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Ary Borges, Angel CityGetty

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Clasificación de la NWSL: Angel City sorprende al líder, San Diego Wave; Trinity Rodman impulsa al Washington Spirit al primer lugar y Racing Louisville toca fondo

NWSL
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
T. Rodman

Angel City sorprendió a San Diego, Seattle se llevó el orgullo de Cascadia y Washington lidera la última clasificación de GOAL de los 16 equipos de la NWSL.

En la «Semana de la Rivalidad» de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, el «Cascadia Classic» y el «SoCal Showdown» prometían emoción.

En el Cascadia Classic, el Seattle Reign venció 2-0 a las Portland Thorns con tantos de Ryanne Brown y Maddie Mercado. En el SoCal Showdown, Angel City sorprendió 2-0 al líder San Diego Wave.

El Angel City, que llegaba con un balance de 5-6-1, mostró una primera parte casi perfecta: dos goles y luego firmeza para llevarse los tres puntos en el Snapdragon Stadium.

Pese a la caída, el Wave sigue líder con 28 puntos. Washington subió al segundo lugar tras la derrota de Portland y su victoria 1-0 en Carolina del Norte.

La emoción no se limitó a los derbis: el domingo, Denver Summit y Houston Dash empataron 2-2 con varios goles espectaculares.

Yazmeen Ryan, del Denver, abrió el marcador en el 14’, dribló a varias defensas y colocó un disparo desde la frontal que entró por la escuadra derecha.

Un minuto después, Houston respondió con un contraataque rápido y un pase preciso que Kat Rader remató para igualar 1-1 al descanso.

La clasificación está apretada: el Wave lidera con 28 puntos, seguido por Spirit y Thorns con 27. Gotham FC, Utah Royals y Kansas City Current suman 24.

Tras la «Semana de la Rivalidad», GOAL clasifica a los 16 equipos...

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Carreras en Louisville

    Clasificación anterior: 16.º

    Resultado: Derrota 2-0 ante Bay FC

    Consecuencias: La mala racha del Racing Louisville en casa se alargó: el Bay FC le endosó su décima derrota en 13 partidos. Con solo siete puntos, el Racing sigue último y ya pierde contacto con sus rivales.

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  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    15Estrellas de Chicago

    Clasificación anterior: 14.º

    Resultado: Derrota 2-0 ante Boston Legacy

    El Chicago perdió 2-0 en Boston y se mantiene penúltimo con 4-10-0. Si los rivales cercanos suman, los Stars podrían quedarse atrás.

  • Boston Legacy FCGetty

    14El legado de Boston

    Clasificación anterior: 15.º

    Resultado: Victoria 2-0 sobre Chicago Stars

    Repercusiones: Boston, uno de los equipos de la parte baja de la tabla, sumó tres valiosos puntos frente a Chicago. Aunque esto quizá no cambie el rumbo de su temporada, mantener la portería a cero y vencer a un rival directo supone un avance significativo para este equipo de nueva incorporación.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Cumbre de Denver

    Clasificación anterior: 13.º

    Resultado: Empate 2-2 contra Houston Dash

    El último partido del domingo entre Denver Summit y Houston Dash terminó 2-2 y ofreció uno de los goles del fin de semana, obra de Yazmeen Ryan.

    Ryan abrió el marcador en el 14’, dribló a varias defensas y, desde la frontal, colocó un disparo con efecto en la escuadra derecha. Houston respondió un minuto después: pase milimétrico y remate de Kat Rader que superó a la zaga de Denver.

  • Malia Berkely, Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Clasificación anterior: 12

    Resultado: Empate 2-2 contra Denver Summit

    Repercusiones: El Houston Dash reaccionó rápido tras ir abajo en el marcador y luchó por sumar un punto en Denver. El Dash mostró resistencia como visitante, pero debe convertir los empates en victorias para acercarse a los puestos de play-off.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Clasificación anterior: 10

    Resultado: Victoria 2-0 ante Racing Louisville

    Repercusiones: El Bay FC sumó tres puntos a domicilio, recuperándose del tropiezo anterior y avanzando por buen camino.

  • Final Match - Teal Rising Cup 2025Getty Images Sport

    10Corriente de Kansas City

    Clasificación anterior: 7.º

    Resultado: Derrota 3-0 ante Orlando Pride

    Repercusiones: La caída de tres puestos del Kansas City refleja la contundente derrota que sufrió a manos del Orlando. El 3-0 ante un aspirante al título evidencia la diferencia entre el Current y uno de los equipos más fuertes de la liga.

  • Angel CityGetty Images

    9Ciudad de los Ángeles

    Clasificación anterior: 11.º

    Resultado: Victoria 2-0 ante San Diego Wave

    Repercusiones: Angel City venció 2-0 a San Diego, demostrando su capacidad para complicar a uno de los mejores equipos y aprovechar sus ocasiones. El triunfo les da impulso en la lucha por los play-offs.

  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    8Seattle Reign

    Clasificación anterior: 9.º

    Resultado: Victoria 2-0 ante Portland Thorns

    Consecuencias: El Seattle ganó el derbi de Cascadia 2-0 al Portland y, al mantener la portería a cero, reforzó su confianza de cara al futuro.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    7Orlando Pride

    Clasificación anterior: 8.º

    Resultado: Victoria 3-0 ante Kansas City Current

    Repercusiones: Orlando venció a Kansas City y reafirma su lugar entre la élite. Barbra Banda lidera la Bota de Oro con 12 goles en 13 partidos.

  • Angel City FC v Portland Thorns FCGetty Images Sport

    6Portland Thorns

    Clasificación anterior: 4.º

    Resultado: Derrota 2-0 ante el Seattle Reign

    Consecuencias: El Portland cayó 2-0 ante Seattle y no encontró ritmo ofensivo. La derrota complica la lucha por los play-offs y aumenta la importancia de los próximos partidos.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5Valor de Carolina del Norte

    Clasificación anterior: 6.º

    Resultado: Derrota 2-0 ante Washington Spirit

    Consecuencias: El Courage cayó 2-0 ante el Spirit y no pudo superar su defensa. Deberá recuperar su ritmo ofensivo para no quedarse atrás en la lucha por los play-offs.

  • Utah RoyalsGetty Images

    4Utah Royals

    Clasificación anterior: 2.º

    Resultado: Derrota 3-1 ante Gotham FC

    Consecuencias: Utah se adelantó, pero los campeones tomaron el control y ganaron 3-1. Los Royals mostraron momentos de brillo, aunque no pudieron mantener su nivel ante uno de los equipos más fuertes de la liga.

  • Gotham FCGetty Images

    3Gotham FC

    Clasificación anterior: 5.º

    Resultado: Victoria 3-1 ante Utah Royals

    Repercusiones: El Gotham venció 3-1 al Utah gracias a otra actuación impecable de Esther González. Las campeonas vigentes siguen demostrando ser uno de los equipos más completos de la liga, de cara a una nueva etapa repleta de compromisos.

  • Makenzy Robbe, San Diego WaveGetty Images

    2Ola de San Diego

    Clasificación anterior: 1

    Resultado: Derrota 2-0 ante Angel City FC

    Consecuencias: San Diego perdió 2-0 en casa ante Angel City en la semana de los derbis. El Wave sigue cerca de la cima, pero debe recuperarse rápido tras un ataque inusualmente discreto.

  • Washington SpiritScoreplay

    1Espíritu de Washington

    Clasificación anterior: 3.º

    Resultado: Victoria 2-0 ante el North Carolina Courage

    Repercusiones: El Washington Spirit venció 2-0 a Carolina del Norte con goles de Leicy Santos y Trinity Rodman, y ratificó su candidatura al título.