Sudáfrica, por lo que sigue centrado exclusivamente en «prepararnos para los objetivos futuros, con el Mundial ahora firmemente en nuestra mira».

    El sorteo ha sido relativamente benévolo con un equipo que se apoya en gran medida en el Mamelodi Sundowns, la gran potencia nacional. Al igual que hace 16 años, Sudáfrica debutará en el torneo contra México, antes de enfrentarse a Chequia y concluir su fase de grupos contra Corea del Sur. No es, ni mucho menos, el peor calendario, pero, a juzgar por las derrotas en la Copa Africana de Naciones ante Egipto y Camerún, y su incapacidad para ganar ninguno de los dos amistosos del mes pasado contra Panamá, podría resultar demasiado difícil para los Bafana Bafana salir airosos. 

  • FBL-WC-2026-NZL-CHIAFP

    37Nueva Zelanda ↔️

    La decisión de la FIFA de conceder a Oceanía una plaza garantizada en el Mundial de 2026 convirtió la clasificación de Nueva Zelanda para la fase final, la primera desde 2010, en una mera formalidad, ya que no cuenta con ningún rival que se le pueda considerar digno en la OFC. Como dijo el defensa Michael Boxall tras la victoria por 3-0 de los All Whites sobre Nueva Caledonia: «Hemos sufrido grandes decepciones en [campañas anteriores], pero una vez que se amplió el torneo, nos lo esperábamos».

    La pregunta ahora es si podrán causar algún tipo de impacto en Norteamérica el año que viene. El reciente empate con Noruega ofreció algunos motivos para el optimismo, pero es difícil confiar en las perspectivas de un equipo que ha caído hasta el puesto 85 en la clasificación mundial.

    La victoria por 4-1 sobre Chile en marzo puso fin, al menos, a una desmoralizante racha de ocho partidos sin ganar, pero no se puede ignorar el hecho de que el delantero del Nottingham Forest Chris Wood es el único jugador de auténtica talla mundial en la plantilla de Nueva Zelanda. Por lo tanto, una victoria sobre Irán en el partido inaugural de los All Whites parece esencial para sus posibilidades de salir de un grupo en el que también se encuentran Egipto y Bélgica.

  • FBL-TUNISIA-COACHAFP

    36Túnez ⬇️

    En realidad, nunca hubo dudas de que Túnez se clasificaría para su tercera fase final consecutiva del Mundial. Sin embargo, su proyecto se ve envuelto actualmente en la incertidumbre tras una decepcionante actuación en la Copa Africana de Naciones, que provocó el cese de Sami Trabelsi como seleccionador y su sustitución al frente del equipo por Sabri Lamouchi.

    El excentral Trabelsi había vuelto a ocupar el cargo en febrero del año pasado y ayudó a las Águilas de Cartago a clasificarse para el Mundial de 2026 sin encajar ningún gol. Por desgracia para Trabelsi, la Copa Africana de Naciones fue un desastre para Túnez, que cayó en los penaltis ante Mali en octavos de final a pesar de jugar contra 10 hombres durante más de 90 minutos del partido en Casablanca.

    Lamouchi, al menos, ha tenido un comienzo invicto en su mandato, con una victoria por 1-0 sobre Haití y un empate sin goles con Canadá, pero está claro que le va a resultar muy difícil sacar a Túnez de una fase de grupos del Mundial en la que también están Países Bajos y Japón, sobre todo porque la plantilla carece de jugadores de talla mundial.

  • FBL-WC-2026-AUS-CURAFP

    35Australia ⬇️

    Australia confirmó su participación en el Mundial de 2026 de forma contundente al ganar a domicilio a Arabia Saudí el 10 de junio (cuando le habría bastado con evitar una derrota por cinco goles de diferencia), pero fue la victoria por 1-0 sobre Japón cinco días antes la que, en realidad, le aseguró la clasificación.

    Los Socceroos esperan ahora disputar su sexta fase final consecutiva, pero, tal y como están las cosas, esta selección sin estrellas no parece capaz de igualar los octavos de final alcanzados en 2006 y 2022. El rendimiento ha mejorado sin duda desde que Popovic sustituyó a Graham Arnold como seleccionador en septiembre de 2024, y la aparición de jóvenes prometedores como Mohamed Toure, Nestory Irankunda y Alessandro Circati apunta sin duda a un futuro más brillante para el fútbol australiano.

    El hecho de que hayan evitado a los grandes de la fase de grupos les da la oportunidad de pasar, al menos, a los dieciseisavos de final, ya que las victorias de marzo sobre Camerún y Curazao sugieren que los australianos son capaces de sumar los puntos suficientes en sus partidos contra Turquía, Estados Unidos y Paraguay para colarse en la fase eliminatoria.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    34Uzbekistán ⬇️

    Tras numerosos intentos fallidos y no pocas decepciones, Uzbekistán participará por fin este verano en su primera fase final del Mundial. La clasificación no fue nada fácil: Srecko Katanec se vio obligado a dimitir como seleccionador en enero por motivos de salud, y el excentrocampista Timur Kapadze terminó el trabajo que había comenzado el esloveno al conseguir un reñido empate a 0-0 contra los Emiratos Árabes Unidos el 5 de junio, lo que garantizó que el equipo terminara entre los dos primeros del Grupo A de la AFC. 

    Sin embargo, la leyenda italiana Fabio Cannavaro dirigirá la primera campaña mundialista de la selección asiática, con Kapadze como su asistente. El mandato del ganador del Mundial ha comenzado de forma prometedora, ya que los Lobos Blancos ganaron la Copa Internacional de Al Ain (un torneo amistoso) en noviembre tras vencer a Egipto en semifinales y superar a Irán en los penaltis en la final, antes de derrotar a Gabón y Venezuela en la Serie FIFA 2026. 

    Lo que está claro es que las innegables y escasas esperanzas de Uzbekistán de pasar a la fase eliminatoria del Mundial dependerán de una sólida defensa liderada por el central del Manchester City Abdukodir Khusanov, que tendrá la tarea de neutralizar a jugadores de la talla de Luis Díaz y Cristiano Ronaldo en sus dos primeros partidos de la fase de grupos, contra Colombia y Portugal, respectivamente, antes del encuentro decisivo contra la República Democrática del Congo.

  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    33Bosnia y Herzegovina 🆕

    Bosnia y Herzegovina es la razón por la que Italia se ha quedado fuera de su tercer Mundial consecutivo. Tras quedarse a las puertas de la clasificación directa en el Grupo H, tras un empate in extremis de Austria en su último partido de clasificación, pocos habrían apostado por que los bosnios lograran clasificarse para la fase final del torneo, sobre todo al quedar encuadrados en el mismo lado de la repesca que los Azzurri, cuatro veces campeones del mundo; sin embargo, dieron la gran sorpresa.

    Necesitaron los penaltis para eliminar a Gales en su semifinal, después de que el incombustible Edin Dzeko volviera a dar la victoria a su país con un empate en el minuto 86, y solo cuatro días después volverían a llegar hasta el final, rompiendo los corazones de los italianos en la tanda de penaltis tras la tarjeta roja a Alessandro Bastoni en la primera parte, que les dio una oportunidad de remontar un partido en el que iban perdiendo 1-0 en ese momento.

    Aunque, dadas las circunstancias, ya se darán por satisfechos con estar allí, Bosnia confía en sus posibilidades de salir airosa de un grupo del Mundial en el que se enfrentan a las coanfitrionas Canadá, Suiza y Catar, en lo que será una alegre despedida para Dzeko, de 40 años.

  • FBL-WC 2026-QUALIFIER-CZE-DENAFP

    32República Checa 🆕

    Chequia ha puesto fin a una espera de 20 años para volver a la fase final del Mundial, viviendo además la euforia añadida de haberse clasificado a través de la repesca tras quedar en un distante segundo puesto, por detrás de Croacia, en su grupo de clasificación.

    Sin duda, también lo tuvieron muy difícil en la semifinal y en la final; los checos iban perdiendo 2-0 ante Irlanda a los 23 minutos en Praga antes de protagonizar una remontada espectacular en la semifinal, ya que el empate de Ladislav Krejci en el minuto 86 forzó la prórroga, antes de que el jugador del Wolverhampton marcara el penalti decisivo en la tanda final. Tampoco faltó el drama en su posterior enfrentamiento con Dinamarca, ya que ambos equipos quedaron empatados tras marcar en la prórroga. Los daneses fallaron tres de sus cuatro lanzamientos desde el punto de penalti, lo que dio la victoria a Chequia, a pesar de haber dominado las estadísticas a lo largo de los 120 minutos.

    Como resultado, se encuentran en el Grupo A del Mundial junto a los coanfitriones México, Sudáfrica y Corea del Sur, pero, aunque cuentan con algunos jugadores ofensivos útiles como Pavel Sulc y Patrik Schick y pueden ser sólidos en defensa, sería una gran sorpresa verlos avanzar mucho.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    31Ghana ⬇️

    En el momento de redactar este artículo, Ghana se encuentra sin seleccionador a menos de tres meses del inicio del Mundial. El anterior técnico, Otto Addo, se vio sometido a una intensa presión tras una desastrosa fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones y, aunque logró asegurar a las Estrellas Negras una plaza en el Mundial, fue destituido tras una racha de cuatro derrotas consecutivas en partidos amistosos, entre las que se incluyó una humillante derrota por 5-1 ante Austria el 27 de marzo.

    Se rumorea que Czeslaw Michniewicz será su sucesor y, aunque el exseleccionador de Polonia estará deseando trabajar con jugadores de la talla de Antoine Semenyo y Mohammed Kudus, un equipo falto de confianza lo tendrá muy difícil en un grupo del Mundial en el que se enfrentará a Inglaterra, Croacia y Panamá.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Canadá ⬇️

    Canadá ha mejorado sin duda alguna bajo la dirección de Jesse Marsch, como lo demuestra el hecho de que haya ascendido hasta el puesto 30 del ranking mundial. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas desde que el estadounidense se hizo cargo del equipo. La derrota en cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF ante Guatemala en junio fue una gran vergüenza, y la derrota en un amistoso contra Australia tampoco auguraba nada bueno. Sin embargo, los recientes empates contra Colombia, Ecuador y Túnez, también clasificados para el Mundial, demostraron que las canadienses pueden competir al más alto nivel.

    De hecho, no hay que olvidar que, poco después de asumir el cargo en mayo del año pasado, Marsch llevó a Canadá a terminar en cuarta posición en la Copa América 2024, lo que podría considerarse el mayor logro en la historia del fútbol del país. El reto ahora, por supuesto, es causar un impacto aún mayor en el Mundial. Canadá solo se ha clasificado para la fase final en dos ocasiones anteriores (1986 y 2022), perdiendo los tres partidos de la fase de grupos en ambas ocasiones, pero sus esperanzas de pasar a la fase eliminatoria se han visto sin duda reforzadas por el hecho de que se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en su primer partido del torneo, en lugar de a Italia, antes de medirse a Catar y Suiza.

    La forma física del capitán Alphonso Davies, que ha sufrido numerosas lesiones durante el último año, será obviamente clave, pero podría decirse que es aún más importante que el delantero estrella Jonathan David recupere su olfato goleador, que ha perdido desde que fichó por la Juventus este verano. 

  • Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    29Argelia ⬇️

    Tras una ausencia de 12 años, Argelia volverá a la fase final del Mundial de 2026 tras asegurarse la clasificación con una jornada de antelación en la fase de clasificación de la CAF. El periodo transcurrido ha sido de altibajos para los «Zorros del Desierto», que ganaron la Copa Africana de Naciones de 2019, pero cayeron eliminados en la fase de grupos del mismo torneo sin ganar ningún partido en otras tres ocasiones. Por su parte, en la edición de este año, vencieron a la República Democrática del Congo en octavos de final, solo para sufrir una derrota por 2-0 ante Nigeria que, según la Federación Argelina de Fútbol (FAF), se vio indebidamente influida por decisiones arbitrales que «suscitaron dudas y provocaron una indignación generalizada».

    A decir verdad, pareció un intento de desviar la atención, dada la pésima actuación, y fue revelador que, al tiempo que atacaba a los árbitros, la FAF también hiciera un llamamiento a la afición para que se mantuviera unida en su apoyo a Vladimir Petkovic y sus jugadores con el Mundial a la vista. La selección nacional está claramente «atravesando una fase de reconstrucción» y sigue dependiendo de forma preocupante del jugador de 35 años Riyad Mahrez, a pesar de que Mohamed Amoura dio un gran paso adelante en la fase de clasificación, con 10 goles.

    Aun así, aunque Argelia no tiene ninguna posibilidad de liderar un grupo del Mundial en el que se encuentra la vigente campeona, Argentina, se cree más que capaz de terminar por delante no solo de Jordania, sino también de Austria, tras un positivo parón internacional en marzo en el que goleó a Guatemala por 7-0 antes de empatar a cero con Uruguay.

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Corea del Sur ⬇️

    La participación de Corea del Sur en el Mundial del próximo verano no sorprenderá a nadie, ya que los Guerreros Taeguk han estado presentes en las últimas diez ediciones. En esta ocasión, la clasificación se selló con una campaña invicta, que culminó con una goleada por 4-0 a Kuwait en su último partido.

    Sin embargo, no todo fue coser y cantar, ya que encadenaron tres empates consecutivos antes de sentenciar la clasificación contra Irak, mientras que varios jugadores clave están entrando en años, incluido el legendario capitán Son Heung-min. Aun así, el seleccionador Hong Myung-bo volvió a encarrilar a los coreanos tras su sorprendente derrota en semifinales ante Jordania en la Copa Asiática de 2023, que provocó la destitución de Jurgen Klinsmann como entrenador, y el nuevo técnico ya ha comenzado a intentar rejuvenecer la plantilla de cara al Mundial.

    Sin embargo, las abultadas derrotas ante Brasil y Costa de Marfil en los últimos meses hacen que nadie apueste por que Corea del Sur se acerque siquiera a su cuarto puesto en el Mundial de 2002, aunque el sorteo no les haya salido del todo mal, ya que se enfrentarán a México, Sudáfrica y Chequia en un Grupo A bastante equilibrado.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    27Escocia ⬇️

    Escocia se clasifica para su primer Mundial en 28 años tras lograrlo de la forma más dramática posible: los hombres de Steve Clarke marcaron dos goles en el tiempo de descuento en su partido decisivo contra Dinamarca en Hampden Park. A decir verdad, los daneses fueron el mejor equipo —incluso con 10 hombres—, pero los escoceses hicieron gala de un notable espíritu de lucha y de una calidad infinita. De hecho, los goles marcados por Scott McTominay, Kieran Tierney y Kenny McLean en una ya famosa victoria por 4-2 fueron todos sensacionales.

    Sin embargo, sigue siendo muy discutible si Escocia tiene realmente la calidad suficiente para superar la fase de grupos en un Mundial por primera vez, y más aún tras las dos derrotas consecutivas en los amistosos de marzo contra Japón y Costa de Marfil. Recordemos que este equipo impresionó en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, pero tuvo un rendimiento pésimo en Alemania, y su tarea en Norteamérica no se ha visto facilitada por un sorteo difícil que ha colocado al equipo de Clarke en el mismo grupo que Brasil y Marruecos.

    Aun así, deberían ganar fácilmente a Haití y, con el apoyo de la Tartan Army, tienen opciones de sumar el punto que necesitan para, como mínimo, hacerse con el tercer puesto de su grupo.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    26México ↔️

    Jaime Lozano llevó a México a la victoria en la Copa Oro de 2023, pero fue destituido tras la desastrosa campaña de la Copa América del año pasado, en la que El Tri fracasó estrepitosamente a la hora de superar una fase de grupos que se esperaba que fuera muy sencilla, con Jamaica, Venezuela y Ecuador como rivales. En consecuencia, Javier Aguirre ha vuelto a tomar las riendas y, en esta ocasión, cuenta con la ayuda del legendario Rafael Márquez, quien está previsto que asuma el cargo de seleccionador tras el Mundial.

    La tercera etapa de Aguirre no ha podido ser más agitada hasta ahora, con México recuperándose de una sorprendente derrota en el partido de ida ante Honduras (¡durante el cual el entrenador fue golpeado por una lata de cerveza lanzada por un aficionado local!) para acabar ganando la Liga de Naciones el pasado marzo, antes de hacerse con otro trofeo en junio con una victoria por 2-1 sobre Estados Unidos en la final de la Copa Oro en Houston. 

    Una selección mexicana tremendamente impredecible que no logró ganar ningún otro partido en 2025, pero que comenzó 2026 con tres victorias consecutivas antes de empatar con las potencias europeas Portugal y Bélgica, lo que aumentó las esperanzas de que El Tri alcanzara los cuartos de final del Mundial por primera vez desde que fue sede del torneo allá por 1986.

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    25Egipto ↔️

    Para ser un equipo tan exitoso como Egipto en el fútbol africano, su historial en cuanto a la clasificación para los Mundiales es bastante desastroso. Los Faraones han disputado cinco de las últimas once finales de la Copa Africana de Naciones, ganando tres de ellas, pero 2026 supondrá solo la segunda vez que compitan en la escena mundial desde 1990. Su anterior campaña también dejó mucho que desear, ya que perdieron los tres partidos en lo que parecía un grupo poco intimidante en 2018, por lo que los veteranos de Egipto estarán decididos a causar un gran impacto en el Mundial, y ninguno más que Mohamed Salah. 

    Puede que la carrera del prolífico extremo en el Liverpool esté a punto de terminar con un final decepcionante, pero Salah sigue siendo el talismán de su país, con nueve goles en el camino hacia Norteamérica, y cuenta con la compañía en una amenazante línea de ataque del versátil delantero del Manchester City, Omar Marmoush. El seleccionador Hossam Hassan también cuenta con una defensa bien entrenada que solo encajó dos goles en 10 partidos de clasificación. 

    Como puso de manifiesto su trayectoria hasta las semifinales de la Copa Africana de Naciones de este año, una selección egipcia que cuenta con solo tres jugadores que militan en Europa depende en gran medida de Salah, pero la goleada del mes pasado a Arabia Saudí y el empate con España demostraron que no hay que subestimar la solidez general del equipo. Salah será, sin duda, la pieza clave, y si está en plena forma y a punto de marcar, debería ser capaz de sacar a su país de un grupo en el que se encuentran Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ⬇️

    Paraguay ha recorrido un largo, largo camino durante el último año más o menos, y el seleccionador Gustavo Alfaro es la razón principal de ello. La Albirroja cayó en la primera ronda de la Copa América 2024, tras perder sus tres partidos de la fase de grupos, lo que provocó la destitución de Daniel Garnero. Alfaro ha hecho maravillas desde que tomó las riendas, y Paraguay se ha clasificado para el Mundial gracias, principalmente, a una mejora inmediata en su rendimiento que les llevó a vencer a Brasil, Argentina y Uruguay durante una racha de 10 partidos sin conocer la derrota.

    Su racha se vio frenada por una derrota por 1-0 ante Brasil en São Paulo en junio, pero Paraguay se aseguró una plaza en la fase final del Mundial por primera vez desde 2010 gracias a un empate sin goles con Ecuador en septiembre. Así pues, aunque Alfaro no cuenta con delanteros de talla mundial, dispone de una brillante zaga liderada por el veterano central del Palmeiras Gustavo Gómez, que resulta muy difícil de superar —al menos en partidos oficiales—.

    Paraguay ha encajado nueve goles en los seis partidos que ha disputado desde que se clasificó para el Mundial, con tres derrotas en el proceso. Por lo tanto, podría tener dificultades para salir de un grupo en el que también figuran Estados Unidos, Turquía y Australia. 

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    23Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa va a llevar a Uruguay al Mundial, lo cual es una gran noticia para todos los amantes de los personajes pintorescos y el fútbol ofensivo. «El Loco» es uno de los entrenadores más emblemáticos de la historia del fútbol y ¡nadie tiene ni idea de qué va a hacer a continuación!

    Además de superar a Brasil en su camino hacia las semifinales de la Copa América 2024, Uruguay también le quitó cuatro puntos a la Seleção durante la fase de clasificación para el Mundial, e incluso dio la sorpresa al derrotar a Argentina en Buenos Aires. Sin embargo, los dos veces campeones del mundo tuvieron problemas para mantener la regularidad y la fluidez en 2025, y la goleada por 5-1 sufrida ante Estados Unidos hizo saltar las alarmas y llevó a Bielsa a reflexionar sobre su carácter y sus métodos en una extraordinaria rueda de prensa celebrada pocos días después.

    Las cosas parecen haberse calmado un poco desde entonces, y un par de empates durante el parón internacional de marzo, contra Inglaterra y Argelia, parecen indicar que Bielsa seguirá al menos al mando cuando dé comienzo el Mundial. Sin duda sería una pena que se autodestruyeran en la fase final, porque una plaza en los octavos de final está al alcance de la mano para un equipo que se enfrentará a España, Cabo Verde y Arabia Saudí en la fase de grupos.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    22Estados Unidos ⬇️

    El tan esperado nombramiento de Mauricio Pochettino como nuevo seleccionador de la USMNT se anunció en septiembre de 2024 entre grandes expectaciones, y hasta ahora ha sido una auténtica montaña rusa. 

    Tras algunas derrotas realmente dolorosas, sobre todo ante Panamá y Canadá en la Liga de Naciones, y ante México en la final de la Copa Oro del año pasado, Estados Unidos había cobrado un gran impulso a finales de 2025 gracias a una racha de cinco partidos sin conocer la derrota, que culminó con una goleada por 5-1 a Uruguay. Sin embargo, Bélgica les dio una dura lección el mes pasado, con los Diablos Rojos arrollando a los estadounidenses por 5-2 en Atlanta, antes de que Portugal les infligiera una segunda derrota consecutiva.

    La estrella Christian Pulisic se mantiene optimista, y los coanfitriones deberían salir airosos de un grupo débil en el que se encuentran Paraguay, Australia y Turquía, pero tras 18 meses del reinado de Pochettino, sigue siendo difícil saber exactamente qué esperar de su equipo en un día cualquiera.

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    21Suecia 🆕

    ¡Menudo colo en la puerta trasera! Suecia no ganó ni un solo partido en una desastrosa fase de clasificación, en la que sufrió la humillación de quedar última de su grupo (por detrás de Suiza, Kosovo y Eslovenia, nada menos), con cuatro derrotas y dos empates.

    ¿Cómo demonios se clasificaron entonces para el Mundial?, te preguntarás. Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que remontarnos hasta noviembre de 2024, cuando los suecos lograron de forma notable una plaza en la repesca al quedar primeros en un grupo de la Liga de Naciones C compuesto por Azerbaiyán, Estonia y Eslovaquia —y eso que habían descendido de la Liga B para tener siquiera esa oportunidad—.

    No obstante, la decisión de despedir a Jon Dahl Tomasson y fichar al exentrenador del West Ham, el Chelsea y el Brighton, Graham Potter, antes de las eliminatorias de primavera ha dado sus frutos, ya que el inglés cumplió con su cometido en las circunstancias más dramáticas. Suecia venció cómodamente a Ucrania en su semifinal, ayudada por el hecho de que el partido se disputó en un terreno neutral en lugar de en el país afectado por la guerra, antes de que un gol de Viktor Gyokeres en el minuto 88 sentenciara a Polonia en una victoria por 3-2 en su propio terreno.

    A pesar de su trayectoria increíblemente poco ortodoxa hacia el torneo, los suecos aún podrían suponer una amenaza en Norteamérica con Gyokeres y Alexander Isak (si está en plena forma) en su arsenal ofensivo. Sobre el papel, se trata de una selección joven y prometedora en general, con jugadores como Lucas Bergvall, Roony Bardghji, Yasin Ayari y Williot Swedberg, todos ellos considerados de gran potencial. Sin embargo, sus problemas en la fase de clasificación indican que aún les queda mucho por hacer para dar alguna sorpresa en el Mundial propiamente dicho, ya que se enfrentarán en el Grupo F a Países Bajos, Japón y Túnez.

  • Kosovo v Türkiye - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    20Turquía 🆕

    Turquía ha puesto fin a una espera de 24 años para volver al mayor escenario del fútbol, tras clasificarse para el Mundial por la vía de la repesca. Probablemente consideren que se lo merecen, tras haber cedido solo cuatro puntos en la fase de clasificación (todos contra España) y haber terminado a solo tres puntos del campeón de Europa en el Grupo E.

    Los turcos rara vez parecen hacer las cosas por el camino fácil; a pesar de ser claros favoritos, solo vencieron por la mínima a Rumanía y luego a Kosovo en la repesca para alcanzar el torneo propiamente dicho, y el 53 resultó ser su número de la suerte, ya que, curiosamente, marcaron los goles de la victoria en ese minuto tanto en la semifinal como en la final.

    Siempre considerada por todos como la tapada, Turquía demostró de lo que es capaz al alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa 2024, y dado que el grupo sigue siendo prácticamente el mismo, esa experiencia será crucial en Norteamérica. La plantilla combina juventud y experiencia, con Arda Güler, del Real Madrid, y Kenan Yildiz, de la Juventus, como serias amenazas, y el astuto Hakan Çalhanoğlu operando detrás de ellos. Podrían perfectamente liderar un grupo en el que también figuran los coanfitriones, Estados Unidos, Australia y Paraguay.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    19Ecuador ↔️

    Ecuador resultó ser un rival absolutamente temible en la fase de clasificación sudamericana, lo cual quizá no sea tan sorprendente teniendo en cuenta que su defensa está liderada por el central del París Saint-Germain Willian Pacho y protegida por la máquina de recuperar balones del Chelsea, Moisés Caicedo. Ningún equipo de la CONMEBOL encajó menos goles(solo cinco en 18 partidos), además de mantener la portería a ceroen 12 ocasiones, con sus dos únicas derrotas a domicilio ante Brasil y Argentina, a quien Ecuador venció en casa en su último partido de clasificación para hacerse con el segundo puesto en la tabla sudamericana. 

    Por desgracia, el seleccionador Sebastián Beccacece no cuenta con una gran abundancia de talento en ataque (Enner Valencia, de 35 años, sigue siendo su mejor fuente de goles) y, como resultado, Ecuador empata demasiados partidos. De hecho, empató tanto con Marruecos como con una Holanda con diez jugadores durante el parón internacional de marzo. 

    Sin embargo, está muy bien equipada para frustrar a sus rivales del Grupo E del Mundial, Alemania y Costa de Marfil, sabiendo que, aunque solo sumara un punto en cualquiera de esos dos partidos, probablemente sería suficiente para resarcirse de su eliminación en la fase de grupos de 2022, ya que la victoria sobre Curazao debería ser un hecho. 

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    18Costa de Marfil ⬆️

    Costa de Marfil vuelve al Mundial tras haberse perdido las dos últimas ediciones, y lo ha hecho de forma impresionante. Los Elefantes no encajaron ni un solo gol en el Grupo F de la CAF y ganaron ocho de sus diez partidos, empatando los otros dos, contra Gabón y Kenia. Liderada por Emerse Fae, quien asumió el cargo de seleccionador a mitad de la triunfante campaña de la Copa Africana de Naciones 2023, la selección marfileña cuenta con numerosos jugadores experimentados, como Franck Kessie, Nicolas Pépé, Jean Michael Seri, Sébastien Haller e Ibrahim Sangaré.

    Sin embargo, tampoco les faltan jóvenes talentos prometedores. Los delanteros adolescentes Bazoumana Touré y Yan Diomande demostraron durante la trayectoria de este año hasta los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones que son jugadores muy prometedores, mientras que Amad Diallo, de 23 años, parece ahora en la situación ideal para desarrollar todo su potencial, tras marcar tres goles en cinco partidos en Marruecos.

    Así pues, aunque los Elefantes quizá no cuenten con tantos nombres conocidos como cuando se clasificaron para tres Mundiales consecutivos entre 2006 y 2014, cuentan con una mezcla de imprevisibilidad en ataque y organización en defensa que les ayudó a acumular impresionantes victorias en amistosos contra otras finalistas, Corea del Sur y Escocia, el mes pasado. No nos equivoquemos: Costa de Marfil podría causar muchos problemas a Alemania, y especialmente a Curazao y Ecuador, este verano.

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    17Austria ⬆️

    Cualquiera que haya seguido la Eurocopa 2024 estará encantado de que Austria se haya clasificado para el Mundial, ya que el equipo de Ralf Rangnick fue uno de los más emocionantes de ver en Alemania gracias a un fútbol maravillosamente positivo y dinámico que les llevó a encabezar uno de los grupos más difíciles del torneo. Desde entonces han obtenido algunos resultados decepcionantes —sobre todo la derrota por 1-0 en Rumanía en octubre, que arruinó su impecable trayectoria en el Grupo H de la UEFA—, pero se aseguraron el primer puesto en la última jornada al remontar y empatar con Bosnia y Herzegovina, segunda clasificada.

    Austria cuenta con jugadores de calidad, como Christoph Baumgartner y Konrad Laimer, pero la gran preocupación del equipo de Rangnick es que Marko Arnautovic, de 36 años, sigue siendo la principal amenaza goleadora, mientras que Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch también han superado los 30, lo que podría dificultarles presionar con su intensidad habitual en Norteamérica el próximo verano.

    Aun así, demostraron de lo que son capaces durante la goleada por 5-1 a Ghana del mes pasado, y aunque es poco probable que saquen algo de su partido estrella de la fase de grupos contra Argentina, Austria confía en sus posibilidades de vencer tanto a Argelia como a Jordania para pasar con holgura a los dieciseisavos de final.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    16Croacia ↔️

    Pensábamos que ya no volveríamos a ver a Luka Modric en la escena internacional tras la devastadora eliminación de Croacia en la fase de grupos de la Eurocopa, pero el ganador del Balón de Oro está listo para capitanear a su selección en el Mundial a sus 40 años. El equipo de Zlatko Dalic superó la fase de clasificación sin apenas problemas, asegurándose la plaza a falta de una jornada gracias a una victoria por 3-1 sobre las Islas Feroe en Rijeka, pero, como suele ocurrir con Croacia, nos preguntamos si realmente podrán causar un gran impacto en el torneo si siguen dependiendo de tantas estrellas veteranas. 

    Al fin y al cabo, Modric no es el único veterano que desafía el paso del tiempo; Ivan Perisic (36) y Andrej Kramaric (34) también realizaron contribuciones cruciales en la fase de clasificación. Es alentador que Petar Sucic y Franjo Ivanovic (ambos de 22 años) se hayan revelado como promesas emocionantes, pero la defensa necesita desesperadamente que Josko Gvardiol (23) gane su carrera contra el tiempo para estar en forma para la fase final, tras sufrir una fractura de tibia en enero.

    El mal rendimiento en la derrota del martes ante Brasil no augura nada bueno para Croacia, pero, como todos sabemos, a Modric y compañía les encanta burlarse de las predicciones previas al torneo. Comenzarán su andadura junto a Inglaterra, Ghana y Panamá en el Grupo L y, sin duda, confían en pasar, como mínimo, a los dieciseisavos de final.

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    15Colombia ⬇️

    Néstor Lorenzo ha realizado un excelente trabajo desde que se hizo cargo de la selección colombiana en junio de 2022, llevando a los Cafeteros a la final de la Copa América 2024 antes de asegurar una plaza en el Mundial con una jornada de antelación. James Rodríguez fue clave para la clasificación, ya que la estrella revelación del Mundial de 2014 abrió el marcador, como no podía ser de otra manera, en la victoria por 3-0 sobre Bolivia que garantizó a su país terminar entre los seis primeros de la CONMEBOL, pero la estrella del Bayern de Múnich, Luis Díaz, también estuvo inmenso.

    En el lado positivo, es poco probable que Colombia tenga problemas para marcar goles en el Mundial: Jhon Arias, Richard Ríos y Daniel Muñoz son todos jugadores con talento, mientras que Jhon Durán es una auténtica incógnita. Sin embargo, los apostantes se mostrarán cautelosos a la hora de respaldar a un equipo muy irregular que pasó seis partidos sin ganar antes de cruzar finalmente la línea de meta contra Bolivia, y que perdió ante Croacia y Francia el mes pasado, lo que sugiere que no tienen la calidad defensiva suficiente para plantar cara a los grandes.

    No obstante, al menos deberían pasar de la fase de grupos. Portugal será un rival difícil de batir, pero Colombia debería imponerse con bastante comodidad a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo.

  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    14Marruecos ↔️

    Aparte de que Lionel Messi llevara a Argentina a la gloria en el Mundial, Marruecos fue la gran revelación de Catar 2022, ya que los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar las semifinales en la historia del torneo. El equipo de Walid Regragui tiene sin duda el potencial para volver a causar sensación en Norteamérica este verano, sobre todo teniendo en cuenta que su grupo (Brasil, Escocia y Haití) no resulta en absoluto intimidante. Sin embargo, ahora hay un gran interrogante sobre su estado de ánimo, tras la devastadora derrota ante Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones.

    A pesar de la fuerza del rival, Marruecos partía como favorito para triunfar en Rabat, dado que no había perdido un partido oficial en casa desde 2009. Sin embargo, cayó derrotado en la prórroga después de que el máximo goleador del torneo, Brahim Díaz, fallara un lanzamiento de penalti en los últimos segundos del tiempo reglamentario con un «Panenka» terriblemente desacertado.

    Por supuesto, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha despojado desde entonces a Senegal del título y se lo ha otorgado a Marruecos porque los Leones de Teranga abandonaron el campo tras la concesión del penalti a los anfitriones, pero aún está por ver si esa decisión tan controvertida ayudará a curar las heridas mentales que sufrieron la noche del 18 de enero. Desde luego, no parecían estar en su mejor momento en el empate 1-1 de la semana pasada contra Ecuador, pero es de esperar que la posterior victoria por 2-1 sobre Paraguay les haya levantado el ánimo.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    13Japón ⬆️

    Japón se convirtió el 20 de marzo del año pasado en la primera selección en clasificarse para el Mundial tras vencer a Baréin, y su objetivo declarado es alcanzar los cuartos de final por primera vez. Sin embargo, si podrán lograrlo es tema de intenso debate en su país. Sin duda se verán puestos a prueba en la fase de grupos, tras haber quedado encuadrados junto a Países Bajos, Túnez y Suecia, mientras que la lesión que ha acabado con la temporada de Wataru Endo supuso un duro golpe, aunque al parecer el centrocampista del Liverpool no ha perdido la esperanza de llegar al Mundial.

    Lo mejor de todo es que Japón no se dejó afectar por la ausencia de Endo y venció tanto a Escocia como a Inglaterra en sus propios campos durante el parón internacional de marzo, sumando así cinco victorias consecutivas para los Samurai Blue. Así pues, aunque salir de su grupo no será nada fácil, nadie en los octavos de final querrá enfrentarse a un equipo dinámico y equilibrado que marcó 30 goles en la fase de clasificación y solo encajó tres.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    12Senegal ⬆️

    Senegal ha tenido muy mala suerte en el sorteo del Mundial, ya que el equipo de Pape Thiaw ha tenido la mala suerte de quedar encuadrado en el mismo grupo que Francia y Noruega, además de Irak. Sin embargo, a juzgar por lo que hemos visto de los Leones de Teranga durante el último año, podrían causar estragos en Norteamérica este verano.

    Tras arrollar a Inglaterra en un amistoso disputado en el City Ground en junio, Senegal se alzó con su segundo título de la Copa Africana de Naciones al derrotar a Marruecos en su propio terreno. Thiaw y sus jugadores recibieron, con razón, muchas críticas por su abandono del campo en Rabat, pero Sadio Mané sigue predicando con el ejemplo a sus 33 años y cuenta con el apoyo de un grupo de jugadores bien equilibrado, físicamente imponente y con gran talento técnico, entre los que se encuentran Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye y la joven sensación del París Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, quien marcó su tercer gol con la selección en la victoria amistosa del martes sobre Gambia.

    No nos engañemos: Senegal disfrutará de la oportunidad de emular su sorprendente victoria en la primera ronda de 2002 contra Francia, y si logran salir del Grupo I, será difícil detenerlos en unas condiciones que sin duda les favorecerán.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    11Brasil ⬆️

    La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) logró finalmente que Carlo Ancelotti se hiciera cargo de la selección nacional el pasado mes de mayo, pero persisten las dudas sobre si «el mejor entrenador de la historia» podrá realmente convertir a la Seleção en campeona del mundo en poco más de un año. 

    Es cierto que Brasil cuenta con jugadores de renombre, como Raphinha y Vinicius Jr., pero terminó quinto en la CONMEBOL tras perder un tercio de sus partidos, y desde hace tiempo se observa una preocupante falta de cohesión en la selección sudamericana, que cayó en cuartos de final tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022.

    El hecho de que tantos aficionados y exjugadores pidieran que se incluyera a Neymar, de 34 años, en la convocatoria para el Mundial tras una desalentadora derrota en un amistoso contra Francia lo dice todo sobre la falta de confianza en la actual generación de delanteros. En ese contexto, a Ancelotti le vendría muy bien que uno de sus delanteros centro se creciera en la fase final, y ahora Igor Thiago parece el principal candidato tras estrenarse como internacional en la victoria que levantó la moral del equipo el martes contra Croacia. 

    Brasil debería tener lo necesario para superar sin problemas un grupo complicado en el que figuran Marruecos, Escocia y Haití, pero, a menos que Ancelotti consiga que Vinicius repita tardíamente su rendimiento del Real Madrid a nivel internacional, o que Estevao esté a la altura de su reputación como el «nuevo Neymar» en Norteamérica, es difícil imaginar que pasen de cuartos.

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    10Bélgica ↔️

    Kevin De Bruyne ya admitió en 2022 que la mejor oportunidad de Bélgica para ganar un gran título internacional con su «generación dorada» ya había pasado, y desde entonces no ha ocurrido nada que haya cambiado esa opinión. La Eurocopa 2024 fue un desastre para los Diablos Rojos, con De Bruyne enfrentándose a la afición que había viajado para animar al equipo, y eso fue antes incluso de que quedaran eliminados en octavos de final. 

    Al menos lograron clasificarse para el Mundial sin perder ningún partido, pero el grupo era débil e incluso el extremo del Manchester City Jeremy Doku admitió tras el empate 1-1 con Kazajistán en noviembre que Bélgica «dejó escapar demasiados puntos» y «no estuvo a la altura en un gran número de partidos». 

    Así pues, aunque el equipo de Rudi García sin duda estuvo a la altura al arrollar a Estados Unidos en un amistoso disputado en marzo y no debería tener problemas para liderar un grupo del Mundial en el que se encuentran Egipto, Irán y Nueva Zelanda, resulta difícil argumentar de forma convincente que Bélgica vaya a poner fin finalmente a su sequía de títulos este verano.

  • Norway v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    9Noruega ↔️

    La participación de Noruega en su primera fase final de un Mundial desde 1998 quedó prácticamente confirmada tras la victoria por 4-1 sobre Estonia, lo que significaba que, aunque perdieran por 8-0 ante Italia en su último partido de clasificación, seguirían terminando en lo más alto de su grupo. Sin embargo, Noruega no bajó el ritmo y, en cambio, viajó a Milán y dejó claro su potencial con otra victoria por tres goles de diferencia sobre los italianos, sellando así una campaña de clasificación impecable. 

    Como era de esperar, Erling Haaland estuvo entre los goleadores, marcando dos tantos en una sensacional actuación en la segunda parte en San Siro, pero el equipo de Stale Solbakken es mucho más que su excepcional número 9, como lo demuestra el hecho de que tanto Oscar Bobb como Jorgen Strand Larsen causaran un gran impacto al salir desde el banquillo contra los Azzurri.

    Su «recompensa» es un grupo difícil en el Mundial, junto a Francia, Senegal e Irak, pero si todos están en plena forma, especialmente el capitán Martin Odegaard, Noruega podría llegar lejos en Norteamérica, aunque la derrota de marzo ante Países Bajos y el empate con Suiza hayan moderado un poco las expectativas.

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    8Suiza ↔️

    Suiza es una auténtica maestra de la clasificación. No se ha perdido ningún Mundial desde 2002 y casi siempre se puede contar con ella para llegar a octavos de final. En esta ocasión, tuvo que esperar hasta la última jornada para sellar oficialmente su pase al torneo de 2026 con un empate a 1-1 en Kosovo. Sin embargo, los suizos ya se habían asegurado de facto el primer puesto del Grupo B de la UEFA con una emocionante goleada por 4-1 a Suecia en Ginebra, que ilustró a la perfección por qué los hombres de Murat Yakin son rivales tan difíciles de batir.

    Puede que la plantilla no esté repleta de superestrellas, pero Breel Embolo es un goleador contrastado a este nivel, Dan Ndoye es un auténtico torbellino en sus días buenos, Johan Manzambi es una promesa muy emocionante y, lo más importante de todo, el veterano centrocampista Granit Xhaka está jugando posiblemente el mejor fútbol de su carrera.

    En definitiva, no hay que subestimar a los suizos —que perdieron 4-3 ante Alemania en marzo antes de empatar con Noruega—, y estarán muy seguros de alcanzar los dieciseisavos de final, especialmente ahora que tendrán como rival en el Grupo B a Bosnia-Herzegovina en lugar de a Italia, junto con Canadá y Catar.

  • Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    7Países Bajos ↔️

    La selección de los Países Bajos es una de las más curiosas del fútbol internacional. Por ejemplo, nunca llegó a convencer del todo en la Eurocopa 2024, pero tras quedar tercera en su grupo logró llegar a las semifinales, donde cayó por la mínima ante Inglaterra.

    Resulta frustrante que siga siendo difícil saber qué pensar del equipo de Ronald Koeman. Las cifras de su campaña de clasificación para el Mundial son impresionantes: seis victorias, dos empates, ninguna derrota, 27 goles a favor y cuatro en contra. Sin embargo, no lograron vencer a Polonia, segunda clasificada, ni en casa ni fuera. Esto es lo que podemos decir de los holandeses: son peligrosos. 

    Virgil van Dijk lidera una defensa en la que también destacan Micky van de Ven y Denzel Dumfries; el centro del campo es tan sólido que ni siquiera Ryan Gravenberch tiene la titularidad asegurada; y se puede decir lo que se quiera de Memphis Depay, pero el hombre es capaz de marcar goles a nivel internacional, especialmente cuando cuenta con el apoyo de jugadores como Tijjani Reijnders, Xavi Simons y Cody Gakpo. En resumen: los holandeses son un tapado. Si logran salir de un grupo complicado en el que se enfrentan a Japón, Túnez y Suecia, la Oranje será un problema para cualquiera que se le enfrente en la fase eliminatoria.

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    6Alemania ↔️

    La opinión general era que Alemania había tenido bastante mala suerte al enfrentarse a España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, sobre todo porque el equipo de Julian Nagelsmann había dado lo mejor de sí mismo en un encuentro épico en Stuttgart que habría sido digno de una final. Sin embargo, la capacidad del entrenador para sacar lo mejor de una plantilla llena de talento se puso en duda tras dos derrotas consecutivas en casa en la fase final de la Liga de Naciones de 2025, a las que siguió una vergonzosa derrota por 2-0 ante Eslovaquia en su primer partido de clasificación para el Mundial. 

    Sin embargo, Nagelsmann ha dado un giro a la situación desde entonces. Alemania se aseguró el primer puesto del Grupo A de la UEFA con una satisfactoria goleada por 6-0 a los eslovacos el pasado noviembre y, desde entonces, ha ampliado su racha de victorias a siete partidos gracias a los triunfos en amistosos contra Suiza y Ghana, con un Florian Wirtz absolutamente sobresaliente en la victoria por 4-3 sobre la primera en Basilea. De repente, pues, los cuatro veces campeones parecen un equipo a temer en Norteamérica, sobre todo porque Kai Havertz ya ha vuelto a la acción y es probable que Jamal Musiala esté en plena forma y a pleno rendimiento de nuevo para el final de la temporada. 

    Curazao, Costa de Marfil y Ecuador le esperan en lo que es un grupo bastante sencillo para Alemania en el Mundial, aunque un posible partido de cuartos de final contra Francia ha despertado el temor a otra decepción en los cuartos de final...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    5Inglaterra ⬇️

    Desde el punto de vista estadístico, Sir Gareth Southgate fue el seleccionador más exitoso de Inglaterra desde Sir Alf Ramsey, pero no logró poner fin a la sequía de títulos más infame del fútbol internacional, ya que los Tres Leones volvieron a quedarse a las puertas en la Eurocopa 2024, donde España les superó con claridad en la final. La Federación Inglesa de Fútbol recurrió, por tanto, a Thomas Tuchel para dirigir al país en el Mundial de 2026, así que, ¿qué posibilidades tiene el alemán de llevar finalmente a Inglaterra a lo más alto en un gran torneo? Sinceramente, todavía es un poco difícil de decir.

    Inglaterra sufrió en ocasiones ante rivales que se replegaban en un grupo de clasificación dolorosamente débil —los partidos contra Andorra fueron especialmente difíciles de ver—, pero el equipo de Tuchel dejó clara su intención al convertirse en la primera selección europea en ganar todos sus partidos sin encajar ni un solo gol. 

    Y, sin embargo, Inglaterra no logró ganar ninguno de sus dos partidos internacionales de marzo: nadie impresionó en lo que fue, en esencia, un partido de prueba contra Uruguay, antes de que los aficionados tuvieran un inquietante atisbo de un futuro sin su talismán, Harry Kane, en la derrota por 1-0 ante Japón. Así pues, aunque Tuchel puede contar con una plétora de jugadores de primer nivel, aún tiene que averiguar cómo sacar lo mejor de jugadores como Jude Bellingham, mientras que realmente parece que los Tres Leones no tendrían ninguna posibilidad de llegar hasta el final si le pasara algo a Kane.

  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    4Portugal ↔️

    Muy pocos aficionados le dan mucha importancia a la Liga de Naciones, pero resultó ser un auténtico salvavidas para Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez. Ambos se vieron sometidos a una presión enorme tras la campaña increíblemente vergonzosa de Portugal en la Eurocopa 2024. Sin embargo, la victoria en la Liga de Naciones de 2025 reforzó sus respectivas posiciones como capitán y seleccionador, lo que significa que Ronaldo, si su estado físico lo permite, liderará casi con toda seguridad a la Selecção de Martínez en el Mundial de 2026 a los 41 años de edad, sobre todo porque el delantero estrella evitó, de forma inexplicable pero inevitable, una sanción de tres partidos por su expulsión durante la sorprendente derrota por 2-0 de su país ante Irlanda en la fase de clasificación.

    La conveniencia de seguir confiando en un jugador que ha fracasado en sus dos últimos torneos internacionales sigue siendo un gran tema de debate, pero no se puede negar que Portugal tiene el talento necesario para llevar a Ronaldo a lo más alto, sobre todo porque cuenta con el que posiblemente sea el mejor trío de centrocampistas del fútbol mundial: Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes. Sin duda, la Selecção, que empató con México y venció a Estados Unidos durante el parón internacional de marzo, no debería tener problemas para superar una fase de grupos del Mundial en la que se enfrenta a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    3Francia ⬆️

    Se puede decir lo que se quiera de Didier Deschamps, pero hay que reconocer que es un tipo tenaz. El seleccionador francés, conocido por su pragmatismo a ultranza, parecía estar en la cuerda floja tras una trayectoria hasta las semifinales de la Eurocopa 2024 que resultó de un aburrimiento insoportable. Sin embargo, no hubo nada de aburrido en el camino de Les Bleus hasta las semifinales de la Liga de Naciones 2025, donde cayeron por 5-4 ante España en un partido trepidante.

    El regreso a la forma de Kylian Mbappé ha sido, obviamente, fundamental para el resurgimiento de Francia, pero también les ha ayudado que Michael Olise haya elevado su juego a otro nivel desde que fichó por el Bayern de Múnich, que Ousmane Dembélé haya conseguido por fin poner orden en su juego y la irrupción de Hugo Ekitike, que marcó el crucial segundo gol en la victoria de la semana pasada en el amistoso contra Brasil, y de Désiré Doue, la estrella del partido en la derrota del domingo ante Colombia. 

    En consecuencia, Deschamps tiene muchas posibilidades de terminar su mandato por todo lo alto el próximo verano, porque, aunque persiste la sensación de que Francia no está al nivel que debería debido al conservadurismo del seleccionador, ha sumado 16 de los 18 puntos posibles en la fase de clasificación, encajando solo cuatro goles en seis partidos.

    La gran preocupación, sin embargo, es la dificultad de su grupo en la fase final del Mundial, ya que Les Bleus se enfrentarán a Senegal, «ganadora» de la Copa Africana de Naciones, a la Noruega de Erling Haaland y a Irak, lo que significa que les espera una dura batalla para terminar primeros. Aun así, si logran superar esas pruebas sin tropiezos, llegarán a la fase eliminatoria con un gran impulso y mucha confianza.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-ZMBAFP

    2Argentina ↔️

    ¿Lo hará o no lo hará? Lionel Messi podría haberse retirado tras llevar a Argentina a la gloria mundialista en 2022 con sus actuaciones mágicas, al estilo de Diego Maradona, en Catar, pero, como seguía disfrutando tanto con la Albiceleste, se quedó para ganar otra Copa América. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si realmente continuará hasta el torneo de este verano en Norteamérica. A estas alturas, sería una sorpresa mayor que decidiera no jugar.

    La buena noticia es que la selección de Lionel Scaloni depende cada vez menos de Messi, como quedó tan claramente demostrado al golear a Brasil en la fase de clasificación sin su capitán lesionado, y, independientemente de lo que decida el talismán de Argentina, al equipo no le faltará sin duda capacidad goleadora el próximo verano, con jugadores como Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la delantera.

    Sin embargo, lo cierto es que, si Messi sigue jugando, Argentina tendría aún más confianza en revalidar el título. Él dice que no quiere ser una «carga», pero parece que su mera presencia sigue siendo una bendición para un grupo de jugadores dispuestos a darlo todo por su inspirador capitán, al que se le podría conceder un valioso descanso en un grupo relativamente débil que incluye a Argelia, Austria y Jordania.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    1España ↔️

    España estuvo sensacional en la Eurocopa 2024, pero podría rendir aún mejor en el Mundial de 2026. Lamine Yamal sigue mejorando a cada partido, al igual que su compañero en el Barcelona, Pedri, mientras que Dean Huijsen se ha integrado a la perfección en la zaga.

    La Roja no es, por supuesto, imbatible. Portugal lo demostró al imponerse en los penaltis en la final de la Liga de Naciones en junio, mientras que crece la preocupación de que Yamal pueda estar en riesgo de agotamiento. Las dudas sobre la falta de un delantero centro prolífico resurgieron durante el empate sin goles del martes contra Egipto (un partido ensombrecido por cánticos racistas), pero, en general, España no ha tenido demasiados problemas para marcar goles, principalmente gracias a los dos Mikel, Merino y Oyarzabal, que marcaron seis goles cada uno en la fase de clasificación, y la buena noticia es que se espera que el primero gane la carrera por estar en forma para el Mundial tras su reciente fractura de pie. 

    Un grupo del Mundial en el que figuran Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay también debería resultar bastante fácil para los hombres de Luis de la Fuente, que estarán sumamente confiados en sumar un título mundial a su corona europea.