Por otra parte, la estrella del Real Madrid Vinicius Jr. puso en su sitio a José Mourinho y al Benfica tras una desagradable polémica por racismo, mientras que el Atlético, rival ciudadano, también pasó a octavos de final tras imponerse al Club Brujas.

El Mónaco también le puso las cosas difíciles al vigente campeón, el París Saint-Germain, pero el Newcastle lo tuvo bastante fácil contra el Qarabag, y el Bayer Leverkusen no tuvo demasiados problemas con el Olympiacos.

Así pues, ahora que conocemos la identidad de los 16 equipos que quedan, así como sus respectivos caminos hacia la final tras el sorteo del viernes en Nyon, ¿quién está en mejor posición para levantar el trofeo en Budapest el 30 de mayo? GOAL clasifica a todos los contendientes a continuación...

Última actualización: 26 de febrero de 2026.