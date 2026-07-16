Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi supera a Kylian Mbappé tras dar dos asistencias en la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Hay más de una forma de dejar huella en los libros de historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, hacia la leyenda: el que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en figuras legendarias, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores ha buscado dejar su huella.

El ganador de 2022, Kylian Mbappé, buscaba revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final. Aunque Les Bleus cayeron en semifinales, la estrella del Real Madrid aún opta al premio antes del partido por el tercer puesto contra Inglaterra.

Aquí, GOAL repasa a los principales candidatos en Canadá, México y EE. UU., cuando la lucha por la Bota de Oro entra en su recta final.