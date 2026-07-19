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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

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Clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026: Kylian Mbappé supera a Lionel Messi antes de la final

World Cup
Argentina
Inglaterra
España
Francia
FEATURES
Brazil
Canadá
Alemania
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Portugal
USA
L. Messi
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Marruecos
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Panamá
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Catar
Arabia Saudí
Escocia
Sudáfrica
Corea del Sur
Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 entra en su recta final, y con él la lucha por la Bota de Oro al máximo goleador. Solo quedan cuatro de las 48 selecciones iniciales, entre ellas Inglaterra y Francia, que disputarán el tercer puesto. ¿Qué estrella se llevará el premio? GOAL repasa a los jugadores más prolíficos del torneo.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy reñido, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro certifica el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a simples delanteros en figuras legendarias, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva hornada de goleadores de élite ha intentado escribir sus propios capítulos en esa historia llena de grandes momentos.

El ganador de 2022, Kylian Mbappé, buscaba revalidar su título y llevar a Francia a su tercera final. Aunque Les Bleus cayeron en semifinales, la estrella del Real Madrid aún puede ganar la FIFA antes del partido por el tercer puesto contra Inglaterra.

Aquí, GOAL repasa a los máximos goleadores en Canadá, México y EE. UU., cuando la lucha por la Bota de Oro llega a su recta final.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Cristiano Ronaldo | Portugal | Tres goles

    Cristiano Ronaldo silenció a los críticos con dos goles en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán, tras el 1-1 inaugural de Portugal contra la República Democrática del Congo. El legendario delantero del Al-Nassr marcó también en los dieciseisavos contra Croacia, llegando a tres tantos en el Mundial.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    25Charles De Ketelaere | Bélgica | Tres goles

    El delantero del Atalanta Charles De Ketelaere no empezó bien el Mundial con Bélgica. No marcó ante Egipto y se quedó en el banquillo en el 0-0 contra Irán. Tampoco anotó en las victorias sobre Nueva Zelanda y Senegal, hasta que por fin hizo un doblete frente a Estados Unidos y dio esperanzas a los «Rode Duivels» en la derrota 2-1 ante España.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero se catapultó al estrellato en el Mundial con un hat-trick contra Catar. Sin embargo, la eliminación de la selección anfitriona a manos de Marruecos en octavos de final supone el final del torneo para David, que termina con tres goles en su haber.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Ismael Saibari | Marruecos | Tres goles

    Ismael Saibari, próximo fichaje del Bayern de Múnich, comenzó el Mundial 2026 con un ingenioso toque ante Brasil y marcó el gol de la victoria contra Escocia. De nuevo titular frente a Haití, el delantero del PSV firmó su tercer tanto en tres partidos en el 4-2 final.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22Yoane Wissa | República Democrática del Congo | Tres goles

    Yoane Wissa tuvo una primera temporada difícil en el Newcastle en 2025-26, pero sigue siendo clave para la República Democrática del Congo. El exdelantero del Brentford abrió su cuenta en el Mundial con un gol en el 1-1 ante Portugal y sumó dos más en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, pero Inglaterra acabó con su racha al eliminar a Congo en octavos.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kai Havertz | Alemania | Tres goles

    Kai Havertz debutó en el Mundial con dos goles en la goleada 7-1 a Curazao, y Alemania acabó primera del Grupo E y se clasificó para octavos. En ese partido, el jugador del Arsenal marcó de cabeza el 1-1 ante Paraguay, asistido por Florian Wirtz en el 54’. Sin embargo, Alemania no aprovechó el impulso y cayó 4-3 en los penaltis; el exdelantero del Chelsea falló su lanzamiento.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Raúl Jiménez | México | Tres goles

    Raúl Jiménez debutó en el Mundial con un gol en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica. Luego anotó en el triunfo ante Ecuador en la fase de 32. Aunque marcó el tercero contra Inglaterra en octavos, México cayó 3-2 y quedó eliminado.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Folarin Balogun | USMNT | Tres goles

    El delantero de la USMNT, Folarin Balogun, comenzó el Mundial con dos goles en el 4-1 ante Paraguay. El ariete del Mónaco añadió otro en los dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina (2-0), pero su aventura terminó sin anotar en la derrota de Estados Unidos frente a Bélgica (4-1).

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Matheus Cunha | Brasil | Tres goles

    El delantero del Manchester United, Matheus Cunha, sustituyó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo a la escuadra que dejó sin opciones al portero Johny Placide. En la victoria 3-0 ante Escocia, el exdelantero del Wolverhampton marcó otro tanto tras una asistencia de Bruno Guimaraes, pero no pudo anotar en las eliminatorias, donde Brasil cayó ante Noruega.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Elijah Just | Nueva Zelanda | Tres goles

    Al ser el equipo peor clasificado del torneo, Nueva Zelanda sabía que lo tendría difícil. Quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar un punto en tres partidos.

    Elijah Just marcó un doblete en el 2-2 ante Irán y otro gol en la derrota 5-1 contra Bélgica, sumando así tres de los cuatro tantos de los All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Brian Brobbey | Países Bajos | Tres goles

    El delantero holandés Brian Brobbey, ‘9’ de este Mundial, ha justificado la confianza de Ronald Koeman con dos goles. Decisivo ante Suecia y Túnez, llevó a la Orange a ganar el grupo, pero Holanda cayó en dieciseisavos contra Marruecos.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    15Cody Gakpo | Países Bajos | Tres goles

    Cody Gakpo brilló en la goleada de Países Bajos a Suecia (5-1) con un doblete que selló el pase a dieciseisavos. Pero la selección de Ronald Koeman cayó sorpresivamente ante Marruecos en octavos: empate 1-1 tras 120 minutos y derrota 3-2 en penaltis. Gakpo abrió el marcador con un bonito remate en el 71, pero Marruecos empató en el descuento por medio de Issa Diop y ganó 3-2 en los penaltis.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Romelu Lukaku | Bélgica | Tres goles

    Romelu Lukaku ha sido principalmente un suplente de impacto en el Mundial. Marcó su primer gol tras salir del banquillo en la goleada 5-1 a Nueva Zelanda, anotó el segundo en la remontada 3-2 contra Senegal y sumó el tercero, otra vez como suplente, al hacer el cuarto en el 4-1 a Estados Unidos.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    13Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi salió del banquillo y decidió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina en el segundo partido de la fase de grupos. El encuentro estaba 0-0 hasta que entró Manzambi; el joven de 20 años rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para firmar el 3-0.

    Manzambi cerró la fase de grupos con otro tanto ante Catar, resultado que situó a Suiza por encima de Canadá y Bosnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Deniz Undav ha marcado 9 goles en 13 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 actuó como «super suplente»: ingresó desde el banquillo y marcó en la goleada 7-1 sobre Curazao, luego anotó un doblete clave ante Costa de Marfil. Sin embargo, ahora regresa a casa tras la sorpresiva eliminación de Alemania a manos de Paraguay en octavos.

  • 부카요 사카 (Bukayo Saka)Getty Images

    11Bukayo Saka | Inglaterra | Tres goles

    El extremo del Arsenal llegó al Mundial 2026 lesionado, lo que limitó su participación. El campeón de la Premier League fue suplente en varios partidos. Sin embargo, brilló en el duelo por el tercer puesto, que su selección ganó.

    Titular en el partido, anotó dos goles antes del descanso y puso a Inglaterra 4-0 arriba. En la segunda parte el rival reaccionó, pero los ingleses resistieron; Saka marcó de penalti su hat-trick y se convirtió en el cuarto jugador de los Tres Leones en lograrlo en un Mundial.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brasil | Cuatro goles

    Tras su golazo en el debut ante Marruecos, Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, marcó su segundo tanto al empujar el balón en la victoria 3-0 sobre Haití. Titular ante Escocia, alcanzó cuatro dianas en el torneo con un doblete que facilitó el 3-0. No marcó en la victoria sobre Japón ni en la eliminación contra Noruega.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | México | Cuatro goles

    El hombre que se impuso a Cristiano Ronaldo e Iván Toney en la lucha por la Bota de Oro de la Liga Profesional de Arabia Saudí la temporada pasada llegó al Mundial en un gran momento, con México aspirando a llegar lejos en el torneo disputado en su propio país. Julián Quiñones marcó dos goles en la fase de grupos, contra Sudáfrica y la República Checa, y México se clasificó para la fase eliminatoria con el máximo de puntos. En dieciseisavos marcó el 1-0 en el 22’ para el 2-0 sobre Ecuador y, aunque México cayó 3-2 ante Inglaterra, su volea cerró el torneo con cuatro goles.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismaila Sarr | Senegal | Cuatro goles

    Ismaila Sarr brilló en la derrota 3-2 ante Noruega con dos goles que mantuvieron a Senegal en la lucha. Luego vencieron con comodidad a Irak y Sarr marcó el segundo de los cinco tantos que les metió en la siguiente ronda. Ante Bélgica abrió la ventaja con un gran disparo que puso el 2-0 al inicio del segundo tiempo, pero la selección africana se derrumbó al final y cayó en la fase de los 32.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Mikel Oyarzabal | España | Cinco goles

    Mikel Oyarzabal marcó dos goles en la goleada 4-0 a Arabia Saudí en la fase de grupos y repitió con un doblete en el 3-0 a Austria en dieciseisavos. El jugador de la Real Sociedad abrió el marcador para La Roja y cerró el triunfo con dos remates precisos tras asistencias de Marc Cucurella.

    España llegó a la final tras eliminar 2-0 a Francia, favorita previa, en semifinales, y Oyarzabal anotó el vital primer gol de penalti.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Harry Kane | Inglaterra | Seis goles

    Harry Kane comenzó el torneo con un doblete ante Croacia y, tras superar a Gary Lineker con un cabezazo frente a Panamá, se convirtió en el máximo goleador de su selección en fases finales del Mundial. Luego añadió dos tantos más para remontar y vencer a la República Democrática del Congo en octavos.

    En octavos ante México, con el caos a su alrededor, Kane marcó de penalti y guió a los Tres Leones a una agónica victoria por 3-2 en el Azteca.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | Francia | Seis goles

    Tras anotar el tercero en la victoria 3-0 sobre Irak, el Balón de Oro sumó otro hat-trick en el cierre de grupos ante Noruega. El fulgurante hat-trick de Ousmane Dembélé en la primera parte lo aupó directamente a lo más alto de la clasificación de goleadores. Sumó su quinto tanto con el gol decisivo que selló la victoria por 2-0 contra Marruecos en cuartos de final.

    En el partido por el tercer puesto ante Inglaterra falló un par de ocasiones, pero marcó con un zurdazo raso. Sus dos asistencias lo metieron entre los cinco primeros de la Bota de Oro.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega | Siete goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 ante Irak. El «terminator» del Manchester City abrió el marcador con un remate al segundo palo y luego aprovechó un error del portero iraquí, lo que ayudó a Noruega a sumar los tres puntos en su primer partido en un Mundial en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero dos tantos más de Haaland, incluido un volea que entró tras rozar el larguero, le dieron el 3-2. En dieciseisavos frente a Costa de Marfil, el ‘9’ resolvió con un gol en el 86’.

    Su racha goleadora llegó a 14 partidos al liderar la sorpresa ante Brasil con otro doblete que tumbó a la Seleção y llevó a Noruega a cuartos.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3Jude Bellingham | Inglaterra | Siete goles

    Jude Bellingham gritó su famoso «¿quién más?» tras un gol espectacular para Inglaterra en la Eurocopa 2024 y sigue siendo un referente para los Tres Leones. Lo demostró al poner de nuevo a su equipo por delante al inicio del segundo tiempo, cuando el grupo de Thomas Tuchel debutó en el Mundial con un 4-2 sobre Croacia.

    Después marcó el gol que rompió el empate ante Panamá y lideró el triunfo en el Azteca contra México en octavos. Su doblete rápido allanó el camino de la épica victoria por 3-2.

    Repitió doblete en cuartos ante Noruega —incluido el gol de la victoria en la prórroga—, y el «galáctico» del Real Madrid volvió a demostrar que es hombre de finales.

    En el partido por el tercer puesto ante Francia, entró desde el banquillo, evitó la remontada rival y cerró el 6-4 final. Así se convirtió en el primer inglés en marcar siete goles en un mismo Mundial.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Ocho goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. La estrella del Inter Miami guió a los campeones a una victoria 3-0 e igualó el récord de Miroslav Klose, con 16 goles en fases finales del Mundial.

    Falló un penalti ante Austria, pero luego marcó un disparo precioso que lo puso por delante de Klose, y cerró el partido con su gol 18. Entró desde el banquillo para anotar un tiro libre ante Jordania (3-1) y llegó a siete tantos tras batir a Cabo Verde en octavos.

    En octavos marcó el octavo, igualando el marcador ante Egipto tras ir 2-0 abajo y fallar un penal, antes del gol de Enzo Fernández. Sumó su segunda asistencia en la prórroga contra Suiza y, con otras dos frente a Inglaterra, superó a Mbappé y se quedó con el liderato.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | Francia | Diez goles

    Kylian Mbappé alcanzó 13 y 14 goles en Mundiales al guiar a Francia a un 3-1 sobre Senegal en el debut del Grupo I. Con un potente disparo desde fuera del área en el descuento, el jugador del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia.

    En el segundo partido de grupo Francia venció 3-0 a Irak y Mbappé marcó dos tantos más, clasificando a los campeones de 2018 a octavos. Luego llegó a seis goles en solo cuatro encuentros con otro doblete en el 3-0 ante Suecia, superando a Ronaldo como máximo anotador en la fase eliminatoria del Mundial (10).

    En octavos marcó de penalti ante Paraguay y en cuartos abrió el marcador contra Marruecos, aunque Francia cayó 2-0 ante España en semifinales.

    En el partido por el tercer puesto marcó dos goles ante Inglaterra y llegó a 22 tantos, superando a Messi en la lista histórica de goleadores.