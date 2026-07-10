Hay más de una forma de dejar huella en los libros de historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, hacia la leyenda: el que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El último ganador, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final. Pero Lionel Messi aspira a su segundo Mundial y Harry Kane, ya con una Bota de Oro, también acecha.

Sin embargo, la lucha no se limita a ellos: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también aportan a sus estrellas, listas para eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue de cerca a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras la lucha por la Bota de Oro se intensifica.