Clasificación de poderío para el Mundial 2026: Lionel Messi lidera a Argentina en el primer puesto, mientras España y Portugal caen tras empatar en su debut en la fase de grupos

Si nos guiamos por los partidos inaugurales, este verano nos espera un auténtico espectáculo. Los anfitriones México y Estados Unidos vencieron con autoridad, Brasil empató con Marruecos, Alemania goleó a Curazao, Países Bajos y Japón ofrecieron un duelo clásico y Cabo Verde y la República Democrática del Congo sorprendieron con empates ante España y Portugal.

En lo individual, las estrellas Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane marcaron dos goles cada uno, pero Lionel Messi acaparó los focos con un hat-trick para la vigente campeona, Argentina. Cristiano Ronaldo, en cambio, vivió un debut para olvidar.

Tras la primera jornada y con muchas más por delante, GOAL analiza las opciones de los 48 equipos en Norteamérica...

Última actualización: 9 de junio de 2026.