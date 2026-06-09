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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

Clasificación de poderío para el Mundial 2026: España lidera pese a las lesiones de Lamal Yamal; Carlo Ancelotti devuelve a Brasil al top 10 y la selección estadounidense sube antes del debut

Power rankings
World Cup
Inglaterra
USA
Brazil
España
Argentina
Portugal
Francia
Alemania
Holanda
Mexico
Noruega
Escocia
Belgium
Canadá
Australia
Uzbekistán
Ecuador
South Korea
Japan
Jordania
Nueva Zelanda
Irán
Túnez
Colombia
Paraguay
Uruguay
Marruecos
Senegal
Egipto
Algeria
Ghana
Ivory Coast
Sudáfrica
Arabia Saudí
Qatar
Croacia
Cabo Verde
Switzerland
Austria
Panama
Curacao
Haití
Suecia
Turquía
Chequia
Bosnia and Herzegovina
RD Congo
Iraq
FEATURES

Nada supera al Mundial. Clasificarse despierta un entusiasmo nacional que el fútbol de clubes no logra igualar. Por eso hemos visto explosiones de alegría en todo el mundo mientras los países conseguían su billete para la fiesta del fútbol que este verano acogerá Norteamérica. En marzo se confirmaron los últimos seis: Suecia, Turquía, Chequia y Bosnia y Herzegovina completaron las plazas europeas, e Irak y la República Democrática del Congo lo lograron en la repesca interconfederativa.

Todo está listo para una fase final apasionante, en la que Argentina, liderada por Lionel Messi, buscará revalidar el título conquistado en Catar hace cuatro años. Sin embargo, los campeones tendrán un duro camino, pues hay varios rivales de peso.

Francia aspira a su tercera final consecutiva, España llega con la moral alta tras ganar la Eurocopa 2024 y el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, podría por fin conquistar el único gran título que falta en su palmarés. La Alemania campeona de 2014 ha recuperado su ritmo bajo la batuta de Julian Nagelsmann, pero ¿podría el trofeo recaer en otro alemán, Thomas Tuchel, encargado de acabar con 60 años de espera de Inglaterra? 

Tampoco hay que descartar a los anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos—, ni a Japón, Senegal y Marruecos, capaces de sorprender. ¿Cómo llegan las 48 selecciones a pocos días del inicio? A continuación, GOAL analiza las opciones de cada país en la mayor Copa del Mundo, y quizá la más abierta...

Última actualización: 1 de abril de 2026.

  • curacao Getty Images

    48Curazao ↔️

    Curazao, la nación más pequeña —tanto en extensión como en población— que jamás haya llegado a un Mundial, ha mejorado enormemente en los últimos diez años, pasando del puesto 150 al 82 en la clasificación mundial; sin embargo, su clasificación para la fase final sigue siendo sorprendente. Hasta el decisivo encuentro de la fase de grupos contra la favorita Jamaica parecía poco probable: los caribeños estrellaron tres balones en los postes y vieron cómo el VAR anulaba un penalti en el descuento.

    Además, el banquillo vivió un culebrón: el veterano técnico holandés Dick Advocaat renunció en febrero por la salud de su hija, pero regresó en mayo tras la dimisión de Fred Rutten, presionado por la plantilla. Así, Advocaat se convertirá en el seleccionador más veterano del torneo, con 78 años.

    La goleada 4-1 sufrida en el amistoso ante Escocia muestra que, con un plantel poco conocido (solo Tahith Chong, formado en el Manchester United, resulta familiar a los seguidores de la Premier), la “Ola Azul” quizá no cause gran impacto en Norteamérica. Ya han hecho historia y su premio es abrir el torneo ante Alemania, para luego medirse a Ecuador y Costa de Marfil.

    • Anuncios
  • panamaGetty Images

    47Panamá ⬇️

    Tras ganarse el cariño de todos en el Mundial de Rusia 2018, la afición de Panamá volverá a la fase final con gran expectación, después de que su selección lograra la clasificación automática en la última jornada de la eliminatoria de la CONCACAF. La Marea Roja goleó 3-0 a un ya eliminado El Salvador en Ciudad de Panamá, mientras que la derrota de Surinam por 3-1 en Guatemala les dio el primer lugar del Grupo A.

    Pese a su limitada plantilla, Los Canaleros aspiran a avanzar a la siguiente ronda. En sus últimos amistosos empataron con Bosnia y Herzegovina y cayeron 6-2 ante Brasil. En el grupo con Inglaterra, Croacia y Ghana, Panamá podría perder los tres partidos, como en 2018.

  • Chris Wood Haiti vs New ZealandGetty Images

    46Nueva Zelanda ⬇️

    La decisión de la FIFA de otorgar a Oceanía un cupo directo para el Mundial 2026 convirtió la clasificación de Nueva Zelanda, la primera desde 2010, en una mera formalidad, pues no tiene rivales de peso en la OFC. Como dijo el defensa Michael Boxall tras la victoria por 3-0 sobre Nueva Caledonia: «Hemos pasado por momentos muy duros en [campañas anteriores], pero una vez que se amplió el torneo, nos lo esperábamos».

    La victoria 4-1 ante Chile en marzo cortó una racha de ocho partidos sin ganar, pero el delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, es el único jugador de primer nivel en la plantilla.

    Por eso, ganar a Irán en el debut se antoja clave para avanzar en un grupo que completan Egipto y Bélgica; sin embargo, la goleada encajada en un amistoso contra la débil Haití y la derrota frente a Inglaterra apuntan a que lo tendrán muy difícil.

  • jordanGetty Images

    45Jordania ⬇️

    En junio de 2025, Jordania hizo historia al clasificarse por primera vez para el Mundial, desatando la alegría en todo el país. La victoria 3-0 sobre Omán, con un hat-trick de Ali Olwan, dejó a Al Nashama a un paso de la fase final. El segundo puesto del Grupo B de la AFC se confirmó tras el 2-0 de Corea del Sur a Irak.

    Pese a las recientes derrotas en amistosos ante Suiza y Colombia, la escuadra de Jamal Sellami —cuyos jugadores actúan principalmente en la liga local, salvo el extremo Musa Al-Taamari, ahora en el Rennes— llega en franca mejoría.

    Jordania, 63.ª del ranking FIFA, ha mejorado de forma constante y sorprendió al vencer a Corea del Sur en la Copa Asiática 2023, donde quedó subcampeona. Sin embargo, su participación en la Copa del Mundo se prevé complicada: para aspirar a los dieciseisavos, deberán vencer a Austria o Argelia antes de medirse con la campeona Argentina en su último encuentro de grupo.

  • qatarGetty Images

    44Qatar ⬇️

    Tras decepcionar en su debut mundialista como anfitrión en 2022, Catar buscará una imagen mejor dentro de cuatro años. Su clasificación, no obstante, generó polémica: como bicampeones de Asia, jugaron los dos partidos de la cuarta ronda en casa. Tras empatar 0-0 con Omán en Al Rayyan, vencieron 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y se adjudicaron el primer puesto de su grupo de tres.

    El exentrenador del Real Madrid y de España, Julen Lopetegui, dirigió la fase final de la campaña catarí y mejoró una defensa que había encajado 24 goles en 10 partidos de la tercera ronda. Además, cuenta con el delantero Almoez Ali, máximo goleador de la zona AFC con 12 tantos.

    Pese a evitar a los grandes en el sorteo —le tocó con Canadá, Suiza y Bosnia y Herzegovina—, avanzar a la fase eliminatoria parece lejano para un equipo que no gana desde aquel 2-1 a los Emiratos Árabes Unidos.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    43Irak ⬆️

    Irak, el 48.º y último equipo en clasificarse, no juega un Mundial desde hace 40 años. Conquistaron el único cupo asiático en la repesca interconfederativa tras un largo proceso iniciado en 2023 con cinco rondas de clasificación. En noviembre de 2025 vencieron por la mínima a los Emiratos Árabes Unidos en un duelo a ida y vuelta y, así, se ganaron el derecho a enfrentar a Bolivia o Surinam por un lugar en la fase final.

    En marzo vencieron 2-1 a Bolivia en México, pese a que la guerra en Oriente Medio complicó su preparación y viaje; resistieron nueve angustiosos minutos de añadido.

    Esa victoria les ubicó en el «Grupo de la Muerte» junto a Francia, campeona de 2018, la potencia africana Senegal y la revelación Noruega. Irak parte como outsider, pero tras cuatro décadas ausente, eso no importa. Un empate amistoso con España muestra que se han ganado el derecho a medirse con los mejores.

  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Haití ⬆️

    Que Haití se haya clasificado para su segundo Mundial, 52 años después de su debut, es casi un milagro. La ausencia de los tres equipos más fuertes de la CONCACAF (los anfitriones del Mundial: Estados Unidos, México y Canadá) facilitó el camino, pero pocos apostaban por Les Grenadiers al frente de un grupo con Costa Rica y Honduras. El combinado de Sébastien Migne jugó todos sus partidos “en casa” en Curazao por la inestabilidad que vive Haití desde el terremoto de 2010. 

    Migne aún no ha podido visitar la isla y ha dependido de la Federación Haitiana para conocer a los jugadores locales; tampoco dispone de una plantilla muy fuerte. Sin embargo, tras convencer al centrocampista del Wolverhampton Jean-Ricner Bellegarde, nacido en Francia, para que jugara con Haití, el delantero del Sunderland Wilson Isidor siguió sus pasos y reforzó la ilusión del equipo de sorprender en un grupo complicado con Brasil, Marruecos y Escocia.

    En sus últimos amistosos vencieron 4-0 a Nueva Zelanda y cayeron por la mínima ante Perú, partido en el que Isidor marcó su segundo gol.

  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    41Irán ⬇️

    Irán se clasificó para el Mundial 2026 tras remontar dos veces y empatar 2-2 con Uzbekistán en Teherán en marzo de 2025, resultado que le aseguró el segundo puesto del Grupo A de la AFC. Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, marcó los dos goles de su selección, bien asistido por Sardar Azmoun.

    Su plantilla no es muy amplia —como mostró la derrota ante Uzbekistán en la Copa de Naciones de la CAFA 2025—, pero cuenta con experiencia y ocupa el puesto 21 del ranking mundial. Será su cuarta participación consecutiva y, tras un sorteo favorable que le empareja con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, podría por fin avanzar a la siguiente ronda.

    Sin embargo, los preparativos del Team Melli y hasta su participación se sumieron en el caos por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras la declaración del presidente Donald Trump de que no sería «apropiado» que Taremi y compañía jugaran porque no podía garantizar su seguridad. Aunque jugarán todos sus partidos de grupo en Estados Unidos, han fijado su base en México —tras dejar Tucson, Arizona— y deberán volar a cada encuentro mientras se resuelven tensiones sobre visados y acceso a los estadios.

    Además, Azmoun quedó fuera de la convocatoria tras una publicación en redes que el Gobierno iraní consideró desleal.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    40Arabia Saudí ⬆️

    De vuelta en el Mundial por octava vez desde su debut en Estados Unidos 1994, Arabia Saudí sufrió para clasificarse.

    Roberto Mancini renunció tras un año al mando, por la Copa de Asia y un mal inicio en la fase de 2024, y regresó Hervé Renard. Aunque sus resultados fueron irregulares, el equipo superó a Irak por diferencia de goles en la cuarta ronda y se clasificó, favorecido por jugar ambos partidos en Yeda.

    Renard fue destituido en abril tras perder los amistosos contra Egipto y Serbia, y reemplazado por el exinternacional griego Georgios Donis a menos de dos meses del torneo. La llegada de superestrellas extranjeras a la Liga Profesional Saudí parece haber afectado al equipo nacional, ya que varios jugadores han perdido su lugar en los clubes, y repetir la sorpresa ante Argentina en 2022 se ve hoy muy difícil.

  • cape verde Getty Images

    39Cabo Verde ⬆️

    Cabo Verde, con una población reducida, disputará la Copa del Mundo tras ganar 3-0 a Esuatini en octubre y liderar su grupo con cuatro puntos sobre Camerún.

    No cuenta con estrellas ni con una federación rica. Pico Lopes, del Shamrock Rovers, fue contactado a través de LinkedIn, y otros jugadores se ofrecieron tras llegar a cuartos de la Copa Africana de 2023.

    En el Mundial compartirá grupo con España y Uruguay, pero ve factible ganar a Arabia Saudí. Llega con moral tras sendos 3-0 a Serbia y Bermudas en sus últimos amistosos.

  • tunisia Getty Images

    38Túnez ⬇️

    Túnez se clasificó sin problemas para su tercer Mundial consecutivo, pero su proyecto vive ahora un momento de incertidumbre tras el fracaso en la Copa Africana de Naciones. Ese mal resultado costó el cargo a Sami Trabelsi, sustituido por Sabri Lamouchi.

    Trabelsi, excentral, había regresado al cargo en febrero del año pasado y guió a las Águilas de Cartago a la clasificación para el Mundial de 2026 sin encajar goles. Sin embargo, la Copa Africana de Naciones fue un desastre: Túnez cayó en penaltis ante Malí en octavos, pese a jugar más de 90 minutos contra diez hombres en Casablanca.

    Lamouchi debutó con una goleada por 5-0 ante Bélgica y, antes, Túnez había perdido 1-0 contra Austria con un rival en inferioridad numérica.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    37Uzbekistán ⬇️

    Tras varios intentos fallidos y muchas decepciones, Uzbekistán debutará este verano en la fase final del Mundial. El camino no fue fácil: Srecko Katanec renunció por motivos de salud en enero, y el excentrocampista Timur Kapadze, que lo reemplazó, selló el pase con un 0-0 ante Emiratos Árabes Unidos en junio de 2025, asegurando el segundo puesto del Grupo A de la AFC. 

    La leyenda italiana Fabio Cannavaro, con Kapadze como asistente, asumirá el banquillo en el debut mundialista. Su gestión empezó con buen pie: los Lobos Blancos ganaron la Copa Internacional de Al Ain en noviembre —vencieron a Egipto en semis y a Irán en la final por penaltis— y luego superaron a Gabón y Venezuela en la Serie FIFA 2026. 

    Su avance a la fase eliminatoria dependerá de una defensa sólida, liderada por el central del Manchester City Abdukodir Khusanov, quien deberá neutralizar a Luis Díaz y Cristiano Ronaldo en los primeros dos partidos, ante Colombia y Portugal, antes del duelo decisivo contra la República Democrática del Congo.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    36Ghana ⬇️

    La preparación de Ghana para el Mundial ha sido irregular. El exseleccionador Otto Addo fue destituido en marzo tras cuatro derrotas consecutivas en amistosos, incluida una humillante caída 5-1 ante Austria. En abril lo reemplazó Carlos Queiroz, exasistente del Manchester United, quien tampoco clasificó a Omán para el torneo. En sus dos primeros partidos perdió con México y empató con Gales.

    Aunque la estrella del Manchester City, Antoine Semenyo, liderará el ataque, la baja de Mohammed Kudus, con lesión en el cuádriceps, reduce las opciones de las Estrellas Negras. Con poca confianza, Ghana afrontará un grupo en el que figuran Inglaterra, Croacia y Panamá.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    35República Democrática del Congo ⬆️

    El exinternacional sub-21 inglés Axel Tuanzebe, defensa del Burnley, marcó en el minuto 100 y dio a la República Democrática del Congo el pase al Mundial tras 52 años de espera. El exjugador del Manchester United y defensa del Burnley, Axel Tuanzebe, marcó en el minuto 100 ante Jamaica en México y dio el pase a la Copa del Mundo a la antigua Zaire. Antes, los Leopards habían eliminado a Camerún y Nigeria tras quedar segundos de grupo detrás de Senegal.

    En el Grupo K se medirán a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Su plantilla incluye a Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Noah Sadiki (Sunderland) y el delantero Yoane Wissa (Newcastle). Tras un empate preparatorio ante Dinamarca, jugadores y afición solo piensan en disfrutar de su primera Copa del Mundo.

  • Oswin Appollis South Africa 2026Getty Images

    34Sudáfrica ⬆️

    Por primera vez desde 2010 y tercera en su historia, Sudáfrica se clasificó para el Mundial tras una sólida campaña en el Grupo C de la CAF. La alineación indebida contra Lesoto en septiembre les costó tres puntos, así que necesitaban ganar a Ruanda en la última jornada y que Nigeria ayudara.

    La clasificación para las semifinales de la Copa Africana de Naciones de 2023 pareció confirmar el regreso de los Bafana Bafana tras una década en el olvido, pero la eliminación en octavos de este año mostró que aún queda mucho por hacer dentro y fuera del campo. El seleccionador belga, Hugo Broos, reconoce que no puede resolver los problemas estructurales del fútbol sudafricano y se centra en «prepararnos para los objetivos futuros, con el Mundial ahora firmemente en nuestro punto de mira».

    El sorteo ha sido relativamente benévolo con un equipo que se apoya en gran medida en el Mamelodi Sundowns, la gran potencia nacional. Al igual que hace 16 años, Sudáfrica debutará en el torneo contra México, antes de enfrentarse a Chequia y concluir su fase de grupos contra Corea del Sur. No es el peor grupo, pero, tras perder en la Copa Africana ante Egipto y Camerún y empatar con Nicaragua en un amistoso, podría ser demasiado para los Bafana Bafana.

  • australiaGetty Images

    33Australia ⬆️

    Australia selló su pase al Mundial 2026 al vencer a Arabia Saudí en junio de 2025 (le bastaba perder por menos de cinco goles). En la práctica, el 1-0 ante Japón cinco días antes ya le había clasificado.

    Los Socceroos aspiran a su sexta fase final consecutiva, aunque, en su estado actual, este equipo sin estrellas parece lejos de repetir los octavos de 2006 y 2022. El nivel subió tras la llegada de Tony Popovic en septiembre de 2024, y talentos como Mohamed Toure, Nestory Irankunda y Alessandro Circati ilusionan.

    Al haber esquivado a los grandes en la fase de grupos, tienen opciones de alcanzar los dieciseisavos. El empate en el amistoso contra Suiza y la ajustada derrota ante México indican que, ante Turquía, Estados Unidos y Paraguay, podrían sumar los puntos necesarios para avanzar.

  • Kerim AlajbegovicGetty Images

    32Bosnia y Herzegovina ⬆️

    Bosnia y Herzegovina privó a Italia de su tercer Mundial consecutivo. Tras quedar a un paso de la clasificación directa en el Grupo H por un empate de Austria en el último minuto, pocos apostaban por los bosnios, sobre todo cuando el sorteo los puso en el mismo camino de la repesca que los Azzurri, tetracampeones del mundo. Sin embargo, lograron una victoria sorprendente.

    Vencieron a Gales en semifinales gracias a un empate de Edin Džeko en el 86’ y a la posterior tanda de penaltis. Cuatro días después repitieron fórmula ante Italia: remontada desde el 1-0 tras la expulsión de Alessandro Bastoni y nuevo triunfo desde los once metros.

    Pese a las dudas tras empatar en la preparación con Macedonia del Norte y Panamá, Bosnia confía en avanzar en un grupo mundialista que comparte con las anfitrionas Canadá, Suiza y Catar. Será la despedida de Dzeko, de 40 años, quien buscará brillar junto al joven Kerim Alajbegovic, de 18.

  • czechia Getty Images

    31Chequia ⬆️

    Chequia acabó con 20 años de espera y regresó al Mundial tras ganar la repesca de marzo.

    En la semifinal contra Irlanda perdían 2-0 a los 23 minutos, pero Ladislav Krejčí empató en el 86 y luego marcó el penalti decisivo en la prórroga. Contra Dinamarca volvieron a igualar en la prórroga y, pese a dominar el partido, los daneses fallaron tres de cuatro penaltis, así que Chequia avanzó.

    Como resultado, los checos quedaron encuadrados en el Grupo A junto a los anfitriones México, Sudáfrica y Corea del Sur. Aunque cuentan con delanteros interesantes como Pavel Sulc y Patrik Schick y muestran solidez defensiva, sería una sorpresa verlos avanzar. Las victorias en los amistosos contra Kosovo y Guatemala no aclaran mucho.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Canadá ↔️

    Canadá ha mejorado bajo la dirección de Jesse Marsch y ya está en el puesto 30 del ranking mundial. Sin embargo, no todo ha sido fácil para el equipo. La eliminación en cuartos de la Copa Oro ante Guatemala en junio fue un tropiezo, y la derrota en amistoso contra Australia tampoco animó. Sin embargo, los recientes empates ante Colombia, Ecuador y Túnez, también clasificados, muestran que Canadá puede competir al máximo nivel.

    Poco después de asumir el cargo, Marsch guió al equipo al cuarto lugar en la Copa América 2024, el mejor resultado de su historia. Ahora busca dejar huella en la Copa del Mundo. Solo ha alcanzado la fase final en dos ocasiones anteriores (1986 y 2022), perdiendo todos sus partidos, pero ahora sueña con avanzar tras conocer que debutará ante Bosnia y Herzegovina, y no ante Italia, antes de enfrentarse a Catar y Suiza.

    La forma física del capitán Alphonso Davies, que ha sufrido varias lesiones en el último año, será clave, pero aún más importante es que el delantero Jonathan David recupere su olfato goleador, perdido desde su fichaje por la Juventus. 

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    29Corea del Sur ⬇️

    La presencia de Corea del Sur en el próximo Mundial no sorprende: los «Guerreros Taeguk» han jugado las últimas diez ediciones. Esta vez se clasificaron invictos, tras golear 4-0 a Kuwait en el último partido.

    Antes del billete a la Copa, sumaron tres empates seguidos y varios titulares, incluido el capitán Son Heung-min, ya acusan edad. Tras la sorpresiva derrota en semifinales de la Copa Asiática 2023 ante Jordania, que costó el cargo a Jürgen Klinsmann, eltécnico Hong Myung-bo asumió elmando, reencauzó al equipo y ya trabaja en rejuvenecer la plantilla.

    No obstante, las recientes goleadas sufridas ante Brasil y Costa de Marfil hacen dudar sobre su capacidad de repetir el cuarto puesto de 2002, aunque el sorteo les deparó un Grupo A equilibrado con México, Sudáfrica y República Checa.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Escocia ⬇️

    Escocia se clasificó para su primer Mundial en 28 años de forma dramática: los hombres de Steve Clarke marcaron dos goles en el tiempo de descuento y vencieron 4-2 a Dinamarca en Hampden Park. Aun así, los daneses fueron mejores, incluso con diez, pero los escoceses mostraron gran lucha y calidad. Los goles de Scott McTominay, Kieran Tierney y Kenny McLean en la famosa victoria por 4-2 fueron sensacionales.

    Aun así, se duda de que tenga la calidad suficiente para superar la fase de grupos en un Mundial, sobre todo tras perder los amistosos de marzo ante Japón y Costa de Marfil. Ya impresionó en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, aunque luego decepcionó en Alemania. El sorteo del Mundial no fue favorable: comparte grupo con Brasil y Marruecos.

    Deberían batir con comodidad a Haití y, con el respaldo de la Tartan Army, podrían obtener el punto necesario para, al menos, terminar terceros.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    27Argelia ⬆️

    Tras 12 años ausente, Argelia vuelve a la fase final del Mundial 2026 tras asegurar la clasificación con una jornada de antelación en la eliminatoria de la CAF. En este periodo de altibajos, los «Zorros del Desierto» ganaron la Copa Africana de Naciones 2019, pero cayeron en la fase de grupos en otras tres ediciones sin ganar. En la edición de este año vencieron a la República Democrática del Congo en octavos, pero cayeron 2-0 ante Nigeria. La Federación Argelina de Fútbol (FAF) denunció que el arbitraje «suscitó dudas y provocó una indignación generalizada».

    Algunos vieron en esa queja un intento de desviar la atención de la pobre actuación del equipo. Mientras criticaba a los árbitros, la FAF pidió a la afición que siguiera apoyando a Vladimir Petkovic y sus jugadores de cara al Mundial. La selección atraviesa una fase de reconstrucción y aún depende en exceso de Riyad Mahrez, aunque Mohamed Amoura brilló en la eliminatoria con 10 goles.

    Pese a que no podrá liderar un grupo que incluye a la actual campeona, Argentina, confía en superar a Jordania y Austria, tras ganar a Países Bajos en un amistoso reciente.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    26México ↔️

    Jaime Lozano ganó la Copa Oro 2023 con México, pero fue destituido tras la pobre actuación en la Copa América, donde El Tri no superó un grupo considerado fácil, con Jamaica, Venezuela y Ecuador. En su lugar regresó Javier Aguirre, ahora asistido por el legendario Rafael Márquez, quien asumiría el cargo tras el Mundial.

    En su tercera etapa, Aguirre ha vivido altibajos: México perdió sorpresivamente ante Honduras en la ida (incluso golpearon al técnico con una lata de cerveza), pero luego ganó la Liga de Naciones en marzo y la Copa Oro en junio tras vencer 2-1 a Estados Unidos en Houston. 

    En 2025 el equipo no volvió a ganar, pero en 2026 encadenó tres triunfos y luego igualó con Portugal y Bélgica, lo que alimentó la ilusión de alcanzar los cuartos de final del Mundial por primera vez desde 1986.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    25Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa llevará a Uruguay al Mundial, una gran noticia para amantes de los personajes pintorescos y el fútbol ofensivo. «El Loco», uno de los entrenadores más emblemáticos de la historia, sigue siendo imprevisible.

    En la Copa América 2024 eliminó a Brasil y, en las eliminatorias, le quitó cuatro puntos a la Seleção y venció a Argentina en Buenos Aires. Sin embargo, en 2025 perdió regularidad y fluidez, y la goleada 5-1 ante Estados Unidos encendió alarmas, llevando a Bielsa a reflexionar sobre sus métodos en una ruidosa rueda de prensa.

    Tras esos tropiezos llegaron dos empates en marzo ante Inglaterra y Argelia, lo que sugiere que la celeste cuenta con la estabilidad necesaria para avanzar de un grupo donde figuran Cabo Verde y Arabia Saudí, aunque pelearle el primer puesto a España parece complicado. Para aumentar el misterio, Uruguay decidió no jugar ningún amistoso previo, confirmando su condición de equipo más impredecible del Mundial.

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ↔️

    Paraguay ha avanzado mucho en el último año, gracias al seleccionador Gustavo Alfaro. La Albirroja quedó eliminada en la primera ronda de la Copa América 2024 tras perder sus tres partidos de grupo, lo que costó el cargo a Daniel Garnero. Alfaro tomó las riendas y, gracias a una mejora inmediata que incluyó victorias sobre Brasil, Argentina y Uruguay en una racha de 10 partidos invicto, llevó a Paraguay a la clasificación.

    La racha se cortó con un 1-0 ante Brasil en São Paulo, pero Paraguay selló su pase al Mundial con un 0-0 frente a Ecuador en septiembre. Alfaro carece de delanteros de élite —Miguel Almirón es su mayor amenaza—, pero cuenta con una sólida defensa liderada por el central del Palmeiras Gustavo Gómez, difícil de superar. Así, tienen opciones de avanzar en un grupo equilibrado, aunque de nivel medio, junto a Estados Unidos y Turquía, aunque la lesión del delantero Julio Enciso justo antes del torneo ha mermado sus esperanzas.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLOAFP

    23Suecia ⬇️

    ¡Qué entrada por la puerta de atrás! Suecia no ganó ningún partido en una desastrosa fase de clasificación y terminó última de su grupo, por detrás de Suiza, Kosovo y Eslovenia. Entonces, ¿cómo lograron clasificarse para el Mundial? En noviembre de 2024 ya habían conseguido un lugar en la repesca al ganar un grupo de la Liga de Naciones C ante Azerbaiyán, Estonia y Eslovaquia, tras descender de la Liga B.

    La destitución de Jon Dahl Tomasson y la llegada de Graham Potter, ex técnico de West Ham, Chelsea y Brighton, rindió frutos: el inglés venció a Ucrania y Polonia, y así obtuvo el pase.

    La vuelta de Alexander Isak es clave y Viktor Gyokeres, que ayudó al Arsenal a ganar la Premier, aporta gol. Aun así, las dudas persisten tras perder un amistoso con Noruega y empatar con Grecia, y más porque Suecia está en uno de los grupos más duros: Países Bajos, Japón y Túnez.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    22Ecuador ⬇️

    Ecuador fue un rival temible en la eliminatoria sudamericana. Su defensa, liderada por el central del París Saint-Germain Willian Pacho y respaldada por el recuperador del Chelsea Moisés Caicedo, solo encajó cinco goles en 18 partidos. Ningún equipo de la CONMEBOL encajó menos: solo cinco goles en 18 partidos, con 13 porterías a cero. Cayeron solo dos veces fuera de casa, ante Brasil y Argentina, aunque vencieron a esta última en el último encuentro para asegurar el segundo puesto.

    Sin embargo, el técnico Sebastián Beccacece carece de profundidad en ataque: Enner Valencia, de 35 años, sigue siendo su principal referente goleador, lo que lleva a muchos empates. En marzo igualó con Marruecos y con Holanda, que jugó con diez.

    Pese a ello, tiene lo necesario para incomodar a Alemania y Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial: un punto ante cualquiera de ellos podría bastar para superar la fase, objetivo que completaría con la esperada victoria sobre Curazao.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    21Egipto ⬆️

    Pese a su dominio en la Copa Africana —cinco finales en once ediciones y tres títulos—, la selección egipcia apenas ha disputado un Mundial desde 1990: el de 2018. En 2018 perdieron los tres encuentros pese a un grupo asequible, así que los veteranos, liderados por Mohamed Salah, buscarán dejar huella. 

    Aunque su etapa en el Liverpool podría estar cerca de un desenlace discreto, Salah, autor de nueve goles en la eliminatoria, sigue siendo el faro de Egipto. Le acompaña en ataque el versátil Omar Marmoush, del Manchester City. La defensa, bien trabajada por el seleccionador Hossam Hassan, solo encajó dos goles en diez partidos. 

    Su plantel, con solo tres futbolistas europeos, depende de Salah, aunque la goleada a Arabia Saudí y el empate ante España mostraron la solidez del grupo. Si está en plena forma, debería llevar a Egipto a superar un grupo con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    20Estados Unidos ⬆️

    El esperado nombramiento de Mauricio Pochettino como seleccionador de la USMNT se anunció en septiembre de 2024 con gran expectación, y desde entonces ha sido una montaña rusa.

    Tras dolorosas derrotas ante Panamá, Canadá en la Liga de Naciones y México en la final de la Copa Oro, el equipo encadenó cinco partidos sin perder y goleó 5-1 a Uruguay a finales de 2025.

    Sin embargo, en marzo Bélgica les devolvió a la realidad con un 5-2 en Atlanta, y luego Portugal sumó otra derrota. La victoria de la semana pasada ante Senegal, con el primer gol de Pulisic en 2026, subió la moral, pero llegó seguida de una nueva caída en casa frente a Alemania. 

    El equipo debería avanzar sin problemas en un grupo con Paraguay, Australia y Turquía, pero su irregularidad impide pronosticar que supere los octavos de final, como en el Mundial de 1994.

  • yildiz Getty Images

    19Turquía ⬆️

    Turquía acabó con 24 años de espera y regresó al Mundial tras superar la repesca europea. Perdió solo cuatro puntos (todos ante España) y terminó a tres del campeón de Europa en el Grupo E. Aun así, los turcos rara vez hacen las cosas fáciles: pese a ser favoritos, el equipo de Vincenzo Montella venció por la mínima a Rumanía y Kosovo en la fase más débil de las eliminatorias de la UEFA.

    Aun así, Turquía aparece como posible sorpresa del Mundial. Llegaron a cuartos de la Euro 2024 y mezclan experiencia (el creativo del Inter Hakan Calhanoglou) con jóvenes talentos como Arda Güler y Kenan Yildiz en ataque.

    Además, en su grupo están Estados Unidos, Australia y Paraguay, rivales ante los que tiene talento suficiente para aspirar al primer puesto.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    18Austria ⬇️

    Quien haya seguido la Eurocopa 2024 se alegrará de la clasificación de Austria para el Mundial. El equipo de Ralf Rangnick fue uno de los más emocionantes del torneo, con un fútbol positivo y dinámico que le llevó a liderar uno de los grupos más difíciles. Desde entonces sufrieron algunos tropiezos, sobre todo la derrota 1-0 en Rumanía que manchó su perfecto récord en el Grupo H de la UEFA, pero recuperaron el liderato en la última jornada al remontar y empatar con Bosnia y Herzegovina.

    Aunque cuentan con jugadores de calidad, preocupa que el principal goleador siga siendo Marko Arnautovic, de 36 años, y que Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch también hayan superado los 30, lo que podría mermar su intensidad en la Copa América. Christoph Baumgartner se cayó de la lista por lesión, un golpe duro tras su gran temporada con el RB Leipzig.

    En marzo golearon 5-1 a Ghana y, aunque parece difícil que sumen ante Argentina, confían en batir a Argelia y Jordania para avanzar a octavos.

  • modric Getty Images

    17Croacia ⬇️

    Tras la eliminación de Croacia en la Eurocopa, pensábamos que no veríamos más a Luka Modric en escena internacional; sin embargo, el Balón de Oro liderará a su selección en el Mundial a sus 40 años.

    El equipo de Zlatko Dalic superó la fase de clasificación sin problemas, asegurándose la plaza con una victoria 3-1 sobre las Islas Feroe en Rijeka. Sin embargo, surge la duda: ¿podrán causar un gran impacto si siguen dependiendo de tantas estrellas veteranas?

    Modric no es el único veterano: Ivan Perisic (36), Andrej Kramarić (34) y Mateo Kovačić (32) también aportaron lo suyo en la fase de clasificación. Es alentador que Petar Sucic y Franjo Ivanovic (ambos de 22 años) hayan emergido como promesas, y el regreso de Josko Gvardiol (23) tras su lesión resulta crucial para un equipo que, probablemente, luchará con Ghana por el segundo puesto del Grupo L, detrás de Inglaterra.

  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    16Colombia ⬇️

    Néstor Lorenzo, al frente de la selección colombiana desde junio de 2022, llevó a los Cafeteros a la final de la Copa América 2024 y los clasificó al Mundial con una jornada de antelación. James Rodríguez, estrella del Mundial 2014, abrió el marcador en el 3-0 ante Bolivia que aseguró el puesto entre los seis primeros de la CONMEBOL. Luis Díaz también brilló y llega a Norteamérica como candidato al Balón de Oro.

    Por ello, es poco probable que a Colombia le cueste crear —o aprovechar— ocasiones, si Luis Suárez mantiene su racha goleadora del Sporting de Lisboa.

    No obstante, los apostantes dudan de una selección irregular que sumó seis partidos sin ganar antes de vencer a Bolivia y que perdió contra Croacia y Francia en marzo, lo que cuestiona su defensa ante los grandes.

    Aun así, debería avanzar sin problemas en la fase de grupos: probablemente sumará seis puntos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo antes de medirse a Portugal por el primer lugar.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    15Costa de Marfil ⬆️

    Costa de Marfil regresa al Mundial tras ausentarse en las dos últimas ediciones, y lo hace de forma impresionante. En la eliminatoria africana no encajaron ni un gol en el Grupo F, ganaron ocho de diez partidos y empataron los otros dos, ante Gabón y Kenia. Bajo la dirección de Emerse Fae, quien tomó el banquillo durante la Copa Africana de Naciones 2023, cuentan con jugadores experimentados como Franck Kessié, Nicolas Pépé, Jean-Michael Seri, Sébastien Haller e Ibrahim Sangaré.

    Tampoco faltan jóvenes promesas. Los jóvenes delanteros Bazoumana Touré y Yan Diomande mostraron su talento en la Copa Africana de Naciones, y Amad Diallo, de 23 años, llega en un gran momento tras marcar tres goles en cinco partidos en Marruecos y el tanto de la victoria en el amistoso contra Francia.

    Aunque no tengan tantos nombres famosos como en sus tres Mundiales consecutivos (2006-2014), su mezcla de verticalidad en ataque y orden defensivo les permite soñar con superar a Alemania y liderar el Grupo E.

  • Achraf Hakimi Morocco(C)Getty Images

    14Marruecos ↔️

    Más allá de la gesta de Lionel Messi con Argentina, Marruecos fue la gran sorpresa del Mundial de Catar 2022: los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana en llegar a semifinales. Con Achraf Hakimi, uno de los mejores defensas del mundo, el equipo tiene talento de sobra para brillar de nuevo en Norteamérica este verano, sobre todo porque su grupo (Brasil, Escocia y Haití) no parece invencible.

    Sin embargo, su traumática derrota en la final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal —resultado luego anulado por la retirada de los rivales— podría impulsarles por sentimiento de injusticia.

    Tras la dimisión por agotamiento de Walid Regragui en marzo, Mohamed Ouahbi —experimentado en categorías inferiores— tomó el mando. El reciente empate 1-1 ante Noruega ha devuelto algo de optimismo de cara al prometedor debut contra Brasil, un partido que puede marcar su torneo.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    13Noruega ⬇️

    Noruega selló su primera clasificación a un Mundial desde 1998 tras vencer 4-1 a Estonia. Incluso perdiendo 8-0 contra Italia en la última fecha, terminaría primera de grupo. Pero los noruegos viajaron a Milán y vencieron de nuevo a los italianos por tres goles, cerrando una campaña perfecta.

    Como era de esperar, Erling Haaland anotó dos veces en la segunda parte en San Siro, pero el equipo de Stale Solbakken mostró que va más allá de su estrella: Oscar Bobb y Jorgen Strand Larsen entraron desde el banquillo y también brillaron ante los Azzurri.

    Le espera un grupo complicado en el Mundial: Francia, Senegal e Irak. Pero, con Martin Ødegaard ya al cien por cien para jugar detrás de Haaland, Noruega puede hacer mucho daño en Norteamérica.

  • japan england(C)Getty Images

    12Japón ⬆️

    Japón se clasificó al Mundial el 20 de marzo pasado tras vencer a Baréin y sueña con llegar por primera vez a cuartos de final. Sin embargo, en el país se debate si logrará ese objetivo. En la fase de grupos enfrentará a Países Bajos, Túnez y Suecia, pero se perfila como la sorpresa del torneo.

    Cuatro años después de guiar al equipo a octavos con triunfos sobre España y Alemania, Hajime Moriyasu ha armado un plantel dinámico y equilibrado que marcó 30 goles y encajó solo tres en la eliminatoria. Japón llega con seis victorias seguidas: venció a Brasil por primera vez y sorprendió a Escocia e Inglaterra como visitante.

    Llegará, pues, cargado de confianza al debut contra Holanda en Texas, donde podrá mostrar sus intenciones pese a la baja por lesión de su estrella, Kaoru Mitoma.

  • Sadio ManeGetty

    11Senegal ⬆️

    Senegal tuvo mala suerte en el sorteo del Mundial: quedó en el grupo de Francia y Noruega, más Irak, que la semana pasada empató 1-1 con España. Pero, por lo mostrado por los Leones de Teranga en el último año, podrían superar este desafío.

    Tras arrollar a Inglaterra en un amistoso en el City Ground el pasado junio, los “Leones de Teranga” conquistaron su segunda Copa Africana de Naciones al sorprender a Marruecos en su propio campo. Aunque fueron criticados por abandonar el terreno de juego en Rabat y perder el título, eso no parece afectarles.

    Sadio Mané, a sus 33 años, sigue marcando diferencias, como demostraron sus dos goles en la reciente derrota amistosa ante Estados Unidos. El delantero del Al-Nassr lidera un grupo equilibrado, físico y técnico, con jugadores como Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson y el joven promesa del París Saint-Germain, Ibrahim Mbaye.

    No nos engañemos: disfrutarán de la oportunidad de repetir su sorpresiva victoria de 2002 ante Francia, y si logran salir del Grupo I, serán difíciles de batir en condiciones que les favorecerán.

  • Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images

    10Suiza ⬇️

    Suiza es una maestra de la clasificación: no falta a un Mundial desde 2002 y suele llegar a octavos. Esta vez esperó a la última jornada y selló su pase a la Copa de 2026 con un 1-1 en Kosovo. Sin embargo, ya se habían asegurado de facto el primer puesto del Grupo B de la UEFA tras golear 4-1 a Suecia en Ginebra, demostrando por qué son rivales tan difíciles.

    Aunque no abunda la estrella, Breel Embolo es un goleador probado (y podrá entrar en EE. UU.), Dan Ndoye es un dinamita en sus buenos días, Johan Manzambi una promesa interesante y, sobre todo, el veterano Granit Xhaka vive su mejor momento.

    En resumen, no hay que subestimar a Suiza, que llega con la confianza necesaria para ganar un grupo de bajo nivel integrado por Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina.

  • Koeman(C)Getty Images

    9Países Bajos ⬇️

    La selección de los Países Bajos suele resultar enigmática. En la Eurocopa 2024 no convenció, pero avanzó tercera de grupo y alcanzó las semifinales, donde perdió por la mínima ante Inglaterra.

    Pese a ello, su fase de clasificación para el Mundial fue sólida: seis victorias, dos empates, cero derrotas, 27 goles a favor y cuatro en contra. Aun así, no vencieron a Polonia, segunda clasificada, ni en casa ni fuera, y mostraron descoordinación en algunos amistosos recientes, incluida una derrota ante Argelia. Aun así, cuando tienen su día, son peligrosos.

    Virgil van Dijk lidera una defensa donde destaca Denzel Dumfries, próximo fichaje del Real Madrid. En el medio campo brillan Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch, mientras que Memphis Depay sigue siendo un seguro ante la portería rival. Las lesiones de Xavi Simons, Jurrien Timber y Matthijs de Ligt son un golpe duro, y la derrota contra Argelia y el sufrido triunfo ante Uzbekistán en la preparación no transmiten mucha confianza.

    De superar un grupo con Japón, Túnez y Suecia, la impredecible Oranje puede complicar la vida a cualquier rival en la fase eliminatoria.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    8Bélgica ⬆️

    Desde 2022, Kevin De Bruyne asegura que la “generación dorada” de Bélgica ya perdió su mejor oportunidad de ganar un gran título. La Euro 2024 fue un fracaso: De Bruyne se enfrentó a la afición y cayeron en octavos.

    Se clasificaron al Mundial sin perder, pero el grupo fue débil. Jeremy Doku, extremo del Manchester City, admitió tras el 1-1 con Kazajistán que Bélgica “dejó escapar demasiados puntos” y “no estuvo a la altura en muchos partidos”.

    Con 13 partidos sin perder, el equipo de Rudi García debería liderar su grupo en la Copa América, donde enfrentará a Egipto, Irán y Nueva Zelanda; aún así, pocos apuestan por un título belga.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    7Brasil ⬆️

    En mayo, la CBF fichó a Carlo Ancelotti como técnico de la Seleção. Aun así, muchos dudan de que pueda hacerla campeona del mundo en poco más de un año.

    Aunque cuenta con figuras como Raphinha y Vinicius Jr., la Canarinha terminó quinta en las eliminatorias sudamericanas y mostró escasa cohesión, quedando eliminada en cuartos de final en Rusia 2018 y Catar 2022.

    La convocatoria de Neymar, ya con 34 años, responde a la presión popular y refleja la desconfianza en un ataque mermado por las lesiones de Rodrygo y Estevao. En este escenario, Ancelotti necesita que algún delantero centre se destace en la fase final, y la gran promesa es Endrick.

    Brasil debería superar sin mayores problemas un grupo complicado con Marruecos, Escocia y Haití, pero, a menos que Ancelotti logre que Vinicius repita su nivel del Real Madrid, es difícil imaginar a esta Seleção descoordinada pasando de cuartos.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    6Alemania ↔️

    Alemania sufrió mala suerte al cruzarse con España en cuartos de la Euro 2024; el equipo de Julian Nagelsmann brilló en un épico partido en Stuttgart que parecía una final. Sin embargo, su capacidad para sacar lo mejor de un plantel talentoso se cuestionó tras dos derrotas consecutivas como local en la fase final de la Liga de Naciones 2025, seguidas de una vergonzosa caída 2-0 ante Eslovaquia en el debut clasificatorio para el Mundial.

    Sin embargo, desde entonces Nagelsmann ha dado la vuelta a la situación: Alemania lideró el Grupo A de la UEFA con un 6-0 a Eslovaquia en noviembre y, el fin de semana pasado, batió 2-1 a Estados Unidos, anfitrión del Mundial, y alargó su racha a nueve triunfos. De pronto, los cuatro veces campeones parecen un equipo a temer en Norteamérica, sobre todo con Kai Havertz en racha y con un Florian Wirtz, del Liverpool, muy distinto al que decepcionó en su primera temporada en Anfield.

    En la fase de grupos se medirá a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, rivales asequibles; pero un eventual cruce de cuartos con Francia ya genera inquietud.

  • Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL

    5Inglaterra ↔️

    Desde el punto de vista estadístico, Sir Gareth Southgate fue el seleccionador más exitoso de Inglaterra desde Sir Alf Ramsey, pero no logró poner fin a la sequía de títulos más infame del fútbol internacional, ya que los Tres Leones volvieron a quedarse a las puertas en la Eurocopa 2024, donde España les superó con claridad en la final. Por ello, la Federación Inglesa (FA) contrató a Thomas Tuchel para el Mundial 2026. ¿Podrá el alemán romper la sequía? Aún es pronto para saberlo.

    Sufrió más de lo esperado ante rivales que se replegaron en un grupo de clasificación débil —los duelos contra Andorra fueron especialmente indigestos—, pero el equipo de Tuchel mostró ambición al convertirse en la primera selección europea en ganar todos sus partidos sin encajar gol.

    No obstante, en los amistosos previos no convenció y mostró que, sin Harry Kane, carece de profundidad.

    Tuchel dispone de una plétora de jugadores de primer nivel, pero aún debe encontrar la forma de aprovechar al máximo a Jude Bellingham y, sobre todo, cruzar los dedos para que Kane llegue sano.

  • ronaldo Getty Images

    4Portugal ↔️

    Pocos aficionados valoran la Liga de Naciones, pero el torneo fue un salvavidas para Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez. Ambos sufrieron enorme presión tras la vergonzosa Euro 2024 de Portugal. Sin embargo, ganar la Liga de Naciones 2025 reforzó sus roles como capitán y seleccionador, así que Ronaldo liderará a la Selección en el Mundial con 41 años.

    Además, tras evitar de forma inexplicable una sanción de tres partidos por la roja directa que recibió en la derrota 2-0 ante Irlanda en la fase de clasificación, el cinco veces ganador del Balón de Oro tiene una oportunidad de oro para empezar con buen pie en Norteamérica contra la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

    Confiar de nuevo en un jugador que ha fracasado en sus dos últimos torneos es, cuando menos, cuestionable; aun así, Portugal cuenta con talento suficiente para llevar a Ronaldo a lo más alto, sobre todo gracias al que puede ser el mejor trío de centrocampistas del mundo: Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes. En una competición donde la posesión será clave, Portugal debería tener ventaja sobre casi todos sus rivales. 

  • França Mbappé DeschampsGetty Images

    3Francia ↔️

    Se puede decir lo que se quiera de Didier Deschamps, pero es un tipo tenaz. El seleccionador francés, de un pragmatismo casi doloroso, parecía un blanco fácil tras una trayectoria hasta las semifinales de la Eurocopa 2024 que resultó insoportablemente aburrida; sin embargo, Deschamps vuelve a la carga con el objetivo de ganar su segundo Mundial antes de poner fin a una etapa de 14 años al frente del equipo. Los Bleus también tienen todas las posibilidades de repetir el triunfo de Rusia 2018.

    La baja por lesión de Hugo Ekitike fue un golpe duro, pero Deschamps cuenta con talento ofensivo de sobra: Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki y Bradley Barcola luchan por un lugar junto a Kylian Mbappé, quien sigue brillando en los grandes escenarios. La defensa es sólida, aunque el centro del campo carece de profundidad, por lo que N’Golo Kanté, a sus 35 años, sigue siendo convocado.

    La gran preocupación es la dureza de su grupo: Senegal, campeona de África, la Noruega de Haaland e Irak. Terminar primeros será una batalla. La reciente derrota ante Costa de Marfil expuso sus debilidades, sobre todo con William Saliba lesionado. De superar la fase de grupos, llegarán a la eliminatoria con gran impulso.

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    2Argentina ↔️

    Tras muchas especulaciones, Lionel Messi decidió liderar la defensa del título mundial de Argentina, y a nadie sorprendió. Podría haberse retirado hace cuatro años, pero ama jugar con su selección y llegaba en forma con el Inter de Miami hasta que una pequeña lesión muscular lo marginó.

    La lesión generó dudas sobre su capacidad para llevar a Argentina a la gloria, pero el equipo de Lionel Scaloni ya no depende tanto de él como en Catar. Julián Álvarez ha madurado y Lautaro Martínez llega en mejor estado mental y físico que al anterior torneo.

    Aun así, Messi sigue siendo clave: aunque ya no es tan explosivo, su presencia inspira al grupo y hace a Argentina un equipo casi imbatible por su unión. 

  • Yamal WilliamsGetty Images

    1España ↔️

    España fue sensacional en la Eurocopa 2024 y podría brillar más en el Mundial 2026, pues su joven plantilla sumará dos años de experiencia. Sin embargo, todo depende de la forma física de Lamine Yamal. La joven estrella del Barcelona se perdió el final de la temporada por una lesión muscular que, se prevé, limitará su participación en la fase de grupos.

    La Roja debería superar sin grandes problemas a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, aunque sea necesario dosificar los minutos del joven. El reciente empate ante Irak mostró que el equipo pierde profundidad sin él y sigue sin un nueve referencia.

    De todos modos, si Yamal brilla en la fase eliminatoria, España será difícil de frenar: tiene un mediocampo sólido que puede dominar la posesión pese al calor y una defensa fiable. Aun así, queda la duda de si David Raya será el portero titular, porque Unai Simón sigue siendo, al parecer, el favorito de Luis de la Fuente.