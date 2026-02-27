Clasificación de poderío de la Liga de Campeones 2025-26: El trofeo es para el Arsenal, pero el Real Madrid y el Chelsea están en serios apuros tras los terribles empates de octavos de final
Tras una fase de liga dolorosamente prolongada, la fase eliminatoria de la Liga de Campeones finalmente comenzó este mes y, como era de esperar, produjo el tipo de drama por el que el torneo es famoso. El Bodo/Glimt fue sin duda la estrella de los play-offs, ya que el equipo noruego, que no era cabeza de serie, eliminó al subcampeón de la temporada pasada, el Inter. El Galatasaray también dio la sorpresa al derrotar a otro equipo italiano, la Juventus, aunque por los pelos, tras capitular casi por completo ante 10 hombres en Turín. Sin embargo, no todo fue pesimismo para la Serie A, ya que el Atalanta remontó y venció al Borussia Dortmund.
Por otra parte, la estrella del Real Madrid Vinicius Jr. puso en su sitio a José Mourinho y al Benfica tras una desagradable polémica por racismo, mientras que el Atlético, rival ciudadano, también pasó a octavos de final tras imponerse al Club Brujas.
El Mónaco también le puso las cosas difíciles al vigente campeón, el París Saint-Germain, pero el Newcastle lo tuvo bastante fácil contra el Qarabag, y el Bayer Leverkusen no tuvo demasiados problemas con el Olympiacos.
Así pues, ahora que conocemos la identidad de los 16 equipos que quedan, así como sus respectivos caminos hacia la final tras el sorteo del viernes en Nyon, ¿quién está en mejor posición para levantar el trofeo en Budapest el 30 de mayo? GOAL clasifica a todos los contendientes a continuación...
Última actualización: 26 de febrero de 2026.
16Bayer Leverkusen ↔️
La Champions League de esta temporada ha sido una auténtica montaña rusa para el Bayer Leverkusen, que sorprendió al Manchester City en el Etihad poco más de un mes después de caer por 7-2 en casa ante el París Saint-Germain.
Por lo tanto, puede resultar un poco difícil saber qué esperar del equipo de Kasper Hjulmand, que aún cuenta con algunos jugadores de calidad en su plantilla, como Patrik Schick, Alex Grimaldo y Edmond Tapsoba, a pesar de que varios miembros del equipo de Xabi Alonso, ganador del doblete, siguieron al entrenador español cuando este abandonó el club el verano pasado.
Sin embargo, dada la naturaleza bastante austera de su victoria en la eliminatoria contra el Olympiacos, no le damos al Leverkusen, un equipo bastante limitado, ninguna posibilidad de vencer al Arsenal en los octavos de final.
15Galatasaray ↔️
No hay que endulzarlo: el Galatasaray tiene mucha suerte de estar entre los 16 mejores. El campeón turco solo ganó tres partidos en la fase de grupos y sumó un solo punto en sus cuatro últimos encuentros.
Gracias a la naturaleza muy indulgente del nuevo formato, 10 puntos fueron suficientes para disputar la eliminatoria contra la Juventus, a la que el Gala goleó por 5-2 en Estambul, gracias en gran parte a la expulsión de Juan Cabal en la segunda parte. Sin embargo, el equipo de Okan Buruk estuvo absolutamente pésimo en el partido de vuelta en Turín, a pesar de que los bianconeri volvieron a quedarse con 10 hombres, y finalmente necesitó la prórroga para pasar de ronda.
El Gala se animará, obviamente, por el hecho de haber vencido al Liverpool esta temporada, pero los Reds han mejorado mucho desde aquella triste derrota por 1-0 en el RAMS Park y contarán con la ventaja de jugar en casa en el partido de vuelta de los octavos de final, lo que debería resultar decisivo.
14Tottenham ↔️
Todo ha cambiado en el Tottenham desde el final de la fase de liga, ya que conseguir una plaza en los octavos de final no salvó a Thomas Frank del despido, tras una racha de ocho partidos sin ganar en la Premier League. Los Spurs han recurrido, de forma bastante sorprendente, a Igor Tudor para que les ayude a evitar el descenso, y el croata no ha tenido un comienzo muy alentador, ya que su nuevo equipo sufrió una derrota por 4-1 ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres.
El Tottenham, por tanto, es una incógnita. Cuenta con un récord del 100 % en casa en la Liga de Campeones de esta temporada, pero su estado de forma es pésimo y la lista de lesionados es larga, por lo que no nos sorprendería en absoluto que el pragmático Tudor diera prioridad a la permanencia en la Premier League antes que intentar prolongar su aventura europea derrotando al Atlético de Madrid.
13Newcastle ⬇️
A mitad de la fase de grupos, el Newcastle estaba muy bien posicionado para pasar directamente a octavos de final. Sin embargo, solo logró ganar uno de sus últimos cuatro partidos y, por lo tanto, terminó en la repesca, donde tuvo mucha suerte de enfrentarse al Qarabag, al que goleó por 9-3 en el global.
El buen estado de forma de Anthony Gordon en la Liga de Campeones es sin duda motivo de optimismo, mientras que el Newcastle siempre es un equipo muy difícil de batir en St. James' Park, por lo que sin duda tiene lo necesario para dar la sorpresa ante el Barcelona ante su propia afición (¡aunque los blaugranas ya hayan ganado en Tyneside esta temporada!).
Sin embargo, el Newcastle se encuentra en la mitad inferior de la Premier League por tres razones clave: es tan poco fiable en ataque como en defensa; el centro del campo está perdido sin su capitán Bruno Guimaraes, lesionado; y suele rendir muy mal fuera de casa. Por lo tanto, es difícil que los Magpies lleguen a cuartos de final.
12Atalanta ⬇️
Tras desperdiciar una magnífica oportunidad de pasar directamente a octavos de final al sumar solo un punto en sus dos últimos partidos de la fase de grupos, el Atalanta parecía destinado a quedar eliminado en la ronda de play-off tras una lamentable derrota por 2-0 ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.
Sin embargo, los bergamaschi protagonizaron una brillante remontada en el New Balance Arena, dando la vuelta al marcador con tres goles de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta y Mario Pasalic antes de la hora de juego, y aunque el BVB empató el global gracias a Karim Adeyemi, los hombres de Raffaelle Palladino pasaron de ronda gracias a un penalti en el último suspiro de Lazar Samardzic.
Así pues, aunque La Dea lo tendrá difícil en la siguiente ronda contra el Bayern de Múnich, sigue siendo uno de los grandes sorpresas del torneo y ya ha derrotado al Chelsea en la edición de esta temporada.
11Bodo/Glimt ⬆️
No tenemos palabras suficientes para elogiar al Bodo/Glimt, el equipo revelación de la Champions League. Incluso antes de que sorprendiera al Manchester City en la séptima jornada, ya considerábamos al modesto equipo noruego como uno de los mejores equipos a seguir en el torneo, por lo que no ocultamos nuestra alegría al ver cómo se clasificaba para los octavos de final tras derrotar al Atlético de Madrid en el Metropolitano en la última jornada de la fase de grupos.
Aun así, no nos atrevíamos a creer que pudieran llegar a octavos de final, tras quedar emparejados con el Inter en la repesca. Sin embargo, el Bodo logró su hazaña más notable hasta la fecha al derrotar al subcampeón de la temporada pasada en ambos partidos y clasificarse para enfrentarse al Sporting de Lisboa.
El equipo de Kjetil Knutsen volverá a ser el menos favorito en ese partido, pero seamos realistas, ya ha derrotado a equipos mejores en esta competición y, si algo nos ha enseñado este maravilloso equipo esta temporada, es que los sueños aún pueden hacerse realidad en un fútbol moderno casi completamente arruinado por la desigualdad económica.
10Chelsea ⬇️
Cuanto más cambian las cosas en el Chelsea, más permanecen igual. Liam Rosenior tuvo un comienzo prometedor en Stamford Bridge al llevar al equipo azul a los octavos de final de la Liga de Campeones con una impresionante remontada y victoria sobre el Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona.
Sin embargo, la gran mayoría de los jugadores del Chelsea, muy jóvenes e inexpertos, siguen siendo tan inconsistentes e indisciplinados como lo eran bajo el mando del predecesor del entrenador, Enzo Maresca, como lo demuestra el hecho de que otro jugador fuera expulsado (Wesley Fofana) en el empate 1-1 del pasado fin de semana contra el Burnley, que lucha por mantenerse en la Premier League.
Por lo tanto, no estamos en absoluto convencidos de que vayan a superar al PSG en octavos de final, aunque el hecho de jugar el partido de vuelta en casa debería ayudarles.
9Real Madrid ⬇️
El empate del Real Madrid con el Benfica quedó claramente eclipsado por el supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr. y los vergonzosos intentos de José Mourinho de culpar al brasileño por incitar las impactantes escenas en el Estadio da Luz.
Sin embargo, aunque Vinicius ha encontrado su mejor forma en las últimas semanas, el Madrid sigue decepcionando bajo la dirección del novato Álvaro Arbeloa, por lo que es difícil evitar la sospecha de que el Madrid va a tener dificultades para superar al Manchester City en octavos de final. Es evidente que muchas cosas han cambiado en el Madrid desde que perdió ante el equipo de Pep Guardiola en diciembre, pero no todas para mejor...
8Sporting CP ⬆️
Las posibilidades que tenía el Sporting CP de clasificarse directamente para los octavos de final parecían haberse esfumado tras la derrota por 3-1 ante el Bayern de Múnich en la sexta jornada, ya que los dos últimos partidos del equipo lisboeta eran en casa contra el PSG y fuera contra el Athletic Club. Sin embargo, el gol de Luis Suárez en el minuto 90 dio al Sporting una sorprendente victoria por 2-1 sobre el vigente campeón, mientras que Alisson Santos marcó un gol aún más tardío en San Mamés para asegurar el séptimo puesto en la clasificación de la fase de grupos.
Ahora bien, no creemos necesariamente que el Sporting se encuentre entre los ocho mejores equipos de Europa, pero, basándonos en todo lo que hemos visto hasta ahora, tiene muchas posibilidades de alcanzar los cuartos de final tras empatar con el sorprendente Bodo/Glimt.
7Atlético de Madrid ⬆️
El Atlético de Madrid es uno de los equipos más interesantes que quedan en el torneo. El equipo de Diego Simeone ya no es tan sólido como antes, como lo demuestra la goleada por 4-0 que le propinó el Arsenal en la fase de grupos, además de los cuatro goles que encajó en los dos partidos de la eliminatoria contra el Club Brujas. Sin embargo, el fichaje en enero de Ademola Lookman, procedente del Atalanta, ha añadido aún más potencia a un ataque que arrasó en la reciente goleada al Barcelona en la Copa del Rey, mientras que el sorteo de octavos de final también les ha sido favorable, ya que se enfrentarán al Tottenham en lugar del Liverpool.
Sin embargo, mucho dependerá del estado de forma del delantero estrella Julián Álvarez, que parece haberse visto afectado negativamente por todas las especulaciones sobre su futuro en el Metropolitano. Alexander Sorloth dio un paso al frente contra el Brujas al marcar un hat-trick en el partido de vuelta, pero el Atlético necesitará que su verdadero talismán, Álvarez, dé lo mejor de sí mismo si quiere hacerse finalmente con el trofeo de la Liga de Campeones.
6París Saint-Germain ⬇️
Vitinha dijo que al París Saint-Germain no le supuso ningún problema pasar por la fase de eliminatorias para llegar a octavos de final, y es fácil entender por qué. Los partidos extra no perjudicaron en absoluto a los hombres de Luis Enrique la temporada pasada.
Sin embargo, el PSG no parece el mismo equipo que se enfrentó a uno tras otro a los equipos de la Premier League en su camino hacia la conquista de su primera Copa de Europa, con una impresionante goleada al Inter en Múnich, y creemos que eso se debe al cansancio tras un agitado 2025. Desde luego, no estuvieron ni mucho menos a su mejor nivel al imponerse por 5-4 al Mónaco en el global de la eliminatoria, que les enfrentará al Chelsea en una apasionante eliminatoria.
En el lado positivo, los parisinos demostraron en su reciente goleada al Marsella en Le Classique que siguen siendo una fuerza imparable cuando todos los jugadores están a tope, pero deben tener mucho cuidado con un equipo imprevisible como el Chelsea, que les goleó en la final del Mundial de Clubes del año pasado.
5Manchester City ⬇️
Pensábamos que el Manchester City había vuelto a alcanzar su mejor nivel cuando venció al Real Madrid en el Bernabéu, en medio de una racha de 10 victorias consecutivas en todas las competiciones, pero el equipo de Pep Guardiola sufrió un repentino y sorprendente bajón de forma tras el cambio de año, que incluyó una inesperada derrota ante el Bodo/Glimt.
Sin embargo, aún así logró colarse entre los ocho primeros de la Liga de Campeones aprovechando algunos resultados sorprendentes en otros partidos y asegurándose una victoria por 2-0 sobre el Galatasaray. Era ese tipo de victoria clara lo que Guardiola realmente necesitaba ver de su equipo, que se ha mostrado muy vulnerable en defensa esta temporada.
El City también afrontará su partido de vuelta de octavos de final contra el Madrid con una renovada confianza tras una buena racha de resultados en la liga nacional, que se debe en gran parte a que ha vuelto a invertir mucho dinero para fichar a dos jugadores de probada eficacia en la Premier League, Antoine Semenyo y Marc Guehi, durante el mercado de fichajes de enero. Y lo que es más importante, Erling Haaland vuelve a mostrarse muy activo tras un periodo de sequía goleadora, por lo que, aunque este no es en absoluto el mejor equipo de Guardiola, seguirá siendo difícil de parar en la fase eliminatoria.
4Barcelona ⬆️
Al final, el Barcelona hizo bien en terminar quinto en la fase de liga, ya que la clasificación directa para los octavos de final no parecía posible después de que el Chelsea les goleara por 3-0 en Stamford Bridge. Por lo tanto, hay que reconocer el mérito del Blaugrana por encadenar tres victorias consecutivas y evitar así la ignominia y las molestias de la ronda de play-off. Sin embargo, seguimos sin estar convencidos de su capacidad para llegar hasta el final esta temporada, sobre todo porque esa racha de victorias se produjo contra equipos que terminaron fuera de los 24 primeros puestos: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague.
La línea alta de Hansi Flick también sigue siendo un motivo de preocupación, ya que no solo fue explotada por el PSG durante su victoria en Cataluña en la segunda jornada, sino también por el Club Brujas, que la destrozó durante el empate 3-3 en Bélgica. Así pues, aunque la temible línea de ataque del Barça debería impulsarle a superar a un Newcastle al que ya ha vencido esta temporada, no hay nada que temer de una defensa que ha encajado 14 goles en solo ocho partidos de la Liga de Campeones, y que además quedó brutalmente expuesta en la reciente derrota por 4-0 en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
3Liverpool ⬆️
Europa ha sido la tabla de salvación de Arne Slot esta temporada. El Liverpool ya ha perdido la posibilidad de revalidar el título de la Premier League y se enfrenta a una dura lucha para terminar entre los cinco primeros, pero se ha convertido en el tapado para ganar la Liga de Campeones tras terminar tercero en la fase de grupos y empatar con el Galatasaray en los octavos de final.
No hay que olvidar, por supuesto, que los Reds fueron derrotados en Estambul en la fase de grupos y que han tenido repetidas dificultades para superar a equipos que se repliegan y emplean balones largos para eludir su presión.
Así que, aunque la falta de cobertura defensiva del Liverpool probablemente le pasará factura al final, y se encuentra en el lado equivocado del cuadro (se enfrentará al ganador del Chelsea-PSG en cuartos), ha mejorado mucho en ambos extremos del campo en las últimas semanas, y las noches europeas en Anfield siempre parecen sacar lo mejor de los de Merseyside.
2Bayern Múnich ↔️
El Bayern de Múnich pasó por una racha relativamente difícil en la Bundesliga a finales de enero (¡solo sumó un punto en dos partidos!), pero aún así se llevará el título, lo que le dará una gran ventaja sobre muchos de sus rivales europeos, ya que tendrá la oportunidad de dar descanso a sus jugadores clave entre las eliminatorias, mientras que otros contendientes de la Liga de Campeones lucharán por sumar puntos en sus respectivas ligas nacionales.
Por supuesto, los bávaros, que vencieron al PSG en París durante la fase de liga, también cuentan con un fantástico grupo de jugadores. Harry Kane es posiblemente el delantero centro más completo del fútbol mundial, Michael Olise es un talento ofensivo excepcional, Lennart Karl parece una estrella en ciernes, Luis Díaz ha rendido incluso mejor de lo que nadie podía esperar tras llegar del Liverpool el verano pasado, y ahora Jamala Musiala se está acercando a su plena forma física tras su larga baja.
Es cierto que el Atalanta podría ser un rival complicado en octavos de final para el Bayern, que también se enfrentará al ganador del Madrid-City en cuartos, pero los hombres de Vincent Kompany ya han demostrado ser capaces de vencer a cualquier equipo de Europa con su victoria sobre el PSG en París en noviembre.
1Arsenal ↔️
El Arsenal no es, ni mucho menos, el equipo más atractivo o entretenido del panorama futbolístico actual. Muchos de sus goles provienen de jugadas a balón parado y hay un cierto cinismo hacia el entrenador Mikel Arteta y algunos de sus jugadores clave que molesta a mucha gente. Sin embargo, lo cierto es que no vemos ningún equipo más fuerte en Inglaterra o Europa en este momento, y por eso el líder de la Premier League encabezó la fase de grupos de la Liga de Campeones con un récord impecable a pesar de tener que enfrentarse al Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y el Inter.
Obviamente, muchas cosas pueden cambiar durante la recta final de la temporada. Las lesiones, por ejemplo, pueden descarrilar cualquier campaña, pero la plantilla del Arsenal está ridículamente bien equipada para hacer frente a cualquier posible contratiempo. Dado que los Gunners también se encuentran en el lado más débil del cuadro y tendrán la ventaja de jugar en casa en la vuelta de todas sus posibles eliminatorias, realmente no podrían estar en mejor posición para ganar por fin una Copa de Europa, aunque siempre habrá dudas sobre su fortaleza mental hasta que ganen un trofeo importante con Arteta...