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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera sobre Kylian Mbappé y Erling Haaland en la lucha por el título de máximo goleador

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cabo Verde
Colombia
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Curazao
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Irak
Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ya está en marcha, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Con 48 selecciones en liza, el camino es largo, pero ¿quién se llevará el premio? Aquí, GOAL repasa a los máximos anotadores.

Hay más de una forma de dejar huella en los libros de historia del Mundial. La más obvia es llevar a tu selección a la gloria, pero también existe un camino muy reñido que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera dejar su huella.

El ganador de 2022, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final. Pero Lionel Messi, actual campeón del mundo, y Harry Kane, ya dueño de una Bota de Oro, no se lo pondrán fácil.

Sin embargo, la lucha no se acaba ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también aportan a la lista a sus estrellas, por lo que Mbappé, Messi y Kane podrían quedar eclipsados.

Aquí, GOAL sigue de cerca a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras la lucha por la Bota de Oro se intensifica.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Cristiano Ronaldo | Portugal | Tres goles

    Cristiano Ronaldo silenció a los críticos con dos goles en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán, tras el 1-1 inicial de Portugal contra la República Democrática del Congo. El legendario delantero del Al-Nassr marcó también en los dieciseisavos ante Croacia, y ya suma tres tantos en el Mundial.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. Sin embargo, la eliminación de la selección anfitriona a manos de Marruecos en octavos de final supone el final del torneo para David, que termina con tres goles en su haber.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, próximo fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, el delantero del PSV firmó su tercer tanto en tres partidos en el 4-2 final.

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  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21Yoane Wissa | República Democrática del Congo | Tres goles

    Yoane Wissa tuvo una difícil primera temporada con el Newcastle en 2025-26, pero sigue siendo clave para la República Democrática del Congo. El exdelantero del Brentford abrió su cuenta en el Mundial con un gol en el 1-1 ante Portugal y añadió dos más en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, pero su racha se interrumpió cuando Inglaterra eliminó a los africanos en dieciseisavos.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kai Havertz | Alemania | Tres goles

    Kai Havertz debutó en el Mundial con dos goles en la goleada 7-1 a Curazao, y Alemania acabó primera del Grupo E y se clasificó para octavos. En esa ronda, el jugador del Arsenal marcó de cabeza el 1-1 ante Paraguay, asistido por Florian Wirtz en el 54’. Sin embargo, Alemania acabó eliminada tras perder 4-3 en los penaltis, y el exdelantero del Chelsea falló su lanzamiento.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Raúl Jiménez | México | Tres goles

    Raúl Jiménez debutó en el Mundial con un gol en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica. El delantero de los Wolves marcó otro en la ronda de 32 ante Ecuador. En octavos, anotó el tercero contra Inglaterra, pero no bastó: México cayó 3-2 y quedó eliminado.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Folarin Balogun | USMNT | Tres goles

    El delantero estadounidense Folarin Balogun comenzó el Mundial con dos goles en el 4-1 ante Paraguay. El ariete del Mónaco añadió otro en los dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina (2-0), pero su aventura terminó sin anotar en la caída 4-1 contra Bélgica.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, sustituyó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. En la victoria 3-0 sobre Escocia, el exdelantero del Wolverhampton marcó otro tanto tras una asistencia de Bruno Guimaraes, pero su racha se interrumpió en las eliminatorias, cuando Brasil cayó ante Noruega.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elijah Just | Nueva Zelanda | Tres goles

    Al ser el equipo peor clasificado del torneo, Nueva Zelanda sabía que lo tendría difícil. Quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar un punto en tres partidos.

    Elijah Just marcó un doblete en el 2-2 ante Irán y otro gol en la derrota 5-1 contra Bélgica, sumando así tres de los cuatro tantos de los All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero neerlandés Brian Brobbey, ‘9’ de Países Bajos en este Mundial, ha justificado la confianza de Ronald Koeman con dos goles: el primero ante Suecia y el segundo frente a Túnez, que dio el liderato del grupo. Pero la aventura naranja acabó pronto: eliminación en dieciseisavos contra Marruecos.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    14Cody Gakpo | Países Bajos | Tres goles

    Cody Gakpo brilló en la goleada de Holanda a Suecia (5-1) con un doblete que selló el pase a dieciseisavos. Pero la selección de Ronald Koeman cayó sorpresivamente ante Marruecos en la eliminatoria: tras empatar 1-1 en 120 minutos, perdió 3-2 en los penaltis. Gakpo abrió el marcador con un bonito remate en el 71, pero Marruecos empató en el descuento por medio de Issa Diop y ganó 3-2 en los penaltis.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Romelu Lukaku | Bélgica | Tres goles

    Romelu Lukaku ha sido principalmente un suplente de impacto en el Mundial. Marcó su primer gol tras salir del banquillo en la goleada 5-1 a Nueva Zelanda. Anotó el segundo en la remontada agónica ante Senegal en dieciseisavos. Y sumó el tercero, otra vez de suplente, al firmar el cuarto en el 4-1 a Estados Unidos.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo, Johan Manzambi, salió del banquillo y decidió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi; el joven de 20 años rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro tanto ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Deniz Undav ha marcado 9 goles en 13 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actuó como «super suplente»: ingresó desde el banquillo para anotar en la goleada 7-1 sobre Curazao y luego marcó un doblete clave ante Costa de Marfil. Sin embargo, Alemania quedó eliminada sorpresivamente en octavos por Paraguay y Undav regresó a casa.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su espectacular debut ante Marruecos, Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, marcó su segundo gol en dos partidos al empujar el balón a la red en la goleada de Brasil por 3-0 sobre Haití. Titular ante Escocia, alcanzó cuatro dianas en el torneo y dio el 3-0 final. En la fase eliminatoria se quedó sin marcar: ni en la victoria sobre Japón ni en la eliminación contra Noruega.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    9Jude Bellingham | Inglaterra | Cuatro goles

    Jude Bellingham gritó su famoso «¿quién más?» tras anotar un gol clave para Inglaterra en la Euro 2024, y sigue siendo un referente para los Tres Leones. Lo confirmó al abrir el marcador en la segunda parte del debut mundialista de Thomas Tuchel, un 4-2 sobre Croacia.

    Después abrió el marcador ante Panamá y fue clave en el Azteca contra México en octavos. Su doblete relámpago allanó el camino hacia la épica victoria por 3-2.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    8Julian Quinones | México | Cuatro goles

    El hombre que superó a Cristiano Ronaldo e Iván Toney en la lucha por la Bota de Oro de la Liga Profesional de Arabia Saudí la temporada pasada llegó al Mundial en gran forma. México, anfitrión, aspiraba a llegar lejos. Julián Quiñones marcó dos goles en la fase de grupos, ante Sudáfrica y la República Checa, y México avanzó a octavos con puntaje perfecto. En dieciseisavos marcó el 1-0 ante Ecuador y, aunque México cayó 3-2 contra Inglaterra, su volea elevó a cuatro su cuenta personal.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Mikel Oyarzabal | España | Cuatro goles

    Mikel Oyarzabal marcó dos goles en la goleada 4-0 sobre Arabia Saudí en la fase de grupos y repitió con un doblete en el 3-0 ante Austria en dieciseisavos. El jugador de la Real Sociedad abrió el marcador para La Roja y cerró el triunfo con dos remates de primera tras asistencias de Marc Cucurella.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Ismaila Sarr | Senegal | Cuatro goles

    Ismaila Sarr brilló en la derrota 3-2 ante Noruega con dos goles que mantuvieron a Senegal en la lucha. Luego vencieron con comodidad a Irak y Sarr marcó el segundo de los cinco tantos. En el siguiente partido abrió el marcador ante Bélgica con un gran disparo, pero la selección africana sufrió una remontada en los minutos finales y quedó eliminada en la fase de los 32.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | Francia | Cuatro goles

    Tras marcar el tercer gol de su equipo en la victoria 3-0 sobre Irak, el ganador del Balón de Oro anotó tres tantos en el partido con el que su selección cerró la fase de grupos venciendo a Noruega. El espectacular hat-trick de Ousmane Dembélé en la primera parte lo catapultó a lo más alto de la clasificación de goleadores.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Inglaterra | Seis goles

    Harry Kane comenzó el torneo con un doblete ante Croacia y, tras superar a Gary Lineker con un cabezazo frente a Panamá, se convirtió en el máximo goleador de su selección en fases finales del Mundial. Luego añadió dos tantos más para remontar y eliminar a la República Democrática del Congo en la ronda de 32.

    En octavos ante México, con el caos a su alrededor, Kane marcó de penalti y guió a los Tres Leones a una agónica victoria por 3-2 en el Azteca.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega | Siete goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador con un remate al segundo palo y luego aprovechó un error del portero iraquí, lo que dio a Noruega su primer triunfo mundialista en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero dos tantos más de Haaland, incluido un volea que entró tras rozar el larguero, le dieron el 3-2. En dieciseisavos frente a Costa de Marfil, el ‘9’ resolvió con un gol en el 86’.

    Su racha goleadora llegó a 14 partidos al liderar la sorpresa ante Brasil con otro doblete que tumbó a la Seleção y llevó a Noruega a cuartos.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Kylian Mbappé | Francia | Siete goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en Mundiales en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal. Con un disparo desde lejos en el descuento, superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la historia de Francia.

    En el segundo partido de grupo Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé anotó dos tantos más, clasificando a los campeones de 2018 a octavos. Luego llegó a seis goles en cuatro partidos con otro doblete en el 3-0 ante Suecia, superando a Ronaldo como máximo anotador en la fase eliminatoria (10).

    En octavos frente a Paraguay marcó de penalti y sentenció el pase. Ya suma también dos asistencias.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Ocho goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. El astro del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 y, con su decimosexto gol, igualó el récord de Miroslav Klose en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti ante Austria, respondió con un disparo preciso que lo puso por delante de Klose, antes de alcanzar los 18 goles. Luego, ingresó como suplente para anotar un tiro libre ante Jordania y sumó su séptimo tanto del torneo al batir a Cabo Verde en octavos.

    En octavos, marcó el 1-2 ante Egipto —tras fallar un penal y remontar un 0-2— y Enzo Fernández firmó el 2-2 final.