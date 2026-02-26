Clasificación de poderío de la Liga de Campeones 2025-26: el Arsenal en cabeza antes del sorteo de octavos de final, mientras el PSG y el Real Madrid tropiezan en la repesca, pero el Bodo/Glimt es la sensación de Europa tras sorprender al Inter
Tras una fase de liga dolorosamente prolongada, la fase eliminatoria de la Liga de Campeones finalmente comenzó este mes y, como era de esperar, produjo el tipo de drama por el que el torneo es famoso. El Bodo/Glimt fue sin duda la estrella de los play-offs, ya que el equipo noruego, que no era cabeza de serie, eliminó al subcampeón de la temporada pasada, el Inter. El Galatasaray también dio la sorpresa al derrotar a otro equipo italiano, la Juventus, aunque por los pelos, tras capitular casi por completo ante 10 hombres en Turín. Sin embargo, no todo fue pesimismo para la Serie A, ya que el Atalanta remontó y venció al Borussia Dortmund.
Por otra parte, la estrella del Real Madrid Vinicius Jr. puso en su sitio a José Mourinho y al Benfica tras una desagradable polémica por racismo, mientras que el Atlético, rival ciudadano, también pasó a octavos de final tras imponerse al Club Brujas.
El Mónaco también le puso las cosas difíciles al vigente campeón, el París Saint-Germain, pero el Newcastle lo tuvo bastante fácil contra el Qarabag, y el Bayer Leverkusen no tuvo demasiados problemas contra el Olympiacos.
Ahora que conocemos la identidad de los 16 equipos que quedan y los dos posibles rivales de cada club en la siguiente ronda, ¿quién está en mejor posición para levantar el trofeo en Budapest el 30 de mayo? GOAL clasifica a todos los contendientes antes del sorteo del viernes en Nyon...
Última actualización: 29 de enero de 2025. Equipos eliminados: Inter, Club Brujas, Qarabag, Olympiacos, Borussia Dortmund, Juventus, Benfica, Mónaco.
AFP
16Bayer Leverkusen ⬆️
La Champions League de esta temporada ha sido una auténtica montaña rusa para el Bayer Leverkusen, que sorprendió al Manchester City en el Etihad poco más de un mes después de caer por 7-2 en casa ante el París Saint-Germain.
Por lo tanto, puede resultar un poco difícil saber qué esperar del equipo de Kasper Hjulmand, que sigue contando con algunos jugadores de calidad en su plantilla, como Patrik Schick, Alex Grimaldo y Edmond Tapsoba, a pesar de que varios miembros del equipo de Xabi Alonso, ganador del doblete, siguieron al entrenador español cuando este abandonó el club el verano pasado.
Sin embargo, dada la naturaleza bastante austera de su victoria en la eliminatoria contra el Olympiacos, no le damos al Leverkusen, bastante limitado, ninguna posibilidad de vencer al Bayern de Múnich o al Arsenal en octavos de final.
AFP
15Galatasaray ⬆️
No hay que endulzarlo: el Galatasaray tiene mucha suerte de estar entre los 16 mejores. El campeón turco solo ganó tres partidos en la fase de grupos y sumó un solo punto en sus cuatro últimos encuentros. Gracias a la naturaleza muy indulgente del nuevo formato, 10 puntos fueron suficientes para disputar la eliminatoria contra la Juventus, a la que el Gala goleó por 5-2 en Estambul, gracias en gran parte a la expulsión de Juan Cabal en la segunda parte.
Sin embargo, el equipo de Okan Buruk estuvo absolutamente pésimo en el partido de vuelta en Turín, a pesar de que los bianconeri volvieron a quedarse con 10 hombres, y finalmente necesitó la prórroga para pasar de ronda.
Por lo tanto, es seguro que tanto el Tottenham como el Liverpool esperarán emparejarse con el Gala en octavos de final, aunque sería un error dar nada por sentado contra un equipo que cuenta con Victor Osimhen en la delantera y que además venció a los Reds en la segunda jornada.
Getty Images Sport
14Tottenham ⬇️
Todo ha cambiado en el Tottenham desde el final de la fase de liga, ya que conseguir una plaza en los octavos de final no salvó a Thomas Frank del despido, tras una racha de ocho partidos sin ganar en la Premier League. Los Spurs han recurrido, de forma bastante sorprendente, a Igor Tudor para que les ayude a evitar el descenso, y el croata no ha tenido un comienzo muy alentador, ya que su nuevo equipo sufrió una derrota por 4-1 ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres.
El Tottenham, por tanto, es una incógnita. Cuenta con un récord del 100 % en casa en la Liga de Campeones de esta temporada y sin duda tendría muchas posibilidades de alcanzar los cuartos de final si se enfrentara al Galatasaray en lugar del Atlético de Madrid. Sin embargo, su estado de forma es pésimo y la lista de lesionados es larga, por lo que no nos sorprendería en absoluto que Tudor diera prioridad a la permanencia en la Premier League antes que a prolongar su aventura europea.
Getty Images Sport
13Bodo/Glimt ⬆️
No tenemos palabras suficientes para elogiar al Bodo/Glimt, el equipo revelación de la Champions League. Incluso antes de que sorprendiera al Manchester City en la séptima jornada, ya considerábamos al modesto equipo noruego como uno de los mejores equipos a seguir en el torneo, por lo que no ocultamos nuestra alegría al ver cómo se clasificaba para los octavos de final tras derrotar al Atlético de Madrid en el Metropolitano en la última jornada de la fase de grupos.
Aun así, no nos atrevíamos a creer que pudieran llegar a octavos de final, tras quedar emparejados con el Inter en los play-offs. Sin embargo, el Bodo logró su hazaña más notable hasta la fecha al derrotar al subcampeón de la temporada pasada en ambos partidos, lo que le valió enfrentarse al Sporting CP o al City. Llegados a este punto, ya no sabemos qué pensar, porque si algo nos ha enseñado este maravilloso equipo esta temporada es que los sueños aún pueden hacerse realidad en un fútbol moderno casi completamente arruinado por la desigualdad económica.
AFP
12Atalanta ⬆️
Tras desperdiciar una magnífica oportunidad de pasar directamente a octavos de final al sumar solo un punto en sus dos últimos partidos de la fase de grupos, el Atalanta parecía destinado a quedar eliminado en la ronda de play-off tras una lamentable derrota por 2-0 ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.
Sin embargo, los bergamaschi protagonizaron una brillante remontada en el New Balance Arena, dando la vuelta al marcador con tres goles de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta y Mario Pasalic antes de la hora de juego, y aunque el BVB empató el global gracias a Karim Aeyemi, los hombres de Raffaelle Palladino pasaron de ronda gracias a un penalti en el último suspiro de Lazar Samardzic.
Así pues, aunque La Dea lo tendrá difícil en la siguiente ronda, ya sea contra el Arsenal o el Bayern de Múnich, el Atalanta sigue siendo uno de los grandes revelaciones del fútbol y ya ha derrotado al Chelsea en la competición de esta temporada.
Getty Images Sport
11Newcastle ⬆️
A mitad de la fase de grupos, el Newcastle estaba muy bien posicionado para pasar directamente a octavos de final. Sin embargo, solo consiguió ganar uno de sus cuatro últimos partidos y, por lo tanto, terminó en la repesca, donde tuvo la gran suerte de enfrentarse al Qarabag, al que goleó por un marcador global de 9-3.
El buen estado de forma de Anthony Gordon en la Liga de Campeones es sin duda motivo de optimismo, mientras que el Newcastle siempre es un equipo muy difícil de batir en St. James' Park, por lo que sin duda tiene capacidad para dar la sorpresa ante el Chelsea o el Barcelona ante su propia afición (¡aunque los blaugranas ya hayan ganado esta temporada en Tyneside!).
Sin embargo, el Newcastle se encuentra en la mitad inferior de la Premier League por tres razones clave: es tan poco fiable en ataque como en defensa; el centro del campo está perdido sin su capitán Bruno Guimaraes, lesionado; y suele rendir muy mal fuera de casa. Por lo tanto, los Magpies tienen ante sí una difícil tarea para clasificarse para los cuartos de final.
AFP
10Sporting CP ↔️
Las posibilidades que tenía el Sporting CP de clasificarse directamente para los octavos de final parecían haberse esfumado tras la derrota por 3-1 ante el Bayern de Múnich en la sexta jornada, ya que los dos últimos partidos del equipo lisboeta eran en casa contra el PSG y fuera contra el Athletic Club. Sin embargo, el gol de Luis Suárez en el minuto 90 dio al Sporting una sorprendente victoria por 2-1 sobre el vigente campeón, mientras que Alisson Santos marcó un gol aún más tardío en San Mamés para asegurar el séptimo puesto en la clasificación de la fase de grupos.
Ahora bien, no creemos necesariamente que el Sporting se encuentre entre los ocho mejores equipos de Europa, pero, basándonos en todo lo que hemos visto hasta ahora, al menos tiene posibilidades de llegar a cuartos de final, incluso si le toca enfrentarse al Real Madrid en lugar del Bodo/Glimt.
AFP
9Atlético de Madrid ⬆️
El Atlético de Madrid es uno de los equipos más impredecibles que quedan en el torneo. El equipo de Diego Simeone ya no es tan sólido como antes, como lo demuestra la goleada por 4-0 que le propinó el Arsenal en la fase de grupos, además de los cuatro goles que encajó en los dos partidos de la eliminatoria contra el Club Brujas. Sin embargo, el fichaje en enero de Ademola Lookman, procedente del Atalanta, ha añadido aún más potencia a un ataque que arrasó en la reciente goleada al Barcelona en la Copa del Rey.
El sorteo de los octavos de final del viernes tendrá, obviamente, un gran impacto en las esperanzas del Atlético de ganar su primera Copa de Europa, ya que el Liverpool es, evidentemente, un equipo mucho más fuerte que el Tottenham, pero pase lo que pase, mucho dependerá del estado de forma del delantero estrella Julián Álvarez, que parece haberse visto afectado por los rumores sobre su futuro.
Getty Images Sport
8Chelsea ⬇️
Cuanto más cambian las cosas en el Chelsea, más permanecen igual. Liam Rosenior tuvo un comienzo prometedor en Stamford Bridge al llevar al equipo azul a los octavos de final de la Liga de Campeones con una impresionante remontada y victoria sobre el Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona.
Sin embargo, la gran mayoría de los jugadores del Chelsea, muy jóvenes e inexpertos, siguen siendo tan inconsistentes e indisciplinados como lo eran bajo el mando del predecesor del entrenador, Enzo Maresca, como lo demuestra el hecho de que otro jugador fuera expulsado (Wesley Fofana) en el empate 1-1 del pasado fin de semana contra el Burnley, que lucha por mantenerse en la Premier League.
Por lo tanto, no estamos nada convencidos de que vayan a superar al PSG o al Newcastle en octavos de final, aunque el hecho de jugar el partido de vuelta en casa debería ayudarles.
Getty Images Sport
7Real Madrid ⬆️
El empate del Real Madrid con el Benfica quedó claramente eclipsado por el supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr. y los vergonzosos intentos de José Mourinho de culpar al brasileño por incitar las impactantes escenas en el Estadio da Luz.
Sin embargo, aunque Vinicius ha encontrado su mejor forma en las últimas semanas, el Madrid sigue decepcionando bajo la dirección del novato Álvaro Arbeloa, por lo que es difícil evitar la sospecha de que el Real Madrid realmente necesita enfrentarse al Sporting CP en octavos de final, en lugar del Manchester City, si quiere pasar a cuartos.
AFP
6Barcelona ⬇️
Al final, el Barcelona hizo bien en terminar quinto en la fase de liga, ya que la clasificación directa para los octavos de final no parecía posible después de que el Chelsea les goleara por 3-0 en Stamford Bridge. Por lo tanto, hay que reconocer el mérito del Blaugrana por encadenar tres victorias consecutivas y evitar así la ignominia y las molestias de la ronda de play-off. Sin embargo, seguimos sin estar convencidos de su capacidad para llegar hasta el final esta temporada, sobre todo porque esa racha de victorias se produjo contra equipos que terminaron fuera de los 24 primeros puestos: Eintracht Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague.
La línea alta de Hansi Flick también sigue siendo un motivo de preocupación, ya que no solo fue explotada por el PSG durante su victoria en Cataluña en la segunda jornada, sino también por el Club Brujas, que la destrozó durante el empate 3-3 en Bélgica. Así que, aunque la maravillosa variedad de talento ofensivo del Barça, con Raphinha y Lamine Yamal, lo convierte en un equipo temible, no hay nada que temer de una defensa que ha encajado 14 goles en solo ocho partidos de la Liga de Campeones, y que además quedó brutalmente expuesta en la reciente derrota por 4-0 en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
Getty Images Sport
5París Saint-Germain ⬆️
Vitinha dijo que al París Saint-Germain no le supuso ningún problema pasar por la fase de eliminatorias para llegar a octavos de final, y es fácil entender por qué. Los partidos extra no perjudicaron en absoluto a los hombres de Luis Enrique la temporada pasada.
Sin embargo, el PSG no parece el mismo equipo que se enfrentó a uno tras otro a los equipos de la Premier League en su camino hacia la conquista de su primera Copa de Europa, con una impresionante goleada al Inter en Múnich, y creemos que eso se debe al cansancio tras un agitado 2025. Desde luego, no estuvieron ni mucho menos a su mejor nivel al imponerse por 5-4 al Mónaco en el global de la eliminatoria, que les enfrentará al Chelsea o al Barcelona.
Aun así, el PSG ya ha vencido al Blaugrana en la Liga de Campeones esta temporada y ha demostrado en su reciente goleada al Marsella en Le Classique que sigue siendo una fuerza imparable cuando todos sus jugadores están en forma.
AFP
4Liverpool ⬇️
Europa ha sido la tabla de salvación de Arne Slot esta temporada. El Liverpool ya ha perdido la posibilidad de revalidar el título de la Premier League y se enfrenta a una dura lucha para terminar entre los cinco primeros, pero se ha convertido en el tapado para ganar la Liga de Campeones tras terminar tercero en la fase de liguilla.
El equipo de Slot sigue teniendo muchos problemas, ya que le cuesta romper la defensa de los equipos que se repliegan y recurre a balones largos para sortear su presión. Sin embargo, pocos rivales han jugado así contra ellos en Europa y el Liverpool ha prosperado como resultado, venciendo al Atlético de Madrid, al Real Madrid y al Inter en su camino directo a los octavos de final.
La sorprendente falta de cobertura defensiva de los Reds probablemente les pasará factura al final, pero en realidad parecen una apuesta decente para llegar a las semifinales, dado que han mejorado mucho en ambos extremos del campo en las últimas semanas, mientras que Anfield siempre parece sacar lo mejor de los de Merseyside.
Getty Images Sport
3Manchester City ⬆️
Pensábamos que el Manchester City había vuelto a alcanzar su mejor nivel cuando venció al Real Madrid en el Bernabéu, en medio de una racha de 10 victorias consecutivas en todas las competiciones, pero el equipo de Pep Guardiola sufrió un repentino y sorprendente bajón de forma tras el cambio de año, que incluyó una inesperada derrota ante el Bodo/Glimt.
Sin embargo, aún así logró colarse entre los ocho primeros de la Liga de Campeones aprovechando algunos resultados sorprendentes en otros partidos y asegurándose una victoria por 2-0 sobre el Galatasaray. Era ese tipo de victoria clara lo que Guardiola realmente necesitaba ver de su equipo, que se ha mostrado muy vulnerable en defensa esta temporada.
El City también afrontará su partido de vuelta de octavos de final contra el Madrid o el Bodo rebosante de confianza tras una buena racha de resultados en la liga nacional, que se debe en gran medida a que ha vuelto a invertir mucho dinero para fichar a dos jugadores de probada eficacia en la Premier League, Antoine Semenyo y Marc Guehi, durante el mercado de fichajes de enero. Y lo que es más importante, Erling Haaland vuelve a mostrarse muy activo tras un periodo de sequía goleadora, por lo que, aunque este no es en absoluto el mejor equipo de Guardiola, seguirá siendo difícil de parar en la fase eliminatoria.
AFP
2Bayern Múnich ↔️
El Bayern de Múnich pasó por una racha relativamente difícil en la Bundesliga a finales de enero (¡solo sumó un punto en dos partidos!), pero aún así se llevará el título, lo que le dará una gran ventaja sobre muchos de sus rivales europeos, ya que tendrá la oportunidad de dar descanso a sus jugadores clave entre las eliminatorias, mientras que otros contendientes de la Liga de Campeones lucharán por sumar puntos en sus respectivas ligas nacionales.
Por supuesto, los bávaros, que vencieron al PSG en París durante la fase de liga, también cuentan con un fantástico grupo de jugadores. Harry Kane es posiblemente el delantero centro más completo del fútbol mundial, Michael Olise es un talento ofensivo excepcional, Lennart Karl parece una estrella en ciernes, mientras que Luis Díaz ha rendido incluso mejor de lo que nadie podía esperar tras llegar del Liverpool el verano pasado.
Sin embargo, no se puede subestimar la importancia del regreso de Jamal Musiala. El número 10 abrió el marcador en el último partido de la fase de liga del Bayern, contra el PSV, con su primer gol de la temporada, y aunque todavía está recuperando su forma física, podría hacer que la línea de ataque de Vincent Kompany fuera imparable en la fase eliminatoria.
Getty Images Sport
1Arsenal ↔️
El Arsenal no es, ni mucho menos, el equipo más atractivo o entretenido del panorama futbolístico actual. Muchos de sus goles provienen de jugadas a balón parado y hay un cierto cinismo hacia el entrenador Mikel Arteta y algunos de sus jugadores clave que molesta a mucha gente. Sin embargo, lo cierto es que no vemos ningún equipo más fuerte en Inglaterra o Europa en este momento, y por eso el líder de la Premier League ha terminado primero en la fase de grupos de la Liga de Campeones con un récord impecable, a pesar de haber tenido que enfrentarse al Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y el Inter.
Obviamente, muchas cosas pueden cambiar durante la recta final de la temporada. Las lesiones, por ejemplo, pueden descarrilar cualquier campaña, pero la plantilla del Arsenal está ridículamente bien equipada para hacer frente a cualquier posible contratiempo. Dado que los Gunners tendrán la ventaja de jugar en casa en la vuelta de todas sus posibles eliminatorias, realmente no podrían estar en mejor posición para ganar por fin una Copa de Europa, aunque habrá dudas sobre su fortaleza mental hasta que consigan ganar un trofeo importante.