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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y Tom Maston

Traducido por

Clasificación de poderío para el Mundial 2026: Inglaterra y España van en direcciones opuestas, mientras Lionel Messi, rompiendo récords, mantiene a Argentina en la senda del título

Power rankings
World Cup
Inglaterra
USA
Brazil
España
Argentina
Portugal
Francia
Alemania
Holanda
Mexico
Noruega
Escocia
Belgium
Canadá
Australia
Uzbekistán
Ecuador
Corea del Sur
Japan
Nueva Zelanda
Irán
Colombia
Paraguay
Uruguay
Marruecos
Senegal
Egipto
Algeria
Ghana
Ivory Coast
Sudáfrica
Arabia Saudí
Catar
Croacia
Cabo Verde
Switzerland
Austria
Curazao
Suecia
Chequia
Bosnia and Herzegovina
RD Congo
Irak
FEATURES

Ya se jugaron las dos primeras jornadas de la fase de grupos del Mundial 2026 y el torneo sigue ofreciendo grandes momentos. Aunque el nuevo formato ampliado no prometía duelos destacados, hubo suspense y las estrellas brillaron con sus selecciones en el escenario más grande del fútbol.

México, Estados Unidos, Alemania y Argentina ya tienen el primer lugar de sus grupos, y otras 14 selecciones han alcanzado al menos cuatro puntos, por lo que más de la mitad de los cupos a la siguiente ronda están definidos. En la tercera jornada aún se luchará por las últimas plazas para los dieciseisavos, mientras Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland persiguen la Bota de Oro.

¿Quién puede levantar el trofeo más famoso el 19 de julio en Nueva Jersey? GOAL analiza las opciones de las 43 selecciones que aún sueñan en Norteamérica...

Última actualización: 18 de junio de 2026. Eliminados en la 2.ª jornada: Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Irak ⬆️

    Irak partía como underdog ante Francia el lunes, pero el 3-0 final superó las peores expectativas de Graham Arnold. El marcador no fue humillante, pero resultó frustrante: los iraquíes mostraban buen juego hasta que un error defensivo en un saque de puerta permitió a Kylian Mbappé ampliar la ventaja francesa.

    Además, Irak podría quedarse sin su capitán, Aymen Hussein, para el duelo clave ante Senegal, tras lesionarse en la primera parte del encuentro en Filadelfia. Así, se antoja difícil ver una remontada del equipo de Arnold.

    • Anuncios
  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    42Uzbekistán ⬇️

    Uzbekistán, de la mano de Fabio Cannavaro, mostró un buen nivel en su debut ante Colombia pese a perder 3-1. Sin embargo, el martes cayó 5-0 contra Portugal en Houston.

    Aún no están eliminados, pero su diferencia de goles les obliga a golear a la República Democrática del Congo para aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Qatar ⬇️

    Tras empatar ante Suiza en su debut mundialista, Catar sufrió una goleada en la eliminatoria contra Canadá. Los anfitriones de 2022 perdieron 6-0 en Vancouver y, peor aún, varios jugadores intentaron justificar la fractura de pierna que Assim Madibo provocó a Ismael Koné. El seleccionador Julen Lopetegui se enzarzó con su homólogo canadiense, Jess Marsch, tras el pitido final.

    Aun así, Catar conserva opciones de avanzar a dieciseisavos, aunque batir a Bosnia y Herzegovina parece misión imposible para un plantel limitado que, además, pierde a dos titulares: Madibo y Homam Ahmed, este último también expulsado por una falta profesional.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    40Curazao ⬆️

    Curazao, la nación más pequeña —tanto en extensión como en población— que jamás haya llegado a un Mundial, tenía por delante una tarea titánica, y así quedó demostrado en su primer partido contra Alemania, cuatro veces campeona del mundo, en el que el equipo de Dick Advocaat sufrió una derrota aplastante al encajar siete goles en Houston.

    Sin embargo, la pequeña nación caribeña mostró carácter, sumó un punto ante Ecuador y contó con una de las actuaciones más heroicas del torneo: la de su portero, Eloy Room. Clasificarse tras vencer a Costa de Marfil parece remoto, pero Curazao ya puede sentirse orgullosa de su esfuerzo.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Sudáfrica ⬆️

    Tras perder 2-0 con México y quedar con nueve hombres en la primera jornada, Sudáfrica parecía eliminada. Sin embargo, rescató un empate ante República Checa gracias a un penal de Teboho Mokoena en el 83’, y luego venció a Corea del Sur con un gol de Thapelo Maseko en el segundo tiempo.

    Sin embargo, mostraron gran carácter y sumaron un punto ante la República Checa gracias a un penalti de Teboho Mokoena en el 83’, antes de sorprender a Corea del Sur en Guadalupe con un gol en la segunda parte de Thapelo Maseko.

    Así, los Bafana Bafana alcanzaron por primera vez la fase eliminatoria de un Mundial y ahora aspiran a los octavos, pues en la ronda de 32 se medirán a una Canadá poco intimidante en Inglewood.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Nueva Zelanda ⬆️

    Nueva Zelanda, la peor clasificada de la Copa del Mundo según la FIFA, ha superado las expectativas pero solo tiene un punto tras dos jornadas. En su debut desperdició dos ventajas y empató con Irán, y ante Egipto volvió a adelantarse, aunque cayó 3-1 en la segunda parte.

    Pese a ello, los All Whites aún confían en batir a una Bélgica irregular en la última jornada y avanzar a los dieciseisavos.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    37Arabia Saudí ⬇️

    Arabia Saudí dominó gran parte del duelo ante Uruguay, pero encajó el 1-1 a diez minutos del final. Llegó con confianza al choque contra España, sin embargo La Roja le endosó tres goles en 24 minutos y ganó 4-0.

    Sin embargo, el primer puesto del grupo aún es posible: una victoria ante Cabo Verde en la tercera jornada probablemente les clasificaría para los dieciseisavos. Donis confía en que su equipo vuelva a la versión de Uruguay y no a la de España.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Ecuador ⬇️

    Ecuador llegó al torneo como posible sorpresa gracias a su sólida defensa, aunque generaba dudas su falta de gol: empató 0-0 cinco de sus últimos seis partidos de clasificación. Esas dudas se confirmaron: tras perder en el descuento ante Costa de Marfil, «La Tri» no pudo con Curazao y suma solo un punto en dos jornadas.

    Aún así, una victoria sobre Alemania les clasificaría. Parece difícil, pero el equipo de Julian Nagelsmann, ya primero del Grupo E, podría rotar a sus titulares y darles una última oportunidad.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    35Uruguay ⬇️

    Como suele ocurrir en sus etapas como entrenador, la de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay podría terminar de forma catastrófica. El equipo no venció a Arabia Saudí ni a Cabo Verde en sus dos primeros partidos, pese a tener oportunidades para ganar. La falta de calma y algunos errores individuales resultaron costosos.

    Aun así, un empate ante España en la última jornada podría bastar para avanzar a dieciseisavos. Pero, dada la jerarquía de los rivales ya enfrentados, resulta lógico preguntarse por qué Uruguay no ha asegurado aún su pase.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Chequia ⬇️

    Este Mundial es una gran decepción para Chequia, que vuelve al escenario más importante tras 20 años y ya malgasta su oportunidad. No mantuvo la ventaja por segunda vez consecutiva, esta vez ante Sudáfrica, y eso puede costarle la eliminación.

    Tras perder 2-1 ante Corea del Sur y empatar con Sudáfrica, ahora deben vencer a un México enrachado en su propio terreno para aspirar a los dieciseisavos.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Cabo Verde ⬆️

    La historia más inspiradora del torneo es la de Cabo Verde, que llegó al Grupo H como posible último pero ya sumó puntos ante España y Uruguay con dos actuaciones heroicas. El fútbol que mostró el domingo en Miami fue emocionante y conquistó a los aficionados mundiales.

    Ahora, un empate ante Arabia Saudí podría bastarles para avanzar a octavos, y una victoria lo aseguraría sin depender de otros resultados. Con este momento, pocos se atreven a apostar en su contra.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    32República Democrática del Congo ↔️

    La República Democrática del Congo quedó desanimada tras perder 1-0 ante Colombia en Guadalajara. Como en su empate ante Portugal, los Leopardos se esforzaron por frustrar a sus rivales y estaban a menos de 15 minutos de sumar otro punto cuando Lionel Mpasi recibió un disparo desviado de Daniel Muñoz.

    Pese a la derrota, su meta sigue intacta: ganar a Uzbekistán en el último partido y avanzar a dieciseisavos. Aunque el grupo aún puede variar, este escenario era el que buscaban antes del torneo.

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnia y Herzegovina ↔️

    Antes del 3-1 al Catar el miércoles, Bosnia y Herzegovina no ganaba en 90 minutos desde noviembre. Sin embargo, esta pequeña nación balcánica, que eliminó a Gales e Italia en la repesca del Mundial por penaltis, se ha clasificado por primera vez para la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros.

    En la ronda de 32 les aguarda un rival más fuerte, pero el equipo de Sergej Barbarez, liderado por el extremo de 18 años Kerim Alajbegovic, puede sorprender.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Senegal ⬇️

    Senegal sabía que le había tocado un grupo complicado al quedar encuadrado en el Grupo I junto a Francia y Noruega, y así ha sido para el equipo de Pape Thiaw tras encajar dos derrotas consecutivas en Nueva Jersey. En ambos encuentros, los Leones de Teranga desperdiciaron oportunidades para cambiar el rumbo del partido, pero acabaron derrotados ante Kylian Mbappé y Erling Haaland.

    Aun así, una goleada ante Irak podría meterlos en octavos, aunque también podrían quedar eliminados antes de jugar en Toronto si otros resultados no les favorecen.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Irán ⬆️

    El trato que ha recibido Irán en este Mundial, influido por la escandalosa injerencia de los coanfitriones, Estados Unidos, sobre una selección de un país que acaba de dejar de bombardear, ha sido vergonzoso. Por eso, hay que elogiar los empates de Irán contra Nueva Zelanda y, sobre todo, contra Bélgica, como uno de los logros del torneo.

    Es cierto que dejó escapar la ventaja numérica ante los belgas en el último cuarto de hora, pero Irán sigue vivo en el Grupo G y una victoria sobre Egipto le daría el pase a octavos. Sería un auténtico cuento de hadas.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    28Escocia ↔️

    Escocia venció a Haití por un gol, pero ese estrecho margen, sumado a la posterior derrota ante Marruecos, la deja al borde de la eliminación.

    Aun así, aunque el equipo de Steve Clarke podría avanzar pese a perder contra Brasil, solo le serviría caer por la mínima ante la Seleção. Sumar el punto que necesita parece difícil dada la diferencia de calidad.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Suecia ⬇️

    ¿Qué pensar de Suecia? Se clasificó al Mundial por la puerta trasera, venció 5-1 a Túnez y luego cayó 5-1 ante Países Bajos.

    El técnico Graham Potter afirmó que el marcador no reflejó lo visto en Houston y que Suecia tuvo mala suerte al ir 2-0 abajo al descanso tras dominar el segundo cuarto. Aunque Alexander Isak volvió a mostrarse muy activo y combinó bien con Viktor Gyokeres, la débil defensa sueca podría volver a sufrir ante la potente Japón, por lo que la clasificación aún está en el aire.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Australia ⬇️

    Australia sorprendió al llegar a octavos en 2022 y, pese a perder con Estados Unidos en Seattle, aún puede repetir logro. La derrota ante los anfitriones la bajó a la realidad tras ganar a Turquía.

    Con esos tres puntos, un empate ante Paraguay podría bastarles, y como ambos equipos están igualados, el duelo del jueves en San Francisco quizá no sea muy emocionante.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Paraguay ⬆️

    Tras su regreso a un Mundial tras 2010, Paraguay casi queda eliminado tras perder ante Estados Unidos, pero se repuso con un gol temprano ante Turquía y mantuvo la ventaja pese a la extraña expulsión de Miguel Almirón justo antes del descanso.

    Se notará su ausencia en el último duelo de grupo ante Australia, aunque ambos equipos saben que un empate podría clasificarlos, así que Paraguay quizá no necesite mostrar su mejor versión para avanzar.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    24Corea del Sur ⬇️

    Corea del Sur merecía al menos un punto ante México en la segunda jornada. Fue ligeramente superior en un partido mediocre en Guadalajara, pero un grave error de Kim Seung-Gyu dejó a Luis Romo frente a la portería vacía.

    Además, Cho Gue-Sung cabeceó dentro del área pequeña directamente a las manos de Raúl Rangel en los últimos minutos. Aun así, el equipo de Hong Myung-bo puede avanzar a la fase eliminatoria si vence a Sudáfrica en su último partido de grupo.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Bélgica ⬇️

    Jeremy Doku, extremo del Manchester City, admitió en noviembre que Bélgica «no estuvo a la altura en muchos partidos» de la fase de clasificación, así que su irregular actuación en el Mundial no sorprende. Los «Diablos Rojos» fueron malos en la primera parte contra Egipto antes de remontar y empatar, y tampoco brillaron el domingo ante Irán (0-0).

    La falta de forma de Romelu Lukaku limita su aportación a breves rachas, y la escasa calidad de sus compañeros obliga a Kevin De Bruyne a cargar con todo el peso. El equipo de Rudi García debería avanzar a la siguiente ronda tras enfrentar a Nueva Zelanda, pero, a día de hoy, parece poco probable que vaya mucho más allá.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Argelia ⬆️

    Tras 12 años ausente, Argelia volvió al Mundial con optimismo tras vencer a los Países Bajos en un amistoso, pero pronto bajó a la realidad ante Argentina. Sin embargo, el equipo de Vladimir Petkovic se repuso: perdía contra Jordania, remontó y ganó 2-1, lo que mantiene vivas sus esperanzas de avanzar a la fase eliminatoria.

    Su último encuentro, contra Austria, es decisivo: un empate podría bastar para que ambos avancen a dieciseisavos. Al ser el último grupo en jugar, los “Zorros del Desierto” conocerán la situación exacta antes del pitido inicial en Kansas City el sábado.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ghana ⬆️

    Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana desde abril, ha logrado que las «Estrellas Negras» encadenen una victoria agónica ante Panamá y un valioso 0-0 contra Inglaterra, manteniendo su portería a cero y con el pase a octavos casi asegurado.

    Podrían incluso acabar primeros del Grupo L si vencen a Croacia en la última jornada. Con su actual solidez, Ghana puede soñar con otra sorpresa.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Austria ⬇️

    A pesar de la derrota ante Argentina el lunes en Dallas, Ralf Rangnick sacó conclusiones positivas: Austria presionó, buscó el empate hasta el final y mostró carácter.

    Por ello, creemos que los austriacos conseguirán el resultado que necesitan ante Argelia para avanzar como segundos del Grupo J, aunque sigan las dudas sobre su falta de puntería en ataque.

  • FBL-WC-2026-MATCH46-PAN-CROAFP

    19Croacia ⬆️

    Croacia, obligada a ganar tras perder con Inglaterra, venció 1-0 a Panamá con gol de Ante Budimir en la segunda parte. Pese al triunfo, la actuación generó dudas sobre la capacidad de Luka Modrić y sus compañeros veteranos para afrontar el torneo.

    El veterano centrocampista cumplió en su 200.º partido, pero el equipo estuvo por debajo de su nivel habitual y necesitó las paradas de Dominik Livakovic para superar a uno de los rivales más débiles. Ante Ghana deberá mejorar si quiere evitar una temprana eliminación.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Egipto ⬆️

    Egipto llevaba mucho tiempo esperando su primera victoria en un Mundial, así que la alegría por el triunfo sobre Nueva Zelanda en Vancouver fue enorme. Como era de esperar, Mohamed Salah fue clave: marcó un gol y dio una asistencia en la remontada de la segunda parte.

    Una victoria sobre Irán en la última jornada les daría el primer puesto del Grupo G, y hasta un empate podría facilitarles el camino en la fase eliminatoria.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Canadá ⬆️

    Primero, la mala noticia: Canadá quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 2-1 ante Suiza en Vancouver. Un empate bastaba para liderar el Grupo B, pero los canadienses tardaron en reaccionar ante una Suiza sólida aunque poco brillante.

    La buena noticia es que, aunque Canadá viajará a Estados Unidos para la ronda de 32, su rival será Sudáfrica, subcampeón del Grupo A, un equipo al que, con Alphonso Davies recuperado, los hombres de Jesse Marsch deberían poder vencer.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Costa de Marfil ↔️

    Costa de Marfil vive emociones opuestas tras sus dos primeros partidos del Mundial. Los Elefantes vencieron a Ecuador con un gol en el 90’, pero perdieron contra Alemania por un tanto de Undav en el descuento.

    Golpe duro, pues habían desperdiciado varias ocasiones para ganar. Aun así, una victoria sobre Curazao les daría el pase a dieciseisavos como segundos del grupo.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Suiza ⬆️

    Tras un vergonzoso empate en la primera jornada ante Catar, donde Suiza pagó su falta de acierto, los goles llegaron al final de la segunda jornada: vencieron 4-1 a Bosnia y Herzegovina gracias a los suplentes Johan Manzambi y Rubén Vargas.

    Como era de esperar, ambos entraron en el once para el duelo del miércoles contra Canadá y volvieron a marcar en la victoria que le dio a Suiza el primer puesto del Grupo B y un encuentro con XXX en Vancouver que debería ganar.

  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Colombia ⬆️

    El objetivo de Colombia era claro: ganar los dos primeros partidos para asegurar la clasificación antes de enfrentar a Portugal, favorita del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo lo consiguió tras vencer 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a la República Democrática del Congo, con gol del lateral Daniel Muñoz, su mejor opción ofensiva hasta ahora.

    Así, Colombia depende de sí misma: un empate contra Portugal le bastaría para terminar primera del grupo. No obstante, batir a Cristiano Ronaldo y compañía no será fácil, pues la “Seleção” ya mostró su potencial con un 5-0 a Uzbekistán. Aun así, la presión ha desaparecido para Luis Díaz y los suyos, quienes cuentan con el talento necesario para castigar al contragolpe a un rival que, probablemente, saldrá a por todas en Miami. 

  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    13México ⬆️

    El torneo de México va de maravilla. Tras ganar sus dos primeros partidos del Grupo A ante Sudáfrica y Corea del Sur, el seleccionador Javier Aguirre rotó el equipo en el último encuentro contra la República Checa.

    A pesar de los cambios, México mantuvo su racha del 100 % y dejó su portería a cero por tercera vez consecutiva en otra noche emocionante en el Azteca, en la que Mateo Chávez marcó su primer gol con la selección, el joven Gilberto Mora brilló en el centro del campo y el veterano portero Guillermo Ochoa alcanzó la histórica cifra de seis participaciones en una fase final del Mundial.

    Con este impulso, México llega fuerte a la fase eliminatoria y, si vence a XXX en la ronda de 32, jugará los octavos en el Azteca, donde aspira a alcanzar los cuartos de final.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Estados Unidos ⬆️

    ¡Gran inicio para Estados Unidos! Los coanfitriones comenzaron con una goleada ante Paraguay en Los Ángeles y luego vencieron a Australia en Seattle.

    La forma física de Christian Pulisic seguirá siendo motivo de preocupación hasta que se reincorpore, pero Mauricio Pochettino tiene ahora la ventaja de disputar un partido casi amistoso contra una Turquía ya eliminada el jueves, tras asegurar el primer puesto del Grupo D con una jornada de antelación. Es probable, pues, que haya rotaciones para que algunas estrellas descansen de cara a la fase eliminatoria.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japón ↔️

    Pese a las lesiones de varios jugadores clave, Japón llegaba como favorito al torneo. Lo confirmó al remontar dos veces para empatar con Países Bajos y, luego, golear a Túnez en la segunda jornada, lo que casi le asegura el pase a dieciseisavos.

    Probablemente necesitarán vencer a Suecia para liderar el Grupo F, pero, en su actual momento, no extrañaría que los Samuráis Azules logren el resultado.

  • CORRECTION / FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    10Países Bajos ↔️

    Los Países Bajos llegaron tarde al Mundial. Tras un 2-2 irregular ante Japón —que generó críticas a Ronald Koeman por su supuesta actitud negativa—, los holandeses se desataron ante Suecia en Houston. 

    La decisión del seleccionador de incluir a Brian Brobbey en el once inicial dio sus frutos de forma espectacular, ya que el delantero del Sunderland marcó dos goles en los primeros 17 minutos. Denzel Dumfries demostró con precisión por qué el Real Madrid lo fichó, con una actuación dinámica y decisiva por la banda derecha, mientras que Cody Gakpo acalló a sus críticos con dos goles y una asistencia. De pronto, Holanda parece capaz de liderar su grupo tras vencer a Ecuador y de destacar en la fase eliminatoria. 

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Noruega ↔️

    Noruega depende de lo lejos que Erling Haaland pueda llevarla en el torneo. Tras marcar cuatro goles en sus dos primeros partidos —dos a Irak y dos a Senegal—, parece que puede llegar lejos en la fase eliminatoria.

    Para superar a Francia y liderar el grupo deberán elevar su nivel, pero, dada la actual conformación del sorteo, enfrentarse al segundo del Grupo E —probablemente Costa de Marfil— no sería un mal escenario si terminan segundos tras Les Bleus.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Marruecos ↔️

    Como admitió el centrocampista Bilal El Khannouss, Marruecos sufrió más de lo esperado y ganó 4-2 a Haití el miércoles. Los Leones del Atlas se vieron dos veces por detrás en la primera parte de un encuentro que se esperaba fácil y que les habría permitido superar a Brasil y liderar el Grupo C por diferencia de goles. Al final, sin embargo, Marruecos respiró aliviado por salir de Atlanta con la victoria.

    Quedar segundos les obliga a medirse en dieciseisavos a XXX, un escollo de mucho nivel. Sin embargo, su 1-1 ante Brasil en la primera jornada muestra que, cuanto más relevante es el encuentro, mejor rinden. Con Achraf Hakimi e Ismael Saibari en buena forma, los norteafricanos viajan con ilusión a Guadalupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    7Brasil ↔️

    Tras el empate ante Marruecos en la primera jornada, aún no hay veredicto sobre el Brasil de Carlo Ancelotti. Sin embargo, la Seleção ya muestra mejoras tras dos triunfos consecutivos por 3-0 contra Haití y Escocia.

    Es cierto que ambos rivales eran débiles, pero Ancelotti sacó conclusiones alentadoras: Vinicius Junior sigue marcando, Matheus Cunha puede resolver el problema de la delantera y Neymar, ya recuperado, brilló ante Escocia.

    XXX podría ser un rival complicado en octavos, pero tras el pesimismo inicial, las cosas mejoran para los pentacampeones.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Portugal ↔️

    Tras el decepcionante empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en el debut del Grupo K, volvió a surgir la pregunta: ¿le iría mejor a la Selección sin Cristiano Ronaldo? Pues bien, frente a Uzbekistán se mostraron encantados de tener al delantero de 41 años en la delantera, ya que Ronaldo marcó dos goles en la victoria por 5-0 del martes ante los debutantes en el torneo.

    Le esperan rivales más duros, empezando por Colombia el sábado, pero con Ronaldo en forma, Portugal confía en mantener el impulso de cara a la fase eliminatoria.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Inglaterra ⬇️

    Por cuarto torneo seguido, Inglaterra encadenó su victoria inicial con un empate decepcionante ante Ghana el martes, lo que sugirió que el equipo de Thomas Tuchel podría sufrir ante defensas muy replegadas este verano. La euforia tras batir a Croacia se desvaneció rápido, y los Tres Leones buscan ahora mejorar en el último tercio del campo.

    De todas formas, probablemente liderarán el Grupo L si vencen a Panamá el sábado, aunque pocos rivales temerán cruzarse con ellos más adelante.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Alemania ⬆️

    Tras la goleada 7-1 a Curaçao, que poco mostró del potencial alemán, el equipo de Julian Nagelsmann superó el sábado una dura prueba ante una Costa de Marfil liderada por Yann Diomande. Ganó, pero por la mínima.

    Los tetracampeones se marcharon al descanso en Houston por debajo en el marcador, pero los cambios de Nagelsmann voltearon el encuentro: el revulsivo Deniz Undav anotó dos tantos, el segundo en el descuento, que dio el liderato del Grupo E a Alemania.

    Sin embargo, a Nagelsmann le preocupa la falta de solidez defensiva, pues en la fase eliminatoria le aguardan rivales más exigentes. Además, será interesante ver si Undav, autor de tres goles en 56 minutos, parte de titular ante Ecuador.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3España ⬆️

    Tras la decepción del 0-0 ante Cabo Verde, España recuperó su nivel y goleó a Arabia Saudí con Lamine Yamal de vuelta y autor de un gol. Mikel Oyarzabal también respondió a sus críticos y puso a los campeones de Europa en ruta hacia los octavos de final.

    Su rival en dieciseisavos se definirá tras el duelo ante Uruguay: ganar podría ahorrarles un cruce temprano con Argentina.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Francia ↔️

    Kylian Mbappé ha dejado claro que va en serio en el Mundial de 2026. La superestrella del Real Madrid marcó su segundo doblete consecutivo en la victoria por 3-0 del lunes ante Irak, lo que le permite seguir pisándole los talones a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro. Además, Ousmane Dembélé por fin vio puerta en un gran torneo internacional, gracias en gran parte a Michael Olise, que ya suma tres asistencias en Norteamérica.

    Aun así, el viernes se medirá a Noruega en un duelo que podría definir su pase a la final.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    1Argentina ↔️

    La buena noticia para Argentina es que Lionel Messi parece capaz de llevar a su selección a su segundo Mundial consecutivo por sí solo. La mala es que ¡quizá deba hacerlo!

    Lionel Scaloni, obviamente, ha configurado a su equipo para sacar el máximo partido al hecho de seguir contando con el mejor jugador de la historia del fútbol, que hoy cumple 39 años. En ese sentido, no es de extrañar que Messi ya sume cinco goles tras su doblete contra Austria. 

    La preocupación es que nadie más ha marcado. Aún hay tiempo para que Lautaro Martínez o Julián Álvarez despierten; si lo hacen, la tenacidad defensiva y en el centro del campo de los campeones los hará casi invencibles.