Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi, con un hat-trick, lidera; Kylian Mbappé y Erling Haaland le siguen

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy disputado, que premia el talento individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, colocándolos junto a Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final consecutiva. Lionel Messi aspira a su segundo Mundial, mientras que Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, busca repetir éxito.

Sin embargo, la competencia no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia cuentan con delanteros de élite que podrían eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.