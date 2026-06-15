Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy disputado, que premia el genio individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo de la Copa del Mundo obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto goleador de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir sus nombres a esa lista.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final consecutiva. Pero Lionel Messi, reciente campeón del mundo, y el inglés Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, aspiran al mismo galardón.

Sin embargo, la competencia no se acaba ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también aportan a algunos de los mejores delanteros del mundo, capaces de eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la batalla por la Bota de Oro.