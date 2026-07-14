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Clasificación de la Bola de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera la lista tras la eliminación de Kylian Mbappé y Harry Kane

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
España
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane
J. Bellingham
Marruecos
L. Yamal
I. Saibari
O. Dembele
M. Oyarzabal

El Mundial 2026 entra en su fase final con cuatro selecciones en lucha por el título. Aunque el objetivo es colectivo, Lionel Messi y Kylian Mbappé destacan como candidatos a mejor jugador de la final.

El prestigioso Balón de Oro premia la excelencia global y la influencia en la competición, más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, reconoce a jugadores decisivos.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han ganado centrocampistas e incluso un portero. Entre los anteriores figuran Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, y entre los actuales destacan Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, único bicampeón (2014 y 2022), aspira a un tercer título. Pero Kylian Mbappé, subcampeón 2022; Ousmane Dembélé, Balón de Oro; la revelación Lamine Yamal y el capitán inglés Harry Kane también luchan por el premio.

A pocos días de la final entre España y Argentina, la lista se acorta. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026.

  • dembele(C)Getty Images

    10Ousmane Dembélé | Francia

    Las hazañas de Ousmane Dembélé en las dos últimas Ligas de Campeones con el PSG le han dado el Balón de Oro. También ayudó a Francia a ganar el Mundial 2018. Pero es en 2026 cuando brilla de verdad en la gran cita internacional.

    Aunque nunca antes había marcado en el torneo más importante de la FIFA, el versátil delantero del PSG estrenó su cuenta goleadora en la victoria por 3-0 sobre Irak. Luego se llevó el balón del partido ante Noruega tras un hat-trick en la primera parte que llevó a Les Bleus a dieciseisavos, donde asistió a Mbappé en su primer gol contra Suecia.

    Ante Paraguay volvió a crear peligro y, en cuartos, marcó el segundo de Francia ante Marruecos tras una larga conducción desde el centro del campo. Ante Marruecos firmó un gran gol en solitario tras una carrera desde el círculo central que acabó con un disparo preciso al segundo palo. Contra España solo probó dos veces, sin éxito, y Francia cayó en semifinales ante la sólida defensa de La Roja.

    • Anuncios
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Pedro Porro | España

    Pedro Porro no solo destaca por sus dos goles clave; cada vez que ha jugado ha brillado. Peligroso en ataque y sólido en defensa, redondeó su actuación con tantos decisivos ante Austria y Francia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un impacto asombroso. Su momento estelar llegó en la victoria 2-1 de Noruega sobre Brasil en octavos de final. El potente delantero marcó de cabeza al final del segundo tiempo y, poco después, creó una ocasión de la nada y batió al ángulo inferior, eclipsando el penalti de Neymar en el último suspiro.

    De hecho, Haaland fue decisivo desde el principio: marcó a los 30 minutos del debut ante Irak y repitió justo antes del descanso para superar a Oriente Medio.

    Noruega ganó 4-1 y Haaland fue nombrado mejor del partido. Luego anotó dos veces en el 3-2 sobre Senegal. Marcó el gol de la victoria ante Costa de Marfil (2-1) en la ronda de 32, y aunque cayeron ante Inglaterra en cuartos, su actuación lo colocó en la lucha por el Balón de Oro.

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  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    7Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a los hinchas. Su velocidad, control y definición le valieron 20 goles y 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre algo parecido: mientras Mbappé acapara los elogios por sus goles, Olise brilla por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador contra Senegal en el debut, y su manejo del balón le valió el premio a Jugador del Partido de la FIFA en la victoria por 3-1.

    Con cinco asistencias, lidera el torneo tras servir dos a Mbappé y una a Dembélé y Barcola. España lo neutralizó y frenó su gran campaña.

  • Lamine YamalGetty Images

    6Lamine Yamal | España

    Es justo decir que Yamal no ha estado a la altura de las expectativas en este Mundial. Pero eso se debe únicamente a que eran totalmente irrealistas. La joven promesa del Barcelona acaba de cumplir 19 años esta semana y llegó al torneo aún recuperándose de una lesión que truncó su temporada con el club.

    Que ya se le vea como un referente para club y selección demuestra lo conseguido tan joven. Con tres Ligas, un Europeo y un segundo puesto en el Balón de Oro, es quizá el mejor adolescente de la historia. Este verano ha ido recuperando ritmo, pero España sigue confiando en su magia.

    Deslumbró en la segunda jornada, cuando España goleó 4-0 a Arabia Saudí: marcó el primer gol y dejó a los defensas enredados cada vez que tocó el balón. No volvió a anotar en los cuatro partidos siguientes, pero su influencia en el último tercio no decayó. Fue clave en la victoria de cuartos contra Bélgica, con 80 toques, cuatro regates completados, seis disparos y nueve duelos ganados en el suelo.

  • Harry KaneGetty Images

    5Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, ha sembrado el pánico en las defensas de Norteamérica.

    A menudo se le criticó por fallar en los grandes partidos con Inglaterra, pero en este Mundial ha callado bocas. Marcó un doblete clave en el 4-2 sobre Croacia y sentenció el triunfo ante Panamá, antes de salvar a los Tres Leones de la eliminación en octavos contra la República Democrática del Congo con dos goles en los últimos 15 minutos.

    En octavos, Inglaterra sufrió el altitud y el ruidoso Azteca ante México, pero Kane respondió: asistió a Bellingham en su doblete y marcó de penalti el 3-1. Sin embargo, no pudo evitar la eliminación ante Argentina.


  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    4Mikel Oyarzabal | España

    Mikel Oyarzabal se ha convertido en el héroe inesperado de España en el Mundial 2026, con cuatro goles en seis partidos. El jugador de la Real Sociedad destaca por sus entradas al área y su acierto ante la portería, clave en los dieciseisavos, donde marcó dos tantos en la victoria 3-0 contra Austria.

    Su rendimiento no sorprende a los seguidores españoles: marcó seis goles en la eliminatoria mundialista y 15 en 34 partidos de Liga con la Real la temporada pasada, lo que despertó el interés del Barcelona.

    No marcó en los duelos de eliminatoria ante Portugal ni Bélgica, pero siguió siendo una amenaza constante y anotó un penalti en la victoria 2-0 contra Francia, confirmando su condición de segundo hombre más peligroso de Luis de la Fuente tras Yamal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, calló a los críticos este verano. Ya lo hizo en la Euro 2024 con su famoso «¿quién más?», y ahora ha demostrado que sigue siendo clave para Inglaterra.

    Volvió a poner en ventaja a los Tres Leones en el debut mundialista contra Croacia y luego rompió el empate ante Panamá en Nueva Jersey para asegurar el primer lugar del Grupo L. Su impacto fue mayor en octavos contra México: marcó dos goles consecutivos que encaminaron la victoria 3-2.

    Volvió a marcar dos goles en la ajustada victoria 2-1 ante Noruega en cuartos, lo que llevó a Gary Lineker a señalar que el jugador de 23 años podría ser el mejor de la historia de Inglaterra. Poco pudo hacer en la segunda parte de la semifinal contra Argentina, donde su equipo cayó 2-1.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualaba el récord de Pelé (12 goles en 14 partidos) antes del torneo.

    Sin embargo, Mbappé quiere ser el mejor de la historia en este escenario. En su primer partido, en Estados Unidos, marcó dos goles que ayudaron a Francia a ganar 3-1 y superó a Pelé. Luego anotó dos tantos contra Irak y dio dos asistencias frente a Noruega, resultados que colocaron a Les Bleus como primeros de grupo.

    En dieciseisavos ante Suecia, tras ver anulado un gol, marcó el 1-0 y el 3-1. En octavos contra Paraguay transformó un penalti decisivo. En cuartos batió a Marruecos con un disparo magistral y puso a Francia 2-0 arriba. Pero España lo anuló en semifinales y ahí terminó su aventura.

  • Lionel MessiGetty Images

    1Lionel Messi | Argentina

    Absolutamente fenomenal. La sensación argentina, que superó a Mbappé en la lucha por el premio hace cuatro años y cumplió 49 durante el torneo, ha sido el alma de la marcha de su selección hacia una segunda final consecutiva. Comenzó el torneo con un hat-trick contra Argelia, en el que Argentina ganó 3-0 en su primer partido.

    Ese triplete le convirtió, con 16 goles, en el máximo anotador del torneo, marca que igualó con otros jugadores. Luego batió el récord con un doblete ante Austria. Entró desde el banco para marcar de falta a Jordania y ser el primero en anotar en siete partidos seguidos del Mundial.

    Tras la agónica prórroga 3-2 ante Cabo Verde —con Messi de nuevo en la lista de goleadores—, falló un penalti ante Egipto en octavos. Los africanos se adelantaron 2-0, pero él empató y Argentina marcó el 3-2 final en el descuento.

    Fue clave ante Suiza con la asistencia del primer gol y luego orquestó la remontada contra Inglaterra, sirviendo a Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales.