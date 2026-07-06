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Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Kylian Mbappé y Erling Haaland empatan con Lionel Messi en la lucha por el título de máximo goleador

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
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Canadá
Alemania
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Portugal
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L. Messi
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Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ya está en marcha, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Aún queda un largo camino: 48 selecciones pelean por el título, ¿pero qué estrella se llevará el premio? GOAL repasa a los máximos anotadores del torneo.

Hay más de una forma de dejar huella en los libros de historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, hacia el estatus de leyenda: el que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera dejar su huella.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final. Lionel Messi aspira a su segundo Mundial, mientras que Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, busca repetir.

Sin embargo, la lucha no se acaba ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también aportan a la lista a sus estrellas, capaces de eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue de cerca a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras la lucha por la Bota de Oro se intensifica.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22Yoane Wissa | República Democrática del Congo | Tres goles

    Yoane Wissa tuvo una difícil primera temporada con el Newcastle en 2025-26, pero sigue siendo clave para su selección. La República Democrática del Congo se inspira en este delantero incansable.

    Lo demostró marcando justo antes del descanso en el 1-1 contra Portugal y anotando dos veces en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, que les clasificó para los dieciseisavos, donde se medirán a Inglaterra.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kai Havertz | Alemania | Tres goles

    Kai Havertz debutó en el Mundial con dos goles en la goleada 7-1 a Cucaçao, y Alemania avanzó primera del Grupo E. En octavos marcó su tercero ante Paraguay: cabezazo en el 54’ a pase de Wirtz que igualó el tanto inicial de Enciso. Alemania, sin embargo, cayó 4-3 en los penaltis tras un partido loco, con Havertz fallando su lanzamiento.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, el delantero del PSV firmó su tercer tanto en tres partidos en el 4-2 final.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Cristiano Ronaldo | Portugal | Tres goles

    Cristiano Ronaldo silenció a los críticos al marcar dos goles en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán, tras el 1-1 inicial de Portugal contra la República Democrática del Congo. El legendario delantero del Al-Nassr sumó otro en los dieciseisavos ante Croacia y ya lleva tres tantos en el Mundial.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. A pesar de no haber marcado en el último partido de la fase de grupos —una derrota por 2-1 ante Suiza— ni en la victoria de Canadá por 1-0 sobre Sudáfrica en los dieciseisavos de final, sigue en la lucha por la Bota de Oro.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Elijah Just | Nueva Zelanda | Tres goles

    Al ser el equipo peor clasificado del torneo, Nueva Zelanda sabía que lo tendría difícil. Quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar un punto en tres partidos.

    Elijah Just marcó un doblete en el 2-2 ante Irán y otro gol en la derrota 5-1 contra Bélgica, sumando así tres de los cuatro tantos de los All Whites.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, sustituyó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. El exdelantero del Wolverhampton se ha asegurado su puesto en el equipo para el resto del torneo, tras marcar otro gol —tras una gran asistencia de Bruno Guimaraes— en la victoria 3-0 sobre Escocia.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Folarin Balogun | Selección masculina de fútbol de Estados Unidos | Tres goles

    Folarin Balogun, delantero de la selección masculina de Estados Unidos, comenzó el Mundial con dos goles en el 4-1 ante Paraguay. Volvió a anotar en el 2-0 contra Bosnia y Herzegovina, pero fue expulsado y se perderá los octavos contra Bélgica.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero holandés Brian Brobbey, ‘9’ de este Mundial, ha justificado la confianza de Ronald Koeman con dos goles. Decisivo ante Suecia y Túnez, llevó a la Oranje al primer puesto del grupo.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    13Cody Gakpo | Países Bajos | Tres goles

    Cody Gakpo brilló en la goleada de Holanda a Suecia (5-1) con un doblete que selló el pase a dieciseisavos. Pero la selección de Ronald Koeman cayó sorpresivamente ante Marruecos en la eliminatoria: tras empatar 1-1 en 120 minutos, perdió 3-2 en los penaltis. Gakpo abrió el marcador con un bonito remate en el 71, pero Marruecos empató en el descuento por medio de Issa Diop y ganó 3-2 en los penaltis.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    12Julian Quinones | México | Tres goles

    El hombre que superó a Cristiano Ronaldo e Ivan Toney para ganar la Bota de Oro de la Liga Profesional de Arabia Saudí la temporada pasada ahora lidera la búsqueda de México hacia la gloria en el Mundial que se celebra en su país. Quiñones marcó dos goles en la fase de grupos, ante Sudáfrica y la República Checa, y México avanzó con puntaje perfecto. En la ronda de 32, su remate en el minuto 22 abrió el camino hacia la victoria 2-0 sobre Ecuador y el pase a octavos.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    11Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi salió del banquillo y decidió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi, quien rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, el joven aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro gol ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, lleva 9 goles en 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actúa como “super suplente”: marcó en la goleada 7-1 a Curazao y luego firmó un doblete decisivo ante Costa de Marfil, además de dos asistencias.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Ismaila Sarr | Senegal | Cuatro goles

    Ismaila Sarr brilló ante Noruega pese a la derrota 3-2, con dos goles que mantuvieron a Senegal en la lucha. Luego vencieron con comodidad a Irak y Sarr marcó el segundo de los cinco tantos. En el duelo contra Bélgica abrió la ventaja con un gran disparo que puso el 2-0 al inicio del segundo tiempo, aunque un colapso final dejó a los africanos fuera en la fase de los 32.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    8Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su espectacular debut ante Marruecos, Vinicius Junior marcó su segundo gol al empujar el balón a la red en la victoria 3-0 sobre Haití. Luego, como titular contra Escocia, sumó dos tantos más y llegó a cuatro en el torneo, clave en el 3-0 final. Además, suma una asistencia, detalle que puede resultar decisivo —pues se cuentan las asistencias en caso de empate a goles— en su lucha por el premio en las rondas finales.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    7Jude Bellingham | Inglaterra | Cuatro goles

    Jude Bellingham, autor del famoso «¿quién más?» tras un gol dramático en la Euro 2024, sigue siendo clave para Inglaterra. Lo demostró al abrir la segunda parte con el 2-1 ante Croacia, en el debut mundialista del equipo de Thomas Tuchel.

    Después abrió el marcador ante Panamá y, ya en octavos, firmó un doblete relámpago que allanó el camino hacia la épica victoria por 3-2 sobre México en el Azteca.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | España | Cuatro goles

    Mikel Oyarzabal marcó dos goles en la goleada de España 4-0 ante Arabia Saudí en la fase de grupos y repitió con un doblete en el 3-0 contra Austria en octavos. El jugador de la Real Sociedad abrió el marcador para La Roja y anotó el tercero con dos magníficos remates de primera tras asistencias de Marc Cucurella.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | Francia | Cuatro goles

    Tras marcar el tercer gol de su equipo en la victoria 3-0 sobre Irak, el ganador del Balón de Oro anotó tres tantos en el partido con el que su selección cerró la fase de grupos venciendo a Noruega. El espectacular hat-trick de Ousmane Dembélé en la primera parte lo aupó a lo más alto de la clasificación de goleadores.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Inglaterra | Seis goles

    Harry Kane comenzó el torneo con un doblete ante Croacia y, tras superar a Gary Lineker con un cabezazo frente a Panamá, se convirtió en el máximo goleador de su selección en fases finales del Mundial. Luego añadió dos tantos más para remontar y vencer a la República Democrática del Congo en la ronda de 32.

    En octavos ante México, con el caos a su alrededor, Kane marcó de penalti y guió a los Tres Leones a una agónica victoria por 3-2 en el Azteca.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega | Siete goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 a Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador con un remate raso al segundo palo y amplió su cuenta al aprovechar un error del portero iraquí, lo que dio a Noruega sus primeros tres puntos en un Mundial en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero dos tantos más de Haaland, incluido un volea que golpeó el larguero, le dieron el 3-2. En dieciseisavos frente a Costa de Marfil, el ‘9’ resolvió con un gol en el 86’.

    Su racha goleadora llegó a 14 partidos al liderar la sorpresa ante Brasil con otro doblete que tumbó a la Seleção y llevó a Noruega a cuartos.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Siete goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. El astro del Inter Miami guió a los campeones a un 3-0 y, con su decimosexto gol en fases finales, igualó el récord de Miroslav Klose.

    Tras fallar un penalti ante Austria, conectó un gran disparo para superar a Klose y luego alcanzó los 18 goles. Entró desde el banquillo para anotar un tiro libre ante Jordania (3-1) y cerró su cuenta con siete tantos tras batir a Cabo Verde en octavos.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | Francia | Siete goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en Mundiales y guió a Francia a un 3-1 sobre Senegal en el debut del Grupo I. Con un potente disparo desde fuera del área en el descuento, la estrella del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa.

    En el segundo partido de grupo Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé anotó dos tantos más, clasificando a los campeones de 2018 a octavos. Luego llegó a seis goles en cuatro partidos con otro doblete en el 3-0 ante Suecia, superando a Ronaldo como máximo anotador en la fase eliminatoria del Mundial (10).

    En octavos frente a Paraguay marcó de penalti y sentenció el pase. Ya suma también dos asistencias.