Clasificación de la selección inglesa para la Copa Mundial Femenina de 2027: ¿Quiénes formarán parte del equipo de Sarina Wiegman el próximo verano?

Cabe señalar que, por el momento, no está claro cuántas jugadoras podrá convocar Wiegman para la Copa del Mundo. Las plantillas masculinas se ampliaron a 26 para la edición de 2022 y así se ha mantenido para 2026, con un aumento del número de jugadoras permitido también en la mayoría de los torneos continentales desde entonces. No ha ocurrido lo mismo en el fútbol femenino, ya que Wiegman estará limitada a 23 jugadoras para la Copa del Mundo Femenina de 2023 y la Eurocopa de 2025. Seguramente habrá más información al respecto a medida que se acerque el torneo.

Wiegman tendrá que elegir a una portera más, eso es seguro. Ninguna de las otras opciones del grupo de jugadoras ha tenido minutos de juego constantes en los últimos meses y eso probablemente marcará la diferencia al final. Parece que la elección estará entre Khiara Keating y Ellie Roebuck, pero Sophie Baggaley también ha sido convocada recientemente cuando se han producido lesiones.

En cuanto a las defensas, dada la versatilidad de muchas de las integrantes más probables de la selección prevista para la Copa Mundial Femenina de 2027, siempre es difícil saber por qué grupo se decidirá Wiegman. Siendo realistas, las seis mencionadas anteriormente cubren todas las posiciones de la línea defensiva, por lo que solo queda por ver qué otras cualidades o qué profundidad posicional adicional quiere tener a su disposición.

Niamh Charles, Anouk Denton y Taylor Hinds pueden jugar tanto en la derecha como en la izquierda, y Poppy Pattinson se ha convertido recientemente en una opción natural para el problemático puesto de lateral izquierdo. Por su parte, la central Lotte Wubben-Moy formó parte de las plantillas de la Eurocopa 2022, la Copa Mundial Femenina 2023 y la Eurocopa 2025, lo que podría jugar muy a su favor.

En el centro del campo, Grace Clinton ha tenido dificultades para jugar desde su fichaje por el Manchester City el verano pasado, lo que está perjudicando sus ambiciones con la selección inglesa, mientras que su compañera de club Laura Blindkilde Brown está brillando en el líder de la Superliga femenina, pero aún no ha visto cómo eso se traduce en más oportunidades con las Lionesses.

Luego está Freya Godfrey, la delantera de 20 años que ha participado en las dos últimas concentraciones de Inglaterra debido a las lesiones de otras delanteras. Las posiciones de ataque están muy cubiertas en este equipo, por lo que es posible que solo las bajas le permitan entrar en la convocatoria el próximo verano, pero de aquí a entonces pueden cambiar muchas cosas en cuanto a minutos de juego y estado de forma.

Total de jugadoras: 30