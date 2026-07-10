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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland en la lucha por el título de máximo goleador

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cabo Verde
Colombia
Croacia
Curazao
Chequia
RD Congo
Ecuador
Ghana
Haití
Irán
Irak
Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ya está en marcha, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Con 48 selecciones en liza, el camino es largo, pero ¿qué estrella la conquistará? GOAL repasa a los máximos anotadores.

Hay más de una forma de dejar huella en los libros de historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, hacia la leyenda: el que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El último ganador, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final. Pero Lionel Messi aspira a su segundo Mundial y Harry Kane, ya con una Bota de Oro, también acecha.

Sin embargo, la lucha no se limita a ellos: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también aportan a sus estrellas, listas para eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue de cerca a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras la lucha por la Bota de Oro se intensifica.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Cristiano Ronaldo | Portugal | Tres goles

    Cristiano Ronaldo silenció a los críticos con dos goles en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán, tras el 1-1 inicial de Portugal contra la República Democrática del Congo. El legendario delantero del Al-Nassr marcó también en los dieciseisavos ante Croacia, llegando a tres tantos en el Mundial.

    • Anuncios
  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. Sin embargo, la eliminación de la selección anfitriona a manos de Marruecos en octavos de final supone el final del torneo para David, que termina con tres goles en su haber.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, el delantero del PSV firmó su tercer tanto en tres partidos en el 4-2 final.

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  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21Yoane Wissa | República Democrática del Congo | Tres goles

    Yoane Wissa tuvo una primera temporada complicada en el Newcastle en 2025-26, pero sigue siendo una figura clave para la República Democrática del Congo. El exdelantero del Brentford abrió su cuenta en el Mundial con un gol en el 1-1 ante Portugal y añadió dos más en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, pero Inglaterra lo eliminó en dieciseisavos.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kai Havertz | Alemania | Tres goles

    Kai Havertz debutó en el Mundial con dos goles en la goleada 7-1 a Curazao, y Alemania avanzó primera del Grupo E. El jugador del Arsenal marcó su tercero en octavos ante Paraguay, cabeceando un centro de Florian Wirtz en el 54’ para empatar el tanto inicial de Julio Enciso. Sin embargo, Alemania no aprovechó el impulso y cayó 4-3 en los penaltis; el exdelantero del Chelsea falló su lanzamiento.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Raúl Jiménez | México | Tres goles

    Raúl Jiménez debutó en el Mundial con un gol en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica, que dio un arranque perfecto a los anfitriones. El delantero de los Wolves añadió otro tanto en la ronda de 32 ante Ecuador y, aunque marcó el tercero contra Inglaterra en octavos, no bastó para avanzar, pues México cayó 3-2 ante los Tres Leones.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Folarin Balogun | Selección masculina de fútbol de Estados Unidos | Tres goles

    El delantero estadounidense Folarin Balogun comenzó el Mundial con dos goles en la victoria 4-1 sobre Paraguay. El ariete del Mónaco añadió otro en los dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina (2-0), pero su aventura terminó sin goles en la caída 4-1 contra Bélgica.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    El delantero del Manchester United, Matheus Cunha, sustituyó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. En la victoria 3-0 ante Escocia añadió otro tanto tras una asistencia de Bruno Guimaraes, pero su racha se interrumpió en las eliminatorias, cuando Brasil cayó ante Noruega.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elijah Just | Nueva Zelanda | Tres goles

    Al ser el equipo peor clasificado del torneo, Nueva Zelanda sabía que lo tendría difícil. Quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar un punto en tres partidos.

    Elijah Just marcó un doblete en el 2-2 ante Irán y otro gol en la derrota 5-1 contra Bélgica, sumando así tres de los cuatro tantos de los All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero neerlandés Brian Brobbey, ‘9’ de Países Bajos en este Mundial, ha justificado la confianza de Ronald Koeman con dos goles. Decisivo en la victoria 2-0 sobre Suecia y en el 2-1 ante Túnez que lideró el grupo, cayó eliminado en dieciseisavos contra Marruecos.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    14Cody Gakpo | Países Bajos | Tres goles

    Cody Gakpo brilló en la goleada de Holanda a Suecia (5-1) con un doblete que clasificó a su selección. Pero en octavos los de Ronald Koeman cayeron ante Marruecos en penaltis tras empatar 1-1 en 120 minutos. Gakpo abrió el marcador con un bonito remate en el 71, pero Marruecos empató en el descuento por medio de Issa Diop y ganó 3-2 en los penaltis.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Romelu Lukaku | Bélgica | Tres goles

    Romelu Lukaku ha sido principalmente un suplente de impacto en el Mundial. Marcó su primer gol tras salir del banquillo en la goleada 5-1 a Nueva Zelanda. Anotó el segundo en la remontada agónica ante Senegal en dieciseisavos. Y sumó el tercero, otra vez desde el banquillo, al firmar el cuarto en la victoria 4-1 sobre Estados Unidos.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi salió del banquillo y decidió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi; el joven de 20 años rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro gol ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Deniz Undav ha marcado 9 goles en 13 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actuó como “super suplente”: ingresó desde el banquillo para anotar en la goleada 7-1 sobre Curazao y luego firmó un doblete clave ante Costa de Marfil. Pese a ello, Alemania cayó sorpresivamente ante Paraguay en octavos, por lo que Undav regresa a casa.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su espectacular debut ante Marruecos, Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, marcó su segundo gol en dos partidos al empujar el balón ante Haití, contribuyendo a la goleada 3-0 de la Seleção. Titular ante Escocia, anotó dos veces y llegó a cuatro tantos en el torneo, con lo que Brasil ganó 3-0. En la fase eliminatoria no marcó: ni en la victoria sobre Japón ni en la eliminación contra Noruega.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    9Jude Bellingham | Inglaterra | Cuatro goles

    Jude Bellingham gritó su famoso «¿quién más?» al anotar un gol clave para Inglaterra en la Euro 2024 y sigue siendo un referente para los Tres Leones. Lo demostró al abrir el marcador en la segunda parte del debut mundialista de Thomas Tuchel, victoria 4-2 sobre Croacia.

    Luego abrió el marcador ante Panamá y, ya en octavos, firmó un doblete relámpago que allanó el camino hacia la épica victoria por 3-2 sobre México en el Azteca.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    8Julian Quinones | México | Cuatro goles

    El hombre que se impuso a Cristiano Ronaldo e Iván Toney en la lucha por la Bota de Oro de la Liga Profesional de Arabia Saudí la temporada pasada llegó al Mundial con México en un gran momento. Julián Quiñones marcó dos goles en la fase de grupos, ante Sudáfrica y la República Checa, y llevó a su selección a la siguiente ronda con el máximo de puntos. En dieciseisavos marcó el 1-0 en el 22’ ante Ecuador (2-0) y, aunque falló un penalti, cerró su cuenta con un gol en la derrota 3-2 contra Inglaterra. Terminó con cuatro tantos.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Mikel Oyarzabal | España | Cuatro goles

    Mikel Oyarzabal marcó dos goles en la goleada 4-0 de España a Arabia Saudí en la fase de grupos y repitió con un doblete en el 3-0 ante Austria en dieciseisavos. El jugador de la Real Sociedad abrió el marcador para La Roja y cerró el triunfo con dos remates de primera tras asistencias de Marc Cucurella.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Ismaila Sarr | Senegal | Cuatro goles

    Ismaila Sarr brilló ante Noruega pese a la derrota 3-2, con dos goles que mantuvieron a Senegal en la lucha. Luego vencieron con comodidad a Irak y Sarr marcó el segundo de los cinco tantos. En octavos, su disparo puso 2-0 ante Bélgica al inicio del segundo tiempo, pero un colapso final eliminó a los africanos en la ronda de 32.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | Francia | Cinco goles

    Tras anotar el tercero en la victoria 3-0 sobre Irak, el Balón de Oro firmó otro hat-trick en el cierre de grupos ante Noruega. El espectacular hat-trick de Ousmane Dembélé en la primera parte le aupó directamente a lo más alto de la clasificación de goleadores. Sumó su quinto tanto con el gol decisivo que selló la victoria por 2-0 contra Marruecos en cuartos de final.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Inglaterra | Seis goles

    Harry Kane comenzó el torneo con un doblete ante Croacia y, tras superar a Gary Lineker con un cabezazo frente a Panamá, se convirtió en el máximo goleador de su selección en fases finales del Mundial. Luego añadió dos tantos más para remontar y eliminar a la República Democrática del Congo en la ronda de 32.

    En octavos ante México, con el caos a su alrededor, Kane marcó de penalti y guió a los Tres Leones a una agónica victoria por 3-2 en el Azteca.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega | Siete goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador con un cabezazo en el segundo palo y amplió su cuenta al aprovechar un error del portero iraquí, lo que dio a Noruega sus primeros tres puntos en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos del ‘9’, incluido un volea que entró tras rozar el larguero, le dieron el 3-2. En octavos frente a Costa de Marfil, Haaland marcó el 1-0 en el 86’.

    Su racha goleadora llegó a 14 partidos al guiar a Noruega a la sorpresa ante Brasil con otro doblete que tumbó a la Seleção y firmó el pase histórico a cuartos.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Ocho goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. El astro del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 y, con su decimosexto gol, igualó el récord de Miroslav Klose en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti ante Austria, respondió con un disparo preciso que lo puso por delante de Klose, antes de alcanzar los 18 goles. Luego, ingresó como suplente para anotar un tiro libre ante Jordania (3-1) y sumó su séptimo tanto del torneo al batir a Cabo Verde en octavos.

    Su octavo tanto llegó en octavos ante Egipto: Messi igualó el partido tras ir dos goles abajo y fallar un penal, antes de que Enzo Fernández firmara el triunfo.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | Francia | Ocho goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en Mundiales en la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal. Con un disparo desde lejos en el descuento, superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la historia de Francia.

    En el segundo partido, Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé anotó dos veces, clasificando a los campeones de 2018 a octavos. Luego, con otro doblete en el 3-0 sobre Suecia, llegó a seis goles en cuatro encuentros y superó a Ronaldo como máximo anotador en la fase eliminatoria del Mundial (10).

    En octavos frente a Paraguay marcó de penalti y sentenció el pase. Luego abrió el marcador contra Marruecos, allanando el camino a semifinales. Además, suma dos asistencias.