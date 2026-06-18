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World Cup Power Rankings GFXGOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

Clasificación de poderío para el Mundial 2026: Lionel Messi lidera a Argentina en el primer puesto, mientras España y Portugal caen tras empatar en su debut en la fase de grupos

Power rankings
World Cup
Inglaterra
USA
Brazil
España
Argentina
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Noruega
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Belgium
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Sudáfrica
Arabia Saudí
Catar
Croacia
Cabo Verde
Switzerland
Austria
Panamá
Curazao
Haití
Suecia
Turquía
Chequia
Bosnia and Herzegovina
RD Congo
Irak
FEATURES

Ya terminó la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, y el torneo empezó con buen pie. Aunque el nuevo formato no prometía grandes duelos, hubo emoción, sorpresas y casi todas las estrellas brillaron por sus países.

Si nos guiamos por los partidos inaugurales, este verano nos espera un auténtico espectáculo. Los anfitriones México y Estados Unidos vencieron con autoridad, Brasil empató con Marruecos, Alemania goleó a Curazao, Países Bajos y Japón ofrecieron un duelo clásico y Cabo Verde y la República Democrática del Congo sorprendieron con empates ante España y Portugal.

En lo individual, las estrellas Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane marcaron dos goles cada uno, pero Lionel Messi acaparó los focos con un hat-trick para la vigente campeona, Argentina. Cristiano Ronaldo, en cambio, vivió un debut para olvidar.

Tras la primera jornada y con muchas más por delante, GOAL analiza las opciones de los 48 equipos en Norteamérica...

Última actualización: 9 de junio de 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    48Curazao ↔️

    Curazao, la nación más pequeña —en extensión y población— en llegar a un Mundial, tenía una tarea titánica ante Alemania, cuatro veces campeona, en su debut; y así fue, pues el equipo de Dick Advocaat sufrió una goleada de siete tantos en Houston.

    Aun así, el país caribeño siempre recordará el gol del empate de Livano Comenencia en este torneo, más allá de lo que ocurra contra Ecuador y Costa de Marfil.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    47Panamá ↔️

    Panamá se reprocha haber desperdiciado su mejor chance de sumar puntos para avanzar a los dieciseisavos, tras perder en los últimos minutos ante Ghana en su debut, pese a contar con ocasiones claras.

    Con los duros compromisos pendientes ante Croacia e Inglaterra en el Grupo L, su torneo parece haber terminado. Al final del partido, el lenguaje corporal de los jugadores lo confirmaba.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    46Irak ⬇️

    Irak, el 48.º y último equipo en clasificarse, llevaba 40 años sin jugar un Mundial. Se atrevió a soñar cuando Aymen Hussein —tras un interrogatorio de siete horas en aduanas de EE. UU.— empató ante Noruega en Boston. Pero el sueño duró solo cuatro minutos: Erling Haaland aprovechó un error del portero y devolvió la ventaja a los escandinavos.

    Al final, los de Graham Arnold perdieron 4-1 en su debut en el Grupo I, y la tarea no mejora: Francia será su próximo rival. 

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    45Túnez ⬇️

    Túnez podría liderar el ranking del equipo más caótico de la primera jornada. En el campo, sufrió una humillante derrota 5-1 ante Suecia en Monterrey, tras recortar distancias y pagar caros un par de errores graves.

    La reacción fue inmediata: destituyeron al seleccionador Sabri Lamouchi al día siguiente, cuestionando su liderazgo. Pasó a la historia, aunque no como deseaba, como el primer técnico cesado tan temprano en el torneo, y fue reemplazado por el veterano francés Hervé Renard.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    44Haití ⬇️

    La clasificación de Haití para su segundo Mundial, 52 años después de su debut, fue casi un milagro. El equipo mostró buena imagen pese a perder por la mínima ante Escocia en su primer partido del Grupo C.

    Sin embargo, ese era su compromiso más accesible: después debían enfrentar a Brasil y, finalmente, a Marruecos.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Jordania ⬆️

    En su debut mundialista, Jordania igualó 1-1 con Austria gracias a Ali Olwan, pero encajó dos goles en los últimos 15 minutos y perdió 3-1. El equipo de Jamal Sellami mostró cosas interesantes y puede confiar en sumar ante Argelia en la segunda jornada.

    Sin embargo, ni siquiera ganar les garantizaría avanzar, pues aún deben enfrentar a Argentina en la última jornada del Grupo J.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    42Sudáfrica ⬇️

    El debut de Sudáfrica fue un desastre. A pesar de estrenar un 5-3-2, México los dominó y el 2-0 final fue un resultado benévolo.

    El equipo de Hugo Broos, en ocasiones, firmó su propia sentencia con pases arriesgados desde atrás, y las dos tarjetas rojas que recibió en la segunda parte solo confirmaron su condición de una de las selecciones con menos talento del torneo. Deberá mejorar mucho si quiere aspirar a la fase eliminatoria.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Uzbekistán ⬇️

    La Uzbekistán de Fabio Cannavaro mostró un buen nivel en su debut, pero no bastó ante la Colombia liderada por Luis Díaz.

    Abbosbek Fayzullaev hizo historia al marcar el primer gol mundialista de Uzbekistán, pero la derrota por 3-1 obliga a los «Lobos Blancos» a buscar una amplia victoria ante la República Democrática del Congo en su último partido de grupo para mantener opciones de avanzar, antes de enfrentarse a Portugal.
  • Paraguay Bobadilla own goalGetty Images

    40Paraguay ⬇️

    Paraguay, ausente de un Mundial desde 2010, podría quedar eliminado tras perder 4-1 ante Estados Unidos en su debut en el Grupo D. A los siete minutos Damián Bobadilla marcó en propia puerta y el partido se inclinó para los locales.

    Turquía y Australia esperan, pero, tras lo visto, sus opciones de avanzar parecen escasas.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Nueva Zelanda ⬆️

    El seleccionador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, admitió que él y sus jugadores estaban muy decepcionados por no ganar a Irán, pese a haber ido dos veces por delante en el 2-2 de Los Ángeles. «Quizá nunca estuvimos tan cerca de ganar un partido en el Mundial, pero hoy no lo logramos», dijo.

    Aun así, el técnico destacó el buen pase del equipo y la conexión entre Elijah Just, autor de los dos goles, y Chris Wood. Pese al empate, las opciones de los All Whites de avanzar a dieciseisavos permanecen en el aire, pues su siguiente rival, Egipto, impresionó en su debut al empatar con Bélgica, favorita del Grupo G.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Qatar ⬆️

    Tras decepcionar en su debut mundialista como anfitrión en 2022, Catar buscaba mejorar cuatro años después. Aunque la suerte le sonrió ante Suiza, el 1-1 fue justo: Boualem Khoukhi forzó el autogol de Miro Muheim en el añadido.

    El equipo de Julen Lopetegui mostró mayor organización que en el torneo anterior y se mantiene con opciones de alcanzar los octavos de final, con Canadá y Bosnia y Herzegovina como próximos rivales.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    37Argelia ⬇️

    Tras 12 años ausente, Argelia regresó al Mundial con entusiasmo tras vencer a los Países Bajos en un amistoso. Sin embargo, el martes volvió a la realidad al convertirse en la última víctima de Lionel Messi, quien marcó un hat-trick inolvidable que aseguró la victoria para los campeones defensores.

    Ahora Vladimir Petkovic y su equipo deben recuperarse rápido y vencer a Jordania, debutante en la cita, para mantener vivas sus opciones. De lo contrario, con Austria aún por delante, los Fennecs podrían volver a casa antes de lo esperado.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Cabo Verde ⬆️

    ¡Menudo resultado! En su debut mundialista, Cabo Verde empató 0-0 con España y mereció la igualada. Ferran Torres estrelló un balón en el larguero, y el portero Vozinha, de 40 años, realizó varias paradas magníficas. El conjunto africano hizo un trabajo increíble y hizo que España pareciera mediocre y predecible durante gran parte del partido.

    Tras superar su mayor escollo en el Grupo H, Cabo Verde sabe que, si vence a Uruguay o a Arabia Saudí, tendrá casi garantizado el pase a dieciseisavos. 

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    35Arabia Saudí ⬆️

    En Miami, Arabia Saudí dominó la primera parte y mereció ganar a Uruguay, pero los charrúas igualaron en la segunda mitad. Merecían el gol de Abdulelah Al-Amri en el 41’, pero Uruguay dominó la segunda parte y el 1-1 final fue justo. 

    Empatar con España parece muy difícil para los Halcones Verdes, pero deben tomar confianza de su defensa ante Uruguay y de que La Roja no fue letal en su empate con Cabo Verde. De hecho, ganar ese último encuentro les daría casi seguro el pase a los dieciseisavos, algo que habrían firmado antes de empezar.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Irán ⬆️

    Desde una óptica deportiva, el 2-2 ante Nueva Zelanda es un mal resultado para Irán, 59 puestos por encima de los All Whites en el ranking. Pero lo ocurrido en este Mundial no ha sido justo: la influencia de Estados Unidos, anfitrión, sobre un país que acaba de dejar de bombardear.

    Pese a ir dos veces por detrás, sumar un punto resulta el logro más admirable de la primera ronda. La clasificación a dieciseisavos se ve lejana con Bélgica y Egipto por delante, pero el “Team Melli” seguirá haciendo honor a su nombre.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Chequia ⬇️

    Tras 20 años de ausencia, Chequia mostró complejos en su regreso al Mundial ante Corea del Sur. En desventaja desde el inicio, los checos resistieron el empuje de un rival más rodado.

    Podrían haber abierto el marcador con un cabezazo del capitán Ladislav Krejci, pero no aguantaron y Corea del Sur remontó para ganar 2-1. Ahora lucharán por el segundo puesto, pues se espera que los asiáticos venzan a una Sudáfrica que no convenció. Aunque avancen a dieciseisavos, parece poco probable que Chequia vaya más allá.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32República Democrática del Congo ⬆️

    La República Democrática del Congo se vio 0-1 abajo ante Portugal en el minuto 6 de su debut en el Grupo K. Pese a su regreso al Mundial tras 50 años ausente, y con poca posesión, el equipo de Sébastien Desabre igualó con un cabezazo de Yoane Wissa y sumó un valioso punto.

    Si repiten actuación ante Colombia, llegarán con mucha confianza al decisivo duelo final contra Uzbekistán.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnia y Herzegovina ⬆️

    Bosnia y Herzegovina, la peor clasificada de su grupo, cree en la sorpresa, especialmente tras arrancar un punto a la anfitriona Canadá en Toronto. Podría haber sumado una victoria clave, pero Ermedin Demirovic falló un mano a mano con el 1-0, y al otro extremo Sead Kolasinac salvó a su equipo.

    El Grupo B está igualado y, aunque son outsiders, Bosnia podría sumar puntos ante Suiza o Catar. El duelo contra Catar se antoja clave: una victoria les aseguraría, al menos, los dieciseisavos.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Canadá ⬆️

    Tras la primera jornada, todo está aún por decidir para Canadá, país anfitrión. Quizá lamente no haber vencido a Bosnia y Herzegovina, con quien empató 1-1 gracias al tanto de Cyle Larin. En un grupo muy igualado, ese triunfo le habría dado una ventaja clave sobre Suiza y Catar.

    Pese a ello, el equipo de Jesse Marsch confía en sumar los puntos necesarios en los partidos que restan, especialmente como local. La clasificación podría definirse por diferencia de goles si el grupo sigue tan igualado.

  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    29Ghana ⬆️

    Ghana necesitaba vencer a Panamá —25 puestos por encima en la clasificación de la FIFA— para aspirar a ser uno de los mejores terceros de grupo, en una zona que también incluye a Inglaterra y Croacia. Y, aunque lo lograron en el 95’, consiguieron el objetivo.

    El joven centrocampista Caleb Yirenkyi empujó el balón al fondo de la red en el 95’ para sumar tres puntos que pueden ser vitales para las Estrellas Negras, que ahora afrontan un desafío mayúsculo contra los Tres Leones. De forma realista, buscarán obtener algo de su último encuentro de grupo ante Croacia para alcanzar los octavos de final.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Escocia ↔️

    Tras 28 años sin jugar el Mundial, Escocia venció 1-0 a Haití el sábado y celebró su primer triunfo desde 1990.

    El tanto de John McGinn, tras un rebote, mantiene al equipo de Steve Clarke en la lucha por el Grupo C; probablemente necesitará al menos un punto ante Marruecos o Brasil para alcanzar los octavos.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Senegal ⬇️

    Senegal lamenta las ocasiones desperdiciadas en la primera parte ante Francia. El equipo de Pape Thiaw igualó a uno de los favoritos durante 45 minutos, pero tras el descanso «Les Bleus» aceleraron y los africanos no pudieron seguirles, cayendo 3-1 en Nueva Jersey.

    El espectacular gol de Ibrahim Mbaye, del París Saint-Germain, recordó por qué genera tanta expectación. Si los Leones de Teranga quieren evitar la derrota ante Noruega y mantener vivas sus opciones para el último partido contra Irak, necesitarán su valentía desde el inicio.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Turquía ⬇️

    De vuelta en el Mundial por primera vez desde su tercer puesto en 2002, Turquía partía como “tapada”. Sin embargo, el equipo de Vincenzo Montella naufragó en Vancouver: desperdició ocasiones y Australia aprovechó sus errores defensivos.

    La derrota en el debut complica su continuidad, por lo que vencer a Paraguay se vuelve imprescindible.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    25Ecuador ⬇️

    Ecuador lamentará una derrota costosa en su debut ante Costa de Marfil. La Tri, pese a dominar y estrellar tres balones en los postes, no marcó y encajó el único gol en el 90’.

    Aún pueden avanzar como uno de los ocho mejores terceros, pero deben ganar por varios goles a Curazao en su siguiente encuentro para mejorar su diferencia de goles; de no lograrlo, su camino podría terminar ante Alemania en el último partido de grupo.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Australia ⬆️

    Australia sorprendió en 2022 al llegar a octavos y, tras ganar 2-0 a Turquía, vuelve a estar cerca de la eliminatoria. El equipo de Tony Popovic sufrió en Vancouver, pero sus precisos remates le dieron el triunfo en el Grupo D.

    Necesitarán repetir esa actuación ante Estados Unidos en la segunda jornada, aunque confían en sumar los puntos necesarios frente a Paraguay en la tercera.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Corea del Sur ⬆️

    La victoria de Corea del Sur sobre la República Checa en el debut del Grupo A, donde también están México y Sudáfrica, parecía clave y al final la lograron.

    Pese a fallar varias ocasiones, los Guerreros Taegeuk remontaron en Guadalajara gracias al tanto de Oh Hyeon-gyu a diez minutos del final. México será un rival complicado en la segunda fecha, pero Corea del Sur confía en batir a Sudáfrica en la última jornada y así asegurar uno de los dos primeros puestos del grupo.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Uruguay ⬆️

    En el empate 1-1 del lunes ante Arabia Saudí, se vieron las dos caras de la Uruguay de Bielsa. La Celeste lució apagada en la primera parte de su debut mundialista y, con justicia, llegó al descanso en desventaja. Sin embargo, Bielsa realizó cambios audaces en el entretiempo —sobre todo el ingreso de Darwin Núñez— y Uruguay mejoró notablemente en la segunda mitad. El empate fue merecido y, incluso, pudo haber ganado. 

    Prever qué hará ahora el equipo de “El Loco” es difícil, pero, si mantiene la intensidad mostrada en el segundo tiempo bajo el calor de Miami, puede lograr lo que España no: vencer a Cabo Verde. Aun así, que nadie en la plantilla supere los goles internacionales de Núñez —muy flojo ante Arabia— sigue siendo motivo de preocupación.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Egipto ↔️

    Tras el 1-1 ante Bélgica, frustración en Egipto. Los «Diablos Rojos» parecían al alcance en la primera parte, pero un autogol evitó la histórica victoria.

    Sin embargo, esa larga espera podría acabar pronto: con la conexión de Mohamed Salah, Omar Marmoush, Ziko y Emam Ashour, Egipto debería vencer a Nueva Zelanda e Irán.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Croacia ⬇️

    Tras llegar a la final en 2018 y a semifinales en 2022, Croacia arribó a Norteamérica con la ilusión de repetir éxito. Sin embargo, la goleada encajada en la segunda parte del 4-2 contra Inglaterra en Dallas obliga a replantear la estrategia.

    Luka Modrić fue sustituido antes de la hora, y el equipo de Zlatko Dalić sobrevivió gracias a las paradas de Dominik Livaković. Pese a todo, los croatas se agarran a sus dos buenos goles y confían en recuperarse ante Panamá en la segunda jornada.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    19Austria ⬇️

    Austria sabía que debía ganar a Jordania para avanzar en el Grupo J. Aunque el equipo de Ralf Rangnick tardó en sentenciar, la victoria 3-1 le da tranquilidad para enfrentar a Argentina en la segunda jornada.

    Pese a la lesión de Christoph Baumgartner justo antes del torneo, Austria aún busca su mejor versión ofensiva, pero confía en avanzar a la siguiente ronda.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Suecia ⬆️

    Suecia llegó al Mundial tras ganar un grupo de la Liga de las Naciones con Azerbaiyán, Estonia y Eslovaquia. Ahora no quiere desaprovechar la ocasión.

    En un grupo complicado con Países Bajos y Japón, el técnico inglés Graham Potter los guió a un contundente 5-1 sobre Túnez en el debut. Con Alexander Isak y Viktor Gyokeres, la esperanza sueca brilla: ambos delanteros de la Premier League vieron puerta. Sin embargo, el centrocampista del Brighton Yasin Ayari podría tener algo que decir al respecto, tras marcar él mismo dos goles espectaculares en Monterrey.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Suiza ⬇️

    Tras el sorteo favorable, Suiza partía como posible sorpresa en el Mundial. Pero el empate ante Catar el sábado en San Francisco ha rebajado el optimismo.

    Breel Embolo marcó, pero el equipo de Murat Yakin falló demasiado y lo pagó con el empate de Catar en el descuento. Bosnia y Herzegovina será su siguiente rival en el Grupo B, antes de cerrar contra la anfitriona Canadá.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    16Costa de Marfil ↔️

    Costa de Marfil regresó al Mundial tras dos ausencias y debutó con victoria sobre Ecuador en el último minuto. Amad Diallo, del Manchester United, marcó el gol que desató la celebración.

    Los tres puntos colocan a los africanos en una posición ideal para avanzar, con margen para enfrentar a Alemania y, después, a la modesta Curazao. El objetivo es terminar segundos o incluso primeros y así allanar el camino en la fase eliminatoria.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    15Colombia ⬇️

    Colombia sabía que un doblete ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo la dejaría en una posición ideal antes de medirse a la favorita Portugal, y empezó con el pie derecho.

    Ante los valientes uzbekos, Luis Díaz brilló: asistió a Daniel Muñoz y, tras el descanso, anotó el gol de la victoria, aprovechando el inesperado empate de Portugal frente a la República Democrática del Congo.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14México ⬆️

    El jueves, miles de aficionados llenaron el Estadio Azteca y México cumplió al vencer con comodidad a Sudáfrica en el partido inaugural. Julio Quiñones, reciente Bota de Oro en Arabia Saudí, mantiene su gran momento, y Raúl Jiménez, ya con su primer gol mundialista, podría brillar a sus 35 años.

    La roja que vio el capitán César Montes en el final fue un golpe, pero los anfitriones tienen plantel para avanzar del Grupo A y seguir con la ventaja de jugar en casa en las primeras eliminatorias.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    13Estados Unidos ⬆️

    Estados Unidos comenzó con una goleada 4-1 sobre Paraguay en Los Ángeles. Folarin Balogun anotó un doblete, el segundo de ellos un zurdazo al ángulo.

    Aún quedan rivales más duros, pero el triunfo da a la selección de Mauricio Pochettino una base sólida. Probablemente tres puntos basten para los dieciseisavos, y este marcador ayuda en la diferencia de goles. Quedan Australia y Turquía, y el objetivo es sumar lo necesario para terminar entre los dos primeros del Grupo D.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Bélgica ⬇️

    Jeremy Doku, extremo del Manchester City, admitió ya en noviembre que Bélgica «no estuvo a la altura en un gran número de partidos» de la fase de clasificación, así que su irregular actuación en el debut mundialista contra Egipto no sorprendió. Los «Diablos Rojos» fueron un desastre en la primera parte en Seattle, sin ni un tiro a puerta, y tuvieron suerte de llegar al descanso solo un gol abajo. 

    Solo la entrada de un Romelu Lukaku aún sin ritmo permitió forzar el autogol que dio el empate. Aunque Bélgica podría liderar un grupo que completan Irán y Nueva Zelanda, reiteramos que el equipo de Rudi García está muy lejos de ganar el torneo. 

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japón ⬆️

    A pesar de las lesiones de varios jugadores clave, Japón partía como favorito y lo demostró al remontar dos veces para empatar 2-2 contra Países Bajos en Dallas. Las acertadas sustituciones del seleccionador Hajime Moriyasu, especialmente la de Daichi Kamada, que marcó en el 89’, le dieron el punto a los Samurai Blue.

    Con este resultado, Japón afronta con optimismo los duelos ante Túnez y Suecia, clave para avanzar a las eliminatorias.

  • Koeman(C)Getty Images

    10Países Bajos ⬇️

    Holanda, dirigida por Ronald Koeman, no convence. El domingo, tras un aburrido primer tiempo, venció dos veces a Japón pero acabó 2-2, perdiendo dos puntos en su debut en el Grupo F.

    La elección de Crysencio Summerville dio sus frutos, pero la falta de audacia de la Oranje preocupa de cara a los claves encuentros ante Suecia y Túnez.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Noruega ⬆️

    Noruega superó 4-1 a Irak en la primera jornada y mostró sus aspiraciones: confirmar su condición de “tapado” y avanzar hasta las eliminatorias en su primer Mundial desde 1998.

    El doblete de Erling Haaland en la primera parte le quita presión de cara a los duelos contra Senegal y Francia, y todo indica que el equipo de Stale Solbakken puede liderar el Grupo I si su estrella mantiene su acierto.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    8Marruecos ⬆️

    Más allá de la gesta de Lionel Messi con Argentina, Marruecos fue la gran sorpresa del Mundial de Catar 2022: los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana en llegar a semifinales. Su actuación ante Brasil, vigente campeona de la Copa Africana de Naciones, demuestra que pueden aspirar a más.

    El magnífico tijera por encima de Alisson de Ismael Saibari fue una de las mejores jugadas de la primera ronda, y aunque el partido ante Brasil acabó 1-1, Marruecos debería tener la confianza necesaria para superar a Escocia y Haití y avanzar en el Grupo C.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    7Brasil ↔️

    La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) nombró a Carlo Ancelotti seleccionador en mayo. Si el italiano no medía la magnitud del reto antes del amistoso contra Marruecos, ahora lo tiene claro.

    Brasil salvó un punto gracias a la brillantez de Vinicius Jr., aunque en la primera parte el equipo rozó el desastre. Los amistosos contra Haití y Escocia darán tiempo a Ancelotti para ajustar errores, pero deberá mejorar antes de las eliminatorias.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    6Portugal ⬇️

    Tras el decepcionante empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en el debut del Grupo K, surge de nuevo la pregunta: ¿le iría mejor a la Seleção sin Cristiano Ronaldo? Roberto Martínez lo evita, fascinado por el cinco veces ganador del Balón de Oro, pero Portugal volvió a ser ineficaz en ataque mientras su capitán, de 41 años, deambulaba por la delantera.

    Ronaldo quiere despedirse del Mundial con un torneo a la altura de su estatus de icono, pero, si nos basamos en el partido del miércoles, corre el riesgo de empañar su legado al actuar como una influencia negativa en una de las selecciones con más talento del torneo.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Alemania ⬆️

    La goleada de Alemania 7-1 sobre Curazao, rival de menor nivel, aún debe evaluarse, pero la delantera de Julian Nagelsmann mostró su potencial en el debut del Grupo E el domingo.

    Jamal Musiala y Florian Wirtz mostraron gran incisividad, mientras que Kai Havertz marcó su primer gol, lo que eleva la confianza de cara a los próximos duelos contra Costa de Marfil y Ecuador.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4España ⬇️

    España era nuestra favorita antes del torneo, pero teníamos dos motivos de preocupación: su dependencia de Lamine Yamal para crear ocasiones y la falta de un auténtico ‘9’. Ambos problemas quedaron al descubierto en el humillante 0-0 ante Cabo Verde en Atlanta.

    Al menos, Yamal jugó 20 minutos y su regreso al once mejorará el ataque. Pero la ausencia de un goleador fiable puede costarle caro a La Roja en las rondas finales.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Inglaterra ⬆️

    Inglaterra no fue perfecta en su victoria sobre Croacia en el partido inaugural, pero su reacción tras el descanso, cuando arrolló a su rival en Dallas, mostró el potencial de su plantilla de estrellas dirigida por Thomas Tuchel.

    Harry Kane y Jude Bellingham están en racha ante la portería, y aunque persisten dudas sobre si la defensa es suficiente para llegar lejos, el ataque inglés es uno de los más temibles del torneo.

  • Mbappe Torgetty

    2Francia ⬆️

    Francia, favorita para muchos, tardó casi una hora en entrar en el partido contra Senegal, y Kylian Mbappé parecía fuera de ritmo. Pero cuando el delantero del Real Madrid aprovechó un pase de espaldas de Michael Olise y batió a Edouard Mendy, «Les Bleus» despertaron y ganaron 3-1.

    Su posterior disparo desde lejos, que sentenció el partido, mostró la confianza con la que juega ahora. Mbappé suele reservar su mejor fútbol para el Mundial, así que este verano podría ser muy especial para él.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentina ⬆️

    Admítelo: ¿pensabas que Lionel Messi, a sus 38 años, no dejaría huella en su sexto Mundial? Su paso por la MLS pareció borrar su legado en Europa, pero Messi respondió con un brillante hat-trick ante Argelia.

    Messi mostró un estado de forma excepcional en Kansas City, un mal presagio para los demás favoritos. El seleccionador Lionel Scaloni nunca ha perdido un torneo con Argentina, y la Albiceleste no parece dispuesta a ceder ese récord.