Clasificación de la FIFA: Marruecos se mantiene entre los diez primeros, mientras que Francia supera a España tras el empate con Egipto

La FIFA publicó el miércoles su actualización oficial de la clasificación mundial, con un cambio significativo en los primeros puestos tras los resultados de la concentración internacional del pasado mes de marzo.

Francia se aupó al primer puesto de la clasificación mundial tras impresionar en sus dos últimos amistosos, en los que venció tanto a Brasil como a Colombia.

Por el contrario, España cayó al segundo puesto tras empatar a cero en casa contra Egipto el martes por la noche, en un lamentable partido empañado por los insultos racistas dirigidos a los Faraones.

Argentina bajó un puesto hasta el tercero, mientras que Inglaterra mantuvo el cuarto, seguida de Portugal, que subió un puesto, y Brasil, que cayó al sexto.

Países Bajos ocupó el séptimo puesto, mientras que Marruecos mantuvo su octava posición —el único equipo árabe y africano entre los diez primeros de la clasificación de la FIFA—, seguido de Bélgica y, a continuación, Alemania.

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Y a pesar de la enorme decepción de quedarse fuera de la clasificación para el Mundial por tercera vez consecutiva, la selección italiana subió un puesto hasta el 12.º.