En la «Semana de la Rivalidad» de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, el «Cascadia Classic» y el «SoCal Showdown» prometían emoción.

En el Cascadia Classic, el Seattle Reign venció 2-0 a las Portland Thorns con tantos de Ryanne Brown y Maddie Mercado. En el SoCal Showdown, Angel City sorprendió 2-0 al líder San Diego Wave.

El Angel City, que llegaba con un balance de 5-6-1, mostró una primera parte casi perfecta: dos goles y luego firmeza para llevarse los tres puntos en el Snapdragon Stadium.

Pese a la caída, el Wave sigue líder con 28 puntos. Washington subió al segundo lugar tras la derrota de Portland y su victoria 1-0 en Carolina del Norte.

La emoción no se limitó a los derbis: el domingo, Denver Summit y Houston Dash empataron 2-2 con varios goles espectaculares.

Yazmeen Ryan, del Denver, abrió el marcador en el 14’, dribló a varias defensas y colocó un disparo desde la frontal que entró por la escuadra derecha.

Un minuto después, Houston respondió con un contraataque rápido y un pase preciso que Kat Rader remató para igualar 1-1 al descanso.

La clasificación está apretada: el Wave lidera con 28 puntos, seguido por Spirit y Thorns con 27. Gotham FC, Utah Royals y Kansas City Current suman 24.

Tras la «Semana de la Rivalidad», GOAL clasifica a los 16 equipos...