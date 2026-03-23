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Ballon d'Or Feminin Power Rankings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Clasificación de poder del Balón de Oro Femenino 2026: ¿Quién pondrá fin al dominio de tres años de Aitana Bonmati en el Balón de Oro Femenino?

Aitana Bonmati ha ganado los tres últimos Balones de Oro Femeninos, pero en 2026 el galardón recaerá en otra jugadora. ¿Será la dos veces ganadora y compañera en el Barcelona, Alexia Putellas, quien vuelva a reafirmarse como la mejor jugadora del fútbol femenino? ¿O podría aparecer un nuevo nombre en la lista de ganadoras cuando se entregue el Balón de Oro en París en octubre?

Por desgracia, una fractura de peroné, que requirió intervención quirúrgica, ha mantenido a Bonmati fuera de las canchas desde noviembre, y es poco probable que vuelva a jugar con el Barça esta temporada. Hay muchas otras estrellas que han sido nominadas a este premio en años anteriores y que también se han perdido gran parte de la temporada, ya sean más estrellas del equipo catalán, como Patri Guijarro y Mapi León, o talentos emblemáticos como Lauren James y Barbra Banda. Por lo tanto, necesitarán un gran esfuerzo final para mantenerse en la pugna por el Balón de Oro de este año.

A la intriga se suma el hecho de que este no es un año de Mundial en el fútbol femenino. Por ello, los últimos meses de la actual temporada europea tendrán un peso decisivo a la hora de determinar quién sube al podio en la lucha por el Balón de Oro Femenino 2026. Las últimas fases de la Liga de Campeones Femenina serán clave en este sentido, lo que hace que el inicio de los cuartos de final esta semana resulte aún más interesante.

Entonces, ¿quiénes se han colocado en la pugna por el Balón de Oro Femenino de este año gracias a sus actuaciones en lo que va de temporada? GOAL repasa las candidatas más probables al Balón de Oro ahora que vuelve la Liga de Campeones...

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    15Vivianne Miedema (Manchester City)

    En la temporada 2025-26: 11 goles y cinco asistencias.

    Una desafortunada racha de lesiones ha hecho que haya pasado bastante tiempo desde la última vez que Vivianne Miedema fue nominada al Balón de Oro, ya que no ha aparecido en la lista final desde que quedó en undécimo lugar en 2022. Pero la holandesa es considerada por muchos como una de las mejores jugadoras del planeta y, esta temporada, está recordando a todo el mundo por qué se clasificó entre las cinco primeras en la votación del Balón de Oro en las dos ediciones anteriores a 2022, desempeñando un papel clave en una campaña que parece destinada a dar al Manchester City su primer título de la Superliga Femenina en 10 años.

    Solo dos jugadoras han marcado más goles en la máxima categoría inglesa esta temporada que Miedema, que también ocupa el segundo puesto en asistencias y en contribuciones directas a los goles combinadas. La ausencia del City en las competiciones europeas perjudicará sus opciones de igualar algunos de los puestos más altos que ha alcanzado anteriormente en el Balón de Oro, pero la delantera debería conseguir una nominación en su primera temporada sin lesiones en bastante tiempo.

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  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    14Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    En la temporada 2025-26: 10 goles y nueve asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Hay varios factores que influyen a la hora de otorgar el Balón de Oro Femenino. Por supuesto, el rendimiento y las estadísticas de cada jugadora son fundamentales, especialmente en los grandes escenarios, al igual que ganar títulos. Pero sería ingenuo no tener en cuenta la importancia del reconocimiento del nombre a la hora de otorgar este premio.

    A lo largo de los años se han producido muchas omisiones extrañas; por ejemplo, a menudo se ha pasado por alto a estrellas de la Bundesliga, una liga relativamente menos conocida, mientras que la maestra del Barcelona, Caroline Graham Hansen, tuvo que esperar hasta 2024 para recibir su primera nominación. Sin embargo, la internacional noruega ha roto ese techo de cristal y debería volver a estar en la pugna en 2026.

    Solo dos jugadoras han participado más directamente en goles en la Liga F esta temporada que Graham Hansen, que suma seis goles y ocho asistencias en tan solo 12 partidos como titular, y con el Barça en liza por otros tres trofeos, tras haber ganado ya uno, la veloz extremo tendrá la oportunidad de demostrar sus cualidades y postularse para otro buen resultado en la votación del Balón de Oro.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    13Georgia Stanway (Bayern de Múnich)

    En la temporada 2025-26: 15 goles, 11 asistencias. Ganó la Supercopa de Alemania.

    Aunque las estrellas femeninas en Alemania a veces pueden tener dificultades para obtener un mayor reconocimiento a nivel mundial, hay algunas excepciones. Como bicampeona de Europa con Inglaterra y finalista del Mundial, Georgia Stanway es uno de esos grandes nombres, y la estrella del Bayern de Múnich está cuajando una temporada maravillosa.

    A pesar de desempeñar un papel más defensivo en el centro del campo con su club esta temporada, ocupa el octavo puesto en la clasificación de participación directa en goles de la Bundesliga, con seis goles y ocho asistencias en solo 18 partidos desde esa posición más retrasada. También ha mantenido ese buen estado de forma durante los parones internacionales, con ocho goles y tres asistencias en solo seis partidos con Inglaterra en 2025-26.

    El Bayern ya ha ganado un trofeo y sigue en liza por tres más, con la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United que comienza esta semana. En su última temporada en el club, antes de su prolongado fichaje por el Arsenal, Stanway será una jugadora clave en esa lucha en cuatro frentes y puede reforzar sus opciones de conseguir su segunda nominación al Balón de Oro en el proceso.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    12Yui Hasegawa (Manchester City)

    En la temporada 2025-26: seis goles y cuatro asistencias. Ganó la Copa de Asia.

    Nominada en 2023 y 2024, Yui Hasegawa debería volver a estar en la lista preliminar en 2026, ya que ha sido el motor del Manchester City, que ha arrasado en la WSL esta temporada. Jugando en un brillante doble pivote en el centro del campo junto a la joven inglesa Laura Blindkilde Brown, Hasegawa ha tenido más libertad para subir al ataque esta temporada y eso se ha traducido en más contribuciones a los goles, lo que no hará sino reforzar aún más sus opciones.

    El hecho de que Hasegawa fuera una jugadora clave en el triunfo de Japón en la Copa de Asia este mes refuerza enormemente sus credenciales, sumando otro trofeo a su palmarés junto al título de la WSL que el City está a punto de levantar en unas semanas.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    En la temporada 2025-26: siete goles y una asistencia. Ganó la Bota de Oro de la NWSL.

    Siempre es difícil saber cómo se valorará a las estrellas de la NWSL en la votación del Balón de Oro, ya que el calendario de la liga no se ajusta a los parámetros del premio en cuanto a fechas y plazos. El año pasado, solo hubo tres estrellas de la NWSL nominadas, y la presencia tanto de Marta como de Esther González se debió más bien a sus hazañas en grandes torneos, ya que Marta recibió el Balón de Oro tras ayudar a Brasil a ganar la Copa América y González fue la máxima goleadora de la Eurocopa 2025, en la que España llegó a la final.

    La nominación de Temwa Chawinga, sin embargo, se basó en su excelente rendimiento en la NWSL. En la temporada 2024, cuyos últimos meses fueron relevantes para el Balón de Oro, Chawinga ganó la Bota de Oro y el premio a la Jugadora Más Valiosa. En la temporada 2025, volvió a hacerse con ambos galardones, al tiempo que ayudó al Kansas City Current a ganar el NWSL Shield.

    Por ello, la delantera debería volver a ser tenida en cuenta en la votación del Balón de Oro, y tendrá una nueva oportunidad de ampliar su palmarés este verano, cuando Malaui debute en la Copa Africana de Naciones Femenina.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    10Hannah Hampton (Chelsea)

    En la temporada 2025-26: 13 partidos sin encajar goles. Ganó la Copa de la Liga. 

    Tras conquistar un triplete nacional invicto en la primera temporada de Sonia Bompastor al frente del equipo el año pasado, esta no ha sido una campaña fácil para el Chelsea. Las Blues están muy lejos de los primeros puestos de la WSL y parecen destinadas a ceder su corona por primera vez en siete años. Sin embargo, aún quedan muchas oportunidades de ganar títulos y aprovecharon al máximo la primera de ellas al vencer al Manchester United por 2-0 en la final de la Copa de la Liga en marzo, con Hannah Hampton logrando su decimotercer partido sin encajar goles de la temporada. Este registro lo ha conseguido en solo 22 partidos.

    Es un total especialmente impresionante por parte de Hampton, ya que el Chelsea ha optado por un enfoque más ofensivo esta temporada, lo que a menudo ha dejado a la portera expuesta. Sin embargo, se ha mostrado a la altura, evitando 2,6 goles en la WSL según las estadísticas de goles esperados deOpta.

    Es ampliamente reconocido que Hampton es una de las mejores porteras del mundo en este momento, si no la mejor, y tras quedar décima en la votación del Balón de Oro el año pasado, debería volver a estar entre las candidatas esta vez, dado que ha tenido otra temporada excelente.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    9Khadija Shaw (Manchester City)

    En la temporada 2025-26: 20 goles y siete asistencias.

    Aunque sus opciones al Balón de Oro probablemente se vean limitadas por la falta de fútbol europeo, Khadija Shaw debería acumular muchos votos para el Balón de Oro a finales de este año gracias a una fantástica temporada frente a la portería que parece destinada a impulsar al Manchester City hacia su primer título de la WSL en 10 años. Shaw suma 18 goles en 18 partidos de liga esta temporada, más del doble que cualquier otra jugadora de la división, y además ha sumado cuatro asistencias, lo que la convierte, con diferencia, en la delantera más productiva de la WSL.

    Si el City logra el título, como muchos esperan, sin duda estará entre las nominadas, y si consigue ayudar al equipo a alcanzar nuevos éxitos en la FA Cup, eso probablemente contribuiría en gran medida a catapultarla en la clasificación.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    8Klara Buhl (Bayern de Múnich)

    En la temporada 2025-26: 10 goles, 20 asistencias. Ganó la Supercopa de Alemania.

    Una vez más, las jugadoras alemanas pueden pasar desapercibidas en la votación para este premio, pero las increíbles cifras de Klara Buhl destacaron claramente el año pasado y, en esta ocasión, se perfila un rendimiento aún mejor. La veloz extremo ya ha igualado su número de goles y asistencias en la Bundesliga del año pasado, y sus números en la Liga de Campeones han mejorado notablemente, con la impresionante cifra de ocho asistencias en seis partidos hasta la fecha.

    El 19.º puesto de Buhl en la votación del Balón de Oro Femenino de 2025 se debió en parte a sus actuaciones en la Eurocopa 2025, donde ayudó a Alemania a alcanzar las semifinales. Pero si consigue mantener su estado de forma actual —esperemos que esté disponible de nuevo tras una lesión cuando el Bayern de Múnich se enfrente al Manchester United en los cuartos de final de la Liga de Campeones— y dado que el club aspira a ganar otro triplete nacional, podría beneficiarse de que varias de las que la superaron en la clasificación el año pasado hayan sido víctimas de desafortunadas lesiones.

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    7Pernille Harder (Bayern de Múnich)

    En la temporada 2025-26: 24 goles y 10 asistencias. Ganó la Supercopa de Alemania.

    Tras quedar segunda en la primera votación del Balón de Oro Femenino en 2018, Pernille Harder sigue en plena forma en 2026. Es probable que la internacional danesa tuviera un Balón de Oro en su vitrina si el galardón se hubiera entregado en 2020, y sigue gozando de gran prestigio entre los votantes, ya que el año pasado quedó en el puesto 20 a pesar de que su selección danesa cayera eliminada en la fase de grupos de la Eurocopa 2025 sin sumar ningún punto.

    Esto se produjo tras una magnífica temporada en la que conquistó el triplete con el Bayern de Múnich, y los bávaros van por buen camino para lograr un éxito similar esta vez, mientras que Harder está registrando unas cifras que parecen destinadas a superar las del año pasado. Ya ha dado más asistencias esta temporada y está a solo un gol de su cuenta goleadora de la 2024-25. Si el Bayern termina con fuerza en Alemania y sigue adelante en Europa, su figura podría alcanzar su mejor clasificación en el Balón de Oro en varios años.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6Mariona Caldentey (Arsenal)

    En la temporada 2025-26: seis goles y cuatro asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA y la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    Tras quedar segunda en la votación del Balón de Oro el año pasado, ¿podría Mariona Caldentey hacerse con el Balón de Oro esta vez? La internacional española sigue siendo sin duda una figura clave en el Arsenal esta temporada y ya ha ayudado al equipo a conquistar un título, la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    Las estadísticas ofensivas de Caldentey han bajado con respecto al año pasado, tanto en la liga como en la Liga de Campeones, debido al papel más retrasado que se le ha pedido que desempeñe de forma más habitual a nivel de club, y es probable que eso afecte a sus posibilidades. Sin embargo, con las últimas fases de la defensa del título europeo de las Gunners a la vuelta de la esquina y otras oportunidades de conquistar títulos en el horizonte, todo eso aún podría cambiar.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Alessia Russo (Arsenal)

    En la temporada 2025-26: 19 goles y seis asistencias. Ganó la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    El año pasado, Alessia Russo quedó tercera en la votación del Balón de Oro. Esta vez, a nivel individual, está cuajando una temporada aún mejor. ¿Podría ser ella la que dé el salto y gane el Balón de Oro?

    Hay que decir que el papel que desempeñó Russo en la exitosa defensa del título europeo de Inglaterra y en el triunfo del Arsenal en la Liga de Campeones contribuyó a su excelente resultado en la votación, por lo que es probable que las Gunners tengan que terminar la temporada con fuerza para que ella vuelva a estar en la pugna, dado que parece poco probable que ganen la liga. Sin embargo, eso no es imposible, teniendo en cuenta el éxito europeo del Arsenal la temporada pasada y, sobre todo, el ritmo al que Russo está marcando goles. 

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    4Ewa Pajor (Barcelona)

    En la temporada 2025-26: 25 goles y cuatro asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Ewa Pajor sigue registrando unas cifras impresionantes frente a la portería y su papel en la sólida temporada del Barcelona en cuatro frentes debería garantizarle volver a la lista de candidatas al Balón de Oro este año, tras una actuación muy exitosa en 2025. La última vez, la internacional polaca se llevó el Trofeo Gerd Müller por sus hazañas goleadoras y también quedó octava en la votación para el premio principal. ¿Podría quedar más arriba esta temporada?

    Pajor está marcando a un ritmo similar al de la temporada pasada, lo que le proporciona una buena base de cara a los importantes partidos que se avecinan para el Barça y que decidirán el título. También ha ayudado a Polonia a empezar con buen pie su camino hacia la clasificación para el Mundial femenino por primera vez, y sin duda, seguir así también podría favorecer su candidatura.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    En la temporada 2025-26: 11 goles y siete asistencias. Ganó la Copa de la Liga.

    Sería una gran sorpresa que Melchie Dumornay no ganara el Balón de Oro en algún momento, es así de buena. Es algo que ha demostrado una y otra vez con sus actuaciones en el Lyon esta temporada, destacando regularmente como la mejor jugadora sobre el terreno de juego cuando juega el gigante francés.

    Tras marcar a un ritmo extraordinario el año pasado, Dumornay está dando más asistencias esta temporada, pero sigue encontrando el fondo de la red en los momentos importantes, y de forma espectacular. Así ocurrió a principios de este mes, cuando el Lyon se enfrentó al PSG en la final de la Copa de la Liga, ya que su magnífico gol resultó ser el único del partido y dio al OL lo que espera que sea el primero de los cuatro títulos de esta temporada.

    El Lyon también parece estar bien posicionado para llegar lejos en las últimas fases de la Liga de Campeones. Si es así, Dumornay probablemente será una pieza clave, y como resultado debería ascender en la clasificación del Balón de Oro.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Claudia Pina (Barcelona)

    En la temporada 2025-26: 25 goles y ocho asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA y la Supercopa de España.

    Claudia Pina está cuajando una temporada sencillamente excepcional. En esta lista, solo Pajor ha marcado tantos goles y solo Harder y Buhl tienen más participaciones directas en goles en la temporada 2025-26, con la jugadora de 24 años subiendo a un nivel completamente nuevo tras parecer haber hecho exactamente lo mismo el año pasado.

    La regularidad de Pina ha sido increíblemente impresionante, y si es capaz de mantenerla en las fases finales de la Liga de Campeones, donde la atención es mayor y hay mucho en juego, debería superar con creces el 11.º puesto que ocupó el año pasado en la clasificación del Balón de Oro. De hecho, parece una seria candidata al premio.

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    1Alexia Putellas (Barcelona)

    En la temporada 2025-26: 17 goles y ocho asistencias. Ganó la Liga de Naciones Femenina de la UEFA y la Supercopa de España.

    Para muchos, Alexia Putellas habría sido una merecida ganadora del Balón de Oro Femenino de 2025. La estrella del Barcelona estuvo posiblemente mejor que nunca la temporada pasada, dejando atrás unos años difíciles marcados por las lesiones para alcanzar un nivel de otro mundo, mientras las catalanas ganaban el triplete nacional y llegaban a la final de la Liga de Campeones.

    En estos momentos, dado su nivel constante de talla mundial, su historial en la votación del Balón de Oro y el estatus del Barça como quizás el equipo más peligroso de Europa, parece la primera favorita para el Balón de Oro Femenino de 2026.