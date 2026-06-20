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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi y Jonathan David lideran con tres goles, seguidos por Vinicius Junior, Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland, todos con dos

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cabo Verde
Colombia
Croacia
Curazao
Chequia
RD Congo
Ecuador
Ghana
Haití
Irán
Irak
Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ya empezó y con él la lucha por la Bota de Oro, que premia al máximo goleador. Aún hay un largo camino con 48 selecciones en pista, pero ¿qué estrella la ganará? Estos son los candidatos que GOAL sigue de cerca.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy disputado, que premia el talento individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto letal de un delantero, incluso si su selección no gana el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final. Lionel Messi aspira a su segundo Mundial, mientras que Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, busca su momento de gloria.

Sin embargo, la competencia no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con delanteros de élite que podrían eclipsarlos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Ismael Saibari | Marruecos | Dos goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, se unió al grupo de jugadores con dos goles en el Mundial 2026. Tras su ingenioso remate por encima del portero ante Brasil, marcó el gol de la victoria sobre Escocia en el segundo partido. Con el apoyo de Bilal El Khannouss y Brahim Díaz en las bandas, Saibari ha sido una amenaza constante, y Marruecos tiene opciones de llegar lejos.

    • Anuncios
  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    13Folarin Balogun | Selección masculina de Estados Unidos | Dos goles

    Folarin Balogun, con 19 goles en su temporada con el Mónaco, anotó un doblete en la primera parte para dar a Estados Unidos una victoria histórica 4-1 sobre Paraguay. Christian Pulisic aportó su talento creativo ante una afición local ilusionada.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Cyle Larin | Canadá | Dos goles

    El delantero canadiense Cyle Larin marcó el gol del empate ante Bosnia-Herzegovina en el debut de su equipo. Luego anotó en la goleada 6-0 a Catar y ya figura en la tabla de goleadores.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    11Matheus Cunha | Brasil | Dos goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. El exdelantero del Wolverhampton se ha asegurado su puesto en el equipo para el resto del torneo, lo que le permite aumentar su cuenta goleadora y acercarse a los líderes de la Bota de Oro.

  • Mbappe Torgetty

    10Kylian Mbappé | Francia | Dos goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en el Mundial y Francia venció 3-1 a Senegal en su debut en el Grupo I. Con un gran disparo desde fuera del área en el descuento, la estrella del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la historia de la selección francesa.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Erling Haaland | Noruega | Dos goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El “terminator” del Manchester City abrió el marcador con un remate bajo al segundo palo y luego aprovechó un grave error del portero iraquí para sentenciar el partido y dar a Noruega su primer triunfo mundialista en 28 años.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Harry Kane | Inglaterra | Dos goles

    El capitán de Inglaterra, Harry Kane, llegó al Mundial como candidato a la Bota de Oro tras marcar 36 goles en la Bundesliga y ganar la Bota de Oro europea. Los Tres Leones necesitan que el exdelantero del Tottenham esté en plena forma para llegar lejos en Norteamérica, y empezó con dos goles en la victoria por 4-2 ante Croacia, que puso en marcha al equipo de Thomas Tuchel.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Elijah Just | Nueva Zelanda | Dos goles

    El extremo del Motherwell, Elijah Just, se dio a conocer en la escena internacional con dos goles en el meritorio empate 2-2 de Nueva Zelanda ante Irán. Bien compenetrado con el delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, Just buscará aumentar su cuenta goleadora ante Egipto y Bélgica en los últimos partidos del Grupo G del Mundial.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Yasin Ayari | Suecia | Dos goles

    Yasin Ayari brilló más que Alexander Isak y Viktor Gyokeres en el debut de Suecia en el Mundial, aunque los delanteros del Liverpool y el Arsenal también marcaron en la goleada 5-1 a Túnez. El centrocampista del Brighton, sin goles en 12 meses con la selección, firmó un doblete espectacular con dos disparos lejanos que se colaron por la escuadra.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kai Havertz | Alemania | Dos goles

    Kai Havertz, lleno de confianza tras ganar la Premier con el Arsenal, lideró la delantera de Alemania en su debut mundialista. Respondió a la confianza marcando de penalti en el descuento de la primera parte y sentenciando el 7-1 ante Curazao.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    4Johan Manzambi | Suiza | Dos goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi, que entró desde el banquillo, lideró la victoria de Suiza por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en su segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que ingresó el joven de 20 años, quien rompió el empate con una potente volea en el minuto 74. Bosnia se quedó con diez hombres poco después y terminó cediendo; Manzambi aprovechó un pase atrás para anotar su segundo tanto y el tercero de Suiza en el último minuto.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    3Vinicius Junior | Brasil | Dos goles

    Tras su golazo ante Marruecos, Vinicius Junior marcó su segundo tanto al empujar el balón ante Haití en la victoria 3-0 de Brasil. Con posible rotación contra Escocia, se ignora si el jugador de 26 años aumentará su cuenta antes de la fase eliminatoria.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato mundialista con un hat-trick contra Catar. Ese triplete elevó su cuenta con la selección nacional a 42 goles en 79 partidos.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Tres goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. El astro del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 e igualó el récord de Miroslav Klose, con 16 goles en fases finales del Mundial.