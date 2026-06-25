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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera, y Vinicius Junior sube al segundo puesto tras su gran partido con Brasil ante Escocia

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cabo Verde
Colombia
Croacia
Curazao
Chequia
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Ecuador
Ghana
Haití
Irán
Irak
Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ha comenzado y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Con 48 selecciones en liza, aún queda mucho camino, pero ¿qué estrella la conquistará? Estos son los candidatos que GOAL sigue de cerca.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera dejar su huella.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final consecutiva, quizá con un segundo Mundial. Pero Lionel Messi, actual campeón del mundo, y el héroe inglés Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, no se lo pondrán fácil.

Sin embargo, la lucha no se limita a ellos: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con delanteros de élite que podrían robarles el protagonismo.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, donde marcó solo ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. Aunque no anotó en el último partido de la fase de grupos, una derrota 2-1 ante Suiza, sigue en la lucha por la Bota de Oro mientras Canadá espera con ilusión la fase eliminatoria.

    • Anuncios
  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, el delantero del PSV firmó su tercer gol en tres partidos en el 4-2 final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    9Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. El exdelantero del Wolverhampton se afianza en el once tras marcar otro gol —tras una gran asistencia de Bruno Guimaraes— en la victoria 3-0 sobre Escocia.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero holandés Brian Brobbey, ‘9’ de este Mundial, ha justificado la confianza de Ronald Koeman con dos goles. Decisivo en la victoria sobre Suecia y en el triunfo ante Túnez que lideró el grupo.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    7Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi salió del banquillo y decidió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi; el joven de 20 años rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro gol ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, lleva 9 goles en 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actúa como “super suplente”: ingresó y marcó en la goleada 7-1 a Curazao, luego anotó un doblete clave ante Costa de Marfil y suma dos asistencias.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Erling Haaland | Noruega | Cuatro goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador con un remate al segundo palo y amplió su cuenta al aprovechar un error del portero iraquí, lo que dio a Noruega sus primeros tres puntos en un Mundial en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos del ariete, incluido un volea que entró tras rozar el larguero, le dieron el 3-2.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    4Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su espectacular debut ante Marruecos, Vinicius Junior marcó su segundo gol al empujar el balón a la red en la victoria 3-0 sobre Haití. Luego, como titular contra Escocia, sumó dos tantos más y llegó a cuatro en el torneo, liderando el 3-0 final. Además, suma una asistencia, detalle que puede resultar decisivo —pues se cuentan las asistencias en caso de empate a goles— en su lucha por el premio en las rondas finales.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Ousmane Dembélé | Francia | Cuatro goles

    Tras marcar el tercer gol de su equipo en la victoria 3-0 sobre Irak, el ganador del Balón de Oro anotó un hat-trick en la primera parte del partido contra Noruega, cerrando la fase de grupos con una contundente victoria y situándose líder de la clasificación de goleadores.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia | Cuatro goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en el Mundial en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal. Con un potente disparo en el descuento, superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia.

    Después, Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé marcó dos tantos más, clasificando a los campeones de 2018 para los dieciseisavos.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Cinco goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. El astro del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 y, con su decimosexto gol, igualó el récord de Miroslav Klose en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti en el inicio del segundo partido ante Austria, marcó un golazo que lo puso por encima de Klose, antes de alcanzar los 18 tantos en el descuento. Hasta ahora ha anotado los cinco goles de Argentina.