Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi bate el récord de goles, mientras Kylian Mbappé y Erling Haaland también arrancan con fuerza

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
Mexico
Portugal
USA
L. Messi
Suecia
Ivory Coast
Noruega
Senegal
Algeria
Australia
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Cabo Verde
Colombia
Croacia
Curazao
Chequia
RD Congo
Ecuador
Ghana
Haití
Irán
Irak
Japan
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ha comenzado, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Aún queda camino: 48 selecciones pelean por el título, pero ¿qué estrella alzará el premio? Estos son los candidatos que GOAL sigue de cerca.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy disputado, que premia el talento individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir su nombre a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final. Lionel Messi aspira a su segundo Mundial, mientras que Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, quiere sumarse a la lucha.

Sin embargo, la competencia no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con delanteros de élite que podrían eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Maxi Araujo | Uruguay | Dos goles

    Maxi Araujo salvó a Uruguay de la derrota en el debut ante Arabia Saudí al marcar de cerca el 1-1. Luego, en el partido contra Cabo Verde, aprovechó un rebote y cabeceó al poste para su segundo gol en el torneo. Sin embargo, el equipo de Marcelo Bielsa acabó 2-2, por lo que aún no tiene garantizado el pase a la fase eliminatoria.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    22Ismaila Sarr | Senegal | Dos goles

    Senegal perdió sus dos primeros partidos del torneo contra Francia y Noruega, pero mostró buen nivel y aún tiene opciones de avanzar a la fase eliminatoria. Gran parte del mérito es de Ismaila Sarr, autor de los dos goles de Senegal en la derrota 3-2 ante Noruega, ambos tras aprovechar espacios en el área.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Daichi Kamada | Japón | Dos goles

    Daichi Kamada hizo las delicias de la afición japonesa con su gol de cabeza en el minuto 90 contra Países Bajos en la primera jornada, que le valió a su equipo un merecido empate a 2-2. Después, abrió el marcador ante Túnez con un ingenioso taconazo, lo que allanó el camino para la contundente victoria por 4-0 de Japón, que le sitúa en la lucha por el primer puesto del Grupo F.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Mikel Oyarzabal | España | Dos goles

    Mikel Oyarzabal, criticado tras no tocar el balón en los primeros 30 minutos del empate de España ante Cabo Verde, se reivindicó en la segunda jornada. La estrella de la Real Sociedad marcó dos goles en la goleada por 4-0 a Arabia Saudí y asistió al joven Lamine Yamal en su primer tanto mundialista, lo que dio a España el pase a dieciseisavos con una jornada de antelación.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Marruecos | Dos goles

    Ismael Saibari, próximo fichaje del Bayern de Múnich, se unió al grupo de jugadores con dos goles en el Mundial 2026. A su sutil remate ante Brasil en el debut de Marruecos sumó el tanto de la victoria en el ajustado duelo contra Escocia en la segunda jornada. Con el apoyo de Bilal El Khannouss y Brahim Díaz en las bandas, Saibari ha sido un auténtico peligro y Marruecos tiene opciones de llegar lejos.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    18Folarin Balogun | Selección de fútbol de Estados Unidos | Dos goles

    Folarin Balogun, con 19 goles en su temporada con el Mónaco, anotó un doblete en la primera parte para dar a la selección de Estados Unidos una victoria histórica 4-1 sobre Paraguay ante su afición. Christian Pulisic aportó su talento creativo.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Cyle Larin | Canadá | Dos goles

    El delantero canadiense Cyle Larin marcó el gol del empate ante Bosnia-Herzegovina en el debut de su equipo. Luego anotó en la goleada 6-0 sobre Catar y ya figura en la lista de goleadores.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brasil | Dos goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles, el segundo un potente disparo que se coló por la escuadra. El exdelantero del Wolverhampton se ha asegurado su puesto para el resto del torneo, lo que le permite aumentar su cuenta goleadora y acercarse a los líderes de la Bota de Oro.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Harry Kane | Inglaterra | Dos goles

    El capitán de Inglaterra, Harry Kane, llegó al Mundial como candidato a la Bota de Oro tras marcar 36 goles en la Bundesliga y ganar la Bota de Oro europea. Los Tres Leones necesitan que el exdelantero del Tottenham esté en forma para llegar lejos en Norteamérica, y empezó perfecto: dos goles en la victoria 4-2 sobre Croacia que puso en marcha al equipo de Thomas Tuchel.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Yasin Ayari | Suecia | Dos goles

    Yasin Ayari brilló más que Alexander Isak y Viktor Gyokeres en el debut de Suecia en el Mundial, aunque los delanteros del Liverpool y el Arsenal también marcaron en la goleada 5-1 a Túnez. El centrocampista del Brighton, sin goles en 12 meses con la selección, firmó un doblete espectacular con dos disparos lejanos que se colaron por la escuadra.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Kai Havertz | Alemania | Dos goles

    Kai Havertz, lleno de confianza tras ganar la Premier con el Arsenal, lideró la delantera de Alemania en su debut mundialista. Respondió a la confianza marcando de penalti en el descuento de la primera parte y sentenciando el 7-1 ante Curazao.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Elijah Just | Nueva Zelanda | Dos goles

    El extremo del Motherwell, Elijah Just, se dio a conocer en la escena internacional con dos goles en el meritorio empate 2-2 de Nueva Zelanda ante Irán. Bien compenetrado con el delantero del Nottingham Forest Chris Wood, Just buscará aumentar su cuenta goleadora ante Egipto y Bélgica en los últimos partidos del Grupo G del Mundial.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Brian Brobbey | Países Bajos | Dos goles

    Tras una excelente primera temporada en la Premier League con el Sunderland, Brian Brobbey justificó de inmediato la decisión de Ronald Koeman de incluirlo en el once inicial contra Suecia. Marcó dos goles en 17 minutos y se metió en la lucha por un puesto.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    10Johan Manzambi | Suiza | Dos goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi, que entró desde el banquillo, fue decisivo en la victoria de Suiza por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en su segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que ingresó el joven de 20 años, quien rompió el empate con una volea fulminante en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el último minuto, Manzambi aprovechó un pase atrás para sellar su doblete y el 4-1 final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    9Vinicius Junior | Brasil | Dos goles

    Tras su golazo ante Marruecos, Vinicius Junior marcó su segundo tanto al empujar el balón ante Haití en la victoria 3-0 de Brasil. Con posible rotación contra Escocia, se ignora si el jugador de 26 años aumentará su cuenta antes de la fase eliminatoria.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Cody Gakpo | Países Bajos | Dos goles

    La estrella holandesa Cody Gakpo brilló en el segundo partido del Mundial: asistió a Brian Brobbey para adelantar a Holanda ante Suecia y luego marcó dos goles en la victoria por 5-1.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ayase Ueda | Japón | Dos goles

    Ayase Ueda llegó al Mundial 2026 con gran confianza tras marcar 26 goles con el Feyenoord y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie. En su debut en un gran torneo en Norteamérica, anotó dos goles en la victoria de Japón 4-0 sobre Túnez, cuando muchos veían a los Samurai Blue como candidatos sorpresa al título.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Crysencio Summerville | Países Bajos | Dos goles

    El extremo de Países Bajos y del West Ham, Crysencio Summerville, vive un gran debut en el Mundial. Marcó un gol en el empate ante Japón y cerró la goleada 5-1 sobre Suecia.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato mundialista con un hat-trick contra Catar. Ese triplete elevó su cuenta goleadora con la selección nacional a 42 goles en 79 partidos.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, ya lleva nueve goles en solo 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 ha actuado como “super suplente”: marcó en la goleada 7-1 a Curazao y luego firmó un doblete clave ante Costa de Marfil, además de dos asistencias.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega | Cuatro goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 ante Irak. El “terminator” del Manchester City abrió el marcador con un remate al segundo palo y aumentó su cuenta al aprovechar un error del portero iraquí, lo que dio a Noruega su primera victoria en un Mundial en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos de Haaland, incluido un volea que golpeó el larguero, le dieron el 3-2.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia | Cuatro goles

    Kylian Mbappé, con sus goles 13 y 14 en Mundiales, lideró la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal en el debut del Grupo I. Su espectacular disparo desde fuera del área en el descuento sentenció el partido y lo convirtió en el máximo goleador histórico de la selección, superando a Olivier Giroud.

    Después, Francia venció 3-0 a Irak en su segundo partido y Mbappé anotó dos goles más, clasificando a los campeones de 2018 para los dieciseisavos de final.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Cinco goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. Con esos tres goles, el astro del Inter Miami igualó el récord de Miroslav Klose, alcanzando 16 tantos en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti ante Austria, marcó un golazo que lo situó por encima de Klose y luego anotó el 18.º en el descuento. Hasta ahora ha firmado los cinco goles de Argentina.