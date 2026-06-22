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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi, Deniz Undav y Jonathan David lideran con tres goles, mientras Vinicius Junior se une a Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland con dos

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cabo Verde
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Curazao
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Haití
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Irak
Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ha comenzado, y con él la lucha por la Bota de Oro, que premia al máximo goleador. Aún hay un largo camino con 48 selecciones en liza, pero ¿qué estrella la conquistará? Estos son los candidatos que GOAL señala, mientras seguimos de cerca a los atacantes más prolíficos.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy disputado, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final consecutiva. Lionel Messi aspira a su segundo Mundial, mientras que Harry Kane, ya con una Bota de Oro, quiere repetir éxito.

Sin embargo, la competencia no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con delanteros de élite que podrían eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Maxi Araujo | Uruguay | Dos goles

    Maxi Araujo evitó la derrota de Uruguay ante Arabia Saudí con un remate de cerca en el 1-1 final. Luego marcó de cabeza ante Cabo Verde tras un rebote. Sin embargo, el equipo de Marcelo Bielsa acabó 2-2, y aún no tiene garantizado el pase a la fase eliminatoria.

    • Anuncios
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Mikel Oyarzabal | España | Dos goles

    Mikel Oyarzabal fue noticia por motivos negativos en el sorprendente empate de España en su debut ante Cabo Verde, al no tocar ni una sola vez el balón en los primeros 30 minutos, pero se recuperó de manera espectacular en la segunda jornada. La estrella de la Real Sociedad marcó dos goles en la goleada 4-0 a Arabia Saudí y asistió al joven Lamine Yamal en su primer tanto mundialista, lo que clasificó a España para los dieciseisavos con una jornada de antelación.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Marruecos | Dos goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, se unió al grupo de jugadores con dos goles en el Mundial 2026. A su sutil remate ante Brasil en el debut de Marruecos sumó el tanto de la victoria en el ajustado duelo contra Escocia en la segunda jornada. Con el apoyo de Bilal El Khannouss y Brahim Díaz en las bandas, Saibari ha sido un auténtica amenaza y Marruecos tiene opciones de llegar lejos en la competición.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    18Folarin Balogun | Selección de fútbol de Estados Unidos | Dos goles

    Folarin Balogun, con 19 goles en su temporada con el Mónaco, anotó un doblete en la primera parte para dar a la selección de Estados Unidos una victoria histórica 4-1 sobre Paraguay ante su afición. Christian Pulisic aportó su talento como creador de juego.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Cyle Larin | Canadá | Dos goles

    El delantero canadiense Cyle Larin marcó el gol del empate ante Bosnia-Herzegovina en el debut de su equipo. Luego anotó en la goleada 6-0 sobre Catar y ya figura en la tabla de goleadores.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brasil | Dos goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles, el segundo un potente disparo que se coló por la escuadra. El exdelantero del Wolverhampton se ha ganado un puesto fijo en el torneo, lo que le permite seguir sumando goles y perseguir la Bota de Oro.

  • Mbappe Torgetty

    15Kylian Mbappé | Francia | Dos goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en el Mundial y Francia venció 3-1 a Senegal en su debut en el Grupo I. Con un gran disparo desde fuera del área en el descuento, la estrella del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la historia de Francia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Erling Haaland | Noruega | Dos goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El “terminator” del Manchester City abrió el marcador con un remate raso al segundo palo y luego aprovechó un grave error del portero iraquí para sentenciar. Así, Noruega sumó tres puntos en su regreso a un Mundial tras 28 años.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Harry Kane | Inglaterra | Dos goles

    El capitán de Inglaterra, Harry Kane, llegó al Mundial como candidato a la Bota de Oro tras marcar 36 goles en la Bundesliga y ganar la Bota de Oro europea. Los Tres Leones necesitan que el exdelantero del Tottenham esté en forma para llegar lejos en Norteamérica, y empezó perfecto: dos goles en la victoria 4-2 sobre Croacia que puso en marcha al equipo de Thomas Tuchel.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Yasin Ayari | Suecia | Dos goles

    Yasin Ayari brilló más que Alexander Isak y Viktor Gyokeres en el debut de Suecia en el Mundial, aunque los delanteros del Liverpool y el Arsenal también marcaron en la goleada 5-1 a Túnez. El centrocampista del Brighton, sin goles en 12 meses, firmó un doblete espectacular con dos disparos lejanos que se colaron por la escuadra.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Kai Havertz | Alemania | Dos goles

    Kai Havertz, lleno de confianza tras ganar la Premier con el Arsenal, lideró el ataque de Alemania en su debut mundialista ante Curazao. Respondió con un penalti en el descuento de la primera parte y selló la goleada 7-1.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Elijah Just | Nueva Zelanda | Dos goles

    El extremo del Motherwell, Elijah Just, se dio a conocer en la escena internacional con dos goles en el meritorio empate 2-2 de Nueva Zelanda ante Irán. Bien compenetrado con el delantero del Nottingham Forest Chris Wood, Just buscará aumentar su cuenta goleadora ante Egipto y Bélgica en los últimos partidos del Grupo G del Mundial.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Brian Brobbey | Países Bajos | Dos goles

    Tras una excelente primera temporada en la Premier League con el Sunderland, Brian Brobbey justificó de inmediato la decisión de Ronald Koeman de incluirlo en el once inicial contra Suecia. Marcó dos goles en 17 minutos y se convirtió en candidato.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    8Johan Manzambi | Suiza | Dos goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi, que entró desde el banquillo, lideró la victoria de Suiza 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que ingresó el joven de 20 años, quien rompió el empate con una potente volea en el minuto 74. Bosnia se quedó con diez hombres poco después y acabó cediendo; Manzambi aprovechó un pase atrás para anotar su segundo gol y el tercero de Suiza en el último minuto.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Vinicius Junior | Brasil | Dos goles

    Tras marcar un golazo en el debut de Brasil ante Marruecos, el delantero del Real Madrid Vinicius Junior sumó su segundo tanto al empujar el balón a la red en la victoria 3-0 sobre Haití. Como el equipo de Carlo Ancelotti podría rotar jugadores en el tercer partido contra Escocia, se ignora si el jugador de 26 años aumentará su cuenta antes de la fase eliminatoria.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Cody Gakpo | Países Bajos | Dos goles

    La estrella holandesa Cody Gakpo brilló en el segundo partido del Mundial: asistió a Brian Brobbey para adelantar a Holanda ante Suecia y luego marcó dos goles en la victoria por 5-1.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ayase Ueda | Japón | Dos goles

    Ayase Ueda llegó al Mundial 2026 con gran confianza tras marcar 26 goles con el Feyenoord la temporada pasada y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie. En su debut en un gran torneo en Norteamérica, anotó dos goles en la victoria de Japón por 4-0 sobre Túnez, cuando muchos veían a los Samurai Blue como candidatos sorpresa al título.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Crysencio Summerville | Países Bajos | Dos goles

    El extremo de Países Bajos y del West Ham, Crysencio Summerville, vive un gran debut en el Mundial. Marcó un gol en el empate ante Japón y cerró la goleada 5-1 contra Suecia.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato mundialista con un hat-trick contra Catar. Con ese triplete, su cuenta goleadora con la selección nacional ascendió a la increíble cifra de 42 goles en 79 partidos.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, lleva nueve goles en solo 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 ha actuado como “super suplente”: marcó en la goleada 7-1 a Curazao y luego firmó un doblete clave ante Costa de Marfil, además de dos asistencias.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Cinco goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. El astro del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 e igualó el récord de Miroslav Klose con su gol 16 en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti ante Austria, marcó un golazo para superar a Klose y luego alcanzó los 18 tantos en el descuento.

    Ha anotado los cinco goles de Argentina en dos partidos.