Clasificación de poderío de la Liga de Campeones 2025-26: El Bayern de Múnich, el PSG y el Real Madrid envían mensajes a los equipos de la Premier League tras una semana frenética en los octavos de final

Tan cerca y tan lejos. Los aficionados del Newcastle soñaban con razón con un puesto en los cuartos de final de la Liga de Campeones después de que su equipo se adelantara en el marcador en los últimos minutos del partido de ida de octavos de final contra el Barcelona, disputado el martes en St. James' Park, gracias a un gol de Harvey Barnes.

Sin embargo, el penalti de Lamine Yamal en el último segundo cambió por completo el panorama de la eliminatoria. El Newcastle ahora necesita ganar en el Camp Nou para pasar de ronda, o al menos forzar la tanda de penaltis, y eso va a ser muy difícil contra un equipo que solo ha perdido un partido en casa en toda la temporada, y ese fue contra el PSG, en Montjuic.

Eddie Howe se animará por el hecho de que su equipo sumó un punto en París en la fase de grupos, lo que demuestra que puede causar problemas a los mejores equipos en su propio terreno. Sin embargo, en general, los Magpies son débiles fuera de casa, por lo que no vemos posible que pasen de ronda tras el dramático final del martes en Tyneside.